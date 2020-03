Bei der Credit Suisse sollen Tausende Alt-Nazi-Konten liegen

Es ist ein brisanter Fund aus einer fast schon vergessenen Zeit. Der argentinische Ermittler Pedro Filipuzzi hat dem Simon Wiesenthal Center eine Liste mit rund 12’000 Namen von deutschen Nazis aus Argentinien übergeben. Viele von ihnen sollen eines oder mehrere Bankkonten bei der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) gehabt haben. Die SKA ging 1997 in der Credit Suisse auf.

«Wir glauben, dass diese lang ruhenden Konten Gelder enthalten, die von jüdischen Opfern geplündert wurden», schreibt das Simon Wiesenthal Center in einem Beitrag auf seiner Internetseite. Dabei handelt es sich um eine jüdische Nichtregierungsorganisation, die ihren Hauptsitz in Los Angeles hat.

Die Credit Suisse verweist auf den Schlussbericht der Volcker-Kommission. Sie hat zwischen 1997 und 1999 rund 60 Schweizer Banken untersucht mit dem Ziel, Konten ausfindig zu machen, die Opfern der Nazi-Verfolgung gehört hatten. «Dennoch werden wir dieser Angelegenheit nochmals nachgehen», so eine Sprecherin der Grossbank.

Nazi-Geld soll in die Schweiz gelangt sein

Filipuzzi hat im ehemaligen Hauptquartier der deutschen Nazis in Buenos Aires recherchiert und dort in einem alten Lagerraum die Listen entdeckt. Es handelt sich dabei um Akten aus den 30er-Jahren. In der «década infame» (auf Deutsch: berüchtigtes Jahrzehnt) wechselten sich in kurzer Folge vier undemokratische Regierungen ab. In dieser Zeit sollen sich rund 1400 Mitglieder der NSDAP in Argentinien aufgehalten haben, die auf ein lokales Netzwerk von rund 20’000 Unterstützern zählen konnten.

Dazu gehörten laut dem Simon Wiesenthal Center auch deutsche Unternehmen wie die IG Farben. Das Unternehmen profitierte besonders von der Nähe zu den Nazis und sollte später das Gas für die Vernichtung von Juden herstellen. Auch die Finanzinstitute Banco Alemán Transatlántico und die Banco Germánico de América del Sur gehörten zum argentinischen Nazi-Netzwerk. Über sie sollen Nazi-Gelder in die Schweiz gelangt sein.

1938 gelangte Roberto Ortiz an die Macht und stellte sich gegen den wachsenden Einfluss aus Deutschland. Doch mit seinem Rücktritt 1942 gewann die Beziehung wieder an Bedeutung. Nach dem Krieg flüchteten Tausende Nazis nach Argentinien.

Mit dem Fund holt eine fast schon vergessene Geschichte den Schweizer Finanzplatz wieder ein.

Mehr als siebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs will das Wiesenthal Center nun Zugang zu den Archiven der Credit Suisse. Es will die Sache rasch klären, bevor die Zahl der Holocaust-Überlebenden noch weiter sinkt.

Mit dem Fund in Argentinien holt eine fast schon vergessene Geschichte den Finanzplatz wieder ein. Denn vor und während des Zweiten Weltkriegs brachten viele Juden ihre Gelder bei Schweizer Banken in Sicherheit. Nach dem Krieg wurden die Gelder der Opfer der Naziverbrechen stillschweigend einbehalten, oder aber die Erben kamen nicht mehr an die Vermögen heran, weil sie keine Dokumente vorweisen konnten.

Als jüdische Organisationen in den Neunzigerjahren Druck aufsetzten, wurde die Geschichte in der Schweiz aufgearbeitet. Die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse zahlten 1998 in einem Vergleich 1,25 Milliarden Dollar, im Gegenzug zogen die jüdischen Sammelkläger ihre Klagen zurück. Dieser Vergleich wurde von mehreren jüdischen Organisationen unterstützt, unter anderem auch vom Simon Wiesenthal Center.

3400 Einträge zu nachrichtenlosem Vermögen

2002 legte die Bergier-Kommission ihren Schlussbericht zum Verhalten der Schweiz und der Banken im Zweiten Weltkrieg vor. Vor einem Jahr hat der Fonds zur Verteilung der Gelder aus dem Vergleich seinen Schlussbericht vorgelegt: 720 Millionen Dollar wurden an mehr als 450’000 Opfer des Nazi-Regimes und ihre Nachkommen verteilt.

Es gibt auch heute noch aus verschiedensten Gründen nachrichtenlose Vermögen bei Schweizer Banken. Auf der vom Finanzdienstleister SIX betriebenen Internetseite Dormantaccounts.ch finden sich Informationen zu solchen Vermögenswerten bei Schweizer Banken. Konten gelten als nachrichtenlos, wenn der letzte Kontakt zum Kunden mindestens 60 Jahre zurückliegt und der Wert über 500 Franken liegt oder unbekannt ist. Derzeit befinden sich rund 3400 Einträge in der Datenbank. Personen, die nach nachrichtenlosen Vermögenswerten suchen, können sich an den Bankenombudsman wenden.