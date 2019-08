Bei Media-Markt Schweiz müssen sich alle neu bewerben

Unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Media-Markt Schweiz geht die Angst um. In der Filiale Dietlikon ZH wurden die 38 Angestellten informiert, dass sich Media-Markt Schweiz komplett neu aufstellen wird. «New Opportunities» (neue Chancen) heisst das Programm. «Alle Mitarbeitenden wurden angehalten, sich in einem Bewerbungsverfahren mit Video-Recruiting neu zu bewerben», sagt eine betroffene Person.

Die Filiale in Dietlikon ist erst der Anfang. Als Nächstes folgen die Standorte Dietikon ZH und Muri BE. In den restlichen 26 Märkten werde die Neuorganisation bis Ende 2020 eingeführt, bestätigt Media-Markt Schweiz die Pläne.

Wir gehen davon aus, dass es keinen Widerstand geben wird.Sprecher von Media-Markt

Allen Mitarbeitenden am Pilotstandort Dietlikon, die in die Reorganisation miteinbezogen sind, werde ein neuer Vertrag angeboten, sagt ein Sprecher. Die Neuorganisation mit Aufteilung in die Bereiche Kundenbetreuung und Logistik (Befüllung der Verkaufs­regale) habe neue Verträge zur Folge. Der Sprecher versichert, dass die Mitarbeitenden nicht schlechter gestellt werden. «Das durchschnittliche Lohnniveau wird sogar steigen.»

Bei der Belegschaft wird das Versprechen angezweifelt. «Im Internet sind bereits Stellen der Filiale Dietlikon aufgeschaltet», erklärt eine Betroffene: «Bis auf ein Inserat sind es Teilzeitjobs – und man findet keine Berufsausbildungen unter den Anforderungen.» Eine andere Angestellte sagt: «Ich habe von Tag zu Tag weniger Lust, zur Arbeit zu gehen.» Das Arbeitsklima habe sich stark verschlechtert. Sie schreibt von Mobbing und Geringschätzung durch Vorgesetzte. Niemand wisse, was passieren werde, wenn man sich nicht auf die neue Stelle bewerbe.

«Wir gehen davon aus, dass es keinen Widerstand geben wird», sagt der Sprecher. Er sei überzeugt, dass man mit allen Angestellten eine einvernehmliche Lösung finden werde.

Nicht mehr dabei ist der langjährige Geschäftsführer Marco Frischknecht. Er verabschiedete sich am 31. Juli – nach 24 Jahren in Dietlikon. Per Mail schrieb er den Mitarbeitenden: «Bis ins Jahr 2002 kannte der Umsatz nur eine Richtung, steil nach oben.»

Digitalisierung verschlafen

Diese Zeiten sind vorbei. Media-Markt leidet unter der Onlinekonkurrenz. Mehrere Filialen wurden geschlossen, darunter jene in der Stadt Bern, in Schönbühl BE und im Shoppingcenter Stücki in Basel.

«Stationäre Geschäfte verlieren laufend Umsatz», sagt Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland. Media-Markt habe es verpasst, das Onlinegeschäft aufzubauen, im Gegensatz zu Anbietern wie Brack, der Coop-Tochter Microspot und der Migros mit Digitec/Galaxus.

Seit 1. Juni ist Patrick Marti Chef von Media-Markt Schweiz. Die Ende 2018 lancierten Pläne seines Vorgängers, mit Erlebniszonen mehr Kunden in die Filialen zu bringen, verwirft er bereits. «Das werden wir nicht vorantreiben», sagte er gegenüber dem Branchenportal CEToday. Auch die Schliessung oder Verkleinerung weiterer Standorte schliesst Marti nicht aus.