Berner Verkehrsdirektor ruft SBB-Meyer zur Vernunft auf

Vom Bombardier-«Pannenzug» der SBB stehen nur noch 15 von 62 bestellten Zügen im Einsatz. Mit dem Fahrplanwechsel und dem dichteren Angebot dürfte sich der Zugmangel bei den Schweizer Bundesbahnen noch verschärfen. Die BLS könnte und würde aushelfen. Denn in Bern stehen acht neue Zugkompositionen auf dem Abstellgleis. Doch SBB-Chef Andreas Meyer will partout keine Züge bei der BLS mieten.

Jetzt mischt sich der Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus ein und fordert Meyer auf, das Machtspiel zu beenden und die BLS-Züge zu übernehmen. Der Kanton Bern ist BLS-Mehrheitsaktionär. Neuhaus: «Die SBB müssten froh sein, dass sie die BLS-Züge übernehmen können. Darauf zu verzichten, wäre ein Unsinn.» Für Neuhaus ist klar: «Aus wirtschaftlichen und politischen Gründen können es sich zwei hoch subventionierte Unternehmen nicht leisten, am einen Ort teure Züge unbenutzt stehen zu lassen, während andernorts Züge fehlen.» Neuhaus fordert unmissverständlich: «Die SBB müssen mit der BLS zusammenarbeiten.»

In Bern glaubt man an eine Strafaktion

Die BLS selbst will die Weigerung der SBB, die BLS-Züge zu mieten, nicht kommentieren. Klar ist aber: In Bern sieht man das Verhalten der SBB als Strafaktion gegen die BLS. Seit sich die Berner Bahn vor zwei Jahren um Fernverkehrslinien beworben hat, befinden sich die beiden Unternehmen in einem unerbittlichen Streit. Die BLS erhielt am Ende zwar zwei kleine Linien. Zwei grosse Linien von Interlaken und Brig nach Basel wurden ihr auch wegen des Protests der SBB verwehrt. Selbst die Konzessionen für Linien von Bern nach Biel und Olten hatten die SBB angefochten. Seither ist die Sache blockiert. Und weil die BLS wegen der Zusage für die beiden kleinen Linien acht neue Doppelstockzüge des Typs Mutz beim Schweizer Hersteller Stadler Rail bestellt hat, sitzt sie jetzt auf Zügen, die nur kosten.

Neuhaus wünscht nun von den SBB, dass sie den Machtkampf gegen die BLS aufgeben: «Ich erwarte von den Bahndirektoren, dass sie jetzt über ihren Schatten springen. Die Streitigkeiten um die Konzessionsvergabe dürfen kein Hindernis sein.» Derzeit machen aber die SBB keine Anstalten, konkret auf die BLS zuzugehen. Zwar haben sich die Bahnspitzen erstmals wieder zu den seit fast zwei Jahren auf Eis liegenden Gesprächen zum Thema Fernverkehr getroffen, wie die BLS bestätigt. Ein Angebot zur Nutzung der BLS-Züge haben die SBB dort aber abgelehnt. Und gestern hat der «Tages-Anzeiger» gemeldet, dass die SBB nun doch zwei Zugkompositionen mieten werden, aber bei den Südostbahnen und nicht bei der BLS.



(SonntagsZeitung)