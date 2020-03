Börsencrash untergräbt Geschäftsmodell von UBS und Credit Suisse

Die Corona-Krise ist für ­Aktienbesitzer eine nervliche Grossbelastung. Sie erleben Kurseinbrüche, wie man sie seit den 80er-Jahren nicht mehr gesehen hat. Anleger haben seit Anfang Jahr zwischen 25 und 30 Prozent verloren. Besonders hart trifft der Einbruch all jene, die auf Pump an den Börsen spekuliert haben.

Die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse, aber auch kleinere Geldhäuser bieten vermögenden Kunden die Möglichkeit, mit geliehenem Geld Aktien zu kaufen. Bei der UBS beispielsweise ist es möglich, bis zu 60 Prozent eines Aktien-Portfolios mittels sogenanntem Lombardkredit zu finanzieren.

Ein Beispiel: Bringt ein Millionär 4 Millionen Franken eigenes Geld, erhält er bis zu 6 Millionen Franken Kredit (je nach Kunde kann der Hebel höher sein). Insgesamt kann er so mit 10 Millionen Franken an der Börse spekulieren. Das Spiel lohnt sich dann, wenn die Aktiengewinne höher sind als die Kreditkosten. Doch bei den seit Jahren tiefen Zinsen und den gleichzeitig boomenden Aktienmärkten stellt sich die Frage eigentlich schon lange nicht mehr.

Fallen die Aktien, kommtder Ruf nach Sicherheiten

Seit Ausbruch der Corona-Krise in Europa ist plötzlich alles anders. Das Kartenhaus droht einzubrechen. Das Problem sind nicht die Zinsen, sondern die ins Bodenlose fallenden Kurse. Denn wenn die Aktien kollabieren, verlieren Kunden, die mit Kredit spekulieren, überproportional viel.

Um beim Beispiel von oben zu bleiben: Bei einem Kurssturz von 30 Prozent sind von den 10 Millionen Franken 3 Millionen weg, somit schrumpft das Eigenkapital von 4 auf 1 Million Franken. Fallen die Kurse weiter, muss der Kunde sogar damit rechnen, dass er einen sogenannten Margin Call bekommt. Das ist dann der Fall, wenn die Kursverluste das gesamte Eigenkapital aufgefressen haben. Die Bank wird dann, um ihren Kredit zu sichern, den Kunden auffordern, zusätzliche Mittel einzuschiessen, oder, wenn der Kunde das nicht kann oder will, die restlichen Aktien veräussern. Die UBS gibt keine Auskunft darüber, ob sie wegen der Aktienbaisse schon Margin Calls auslösen musste.

Interessant ist, dass die UBS ihren Kunden, die Kurseinbrüche erlitten haben, weiterhin Kredite empfiehlt. In einem Schreiben vom Dienstag, das für vermögende Kunden bestimmt, aber frei im Internet zugänglich ist, schreibt die UBS, dass die Investoren in dieser misslichen Situation zwar «nach Wegen suchen sollten, mehr zu sparen und weniger auszugeben». Doch jetzt sei auch die Zeit, nach «Kreditquellen zu suchen, um nicht auf Verlusten sitzen zu bleiben». Allerdings müsse man aufpassen, dass man sich nicht zu stark verschulde und damit einen Margin Call riskiere, falls die Kurse sich nicht schnell erholen.

Ist dieser Rat sinnvoll? Eine UBS-Sprecherin nennt folgendes Beispiel: «Die Gründerin eines Technologieunternehmens, deren Firma jetzt an der Börse notiert ist, hat möglicherweise den grössten Teil ihres Vermögens in den Aktien ihrer Firma gebunden. Jetzt möchte sie ein Haus kaufen, aber sie möchte ihre Aktien nicht gerade jetzt verkaufen, wenn die Märkte schwach sind. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass sie es vorzieht, ein Darlehen zu nehmen und ihre Aktien als Sicherheit zu verwenden.»

Dass die UBS ihren Kunden auch bei fallenden Kursen weiterhin Kredite anbieten will, dürfte auch mit ihrer Strategie zusammenhängen, die im Private Banking stark auf Kredite setzt. Die UBS ist im Vergleich zu anderen Banken vergleichsweise spät in dieses Geschäft eingestiegen. Im vergangenen Jahr hat sie angekündigt, pro Jahr 20 bis 30 Milliarden Franken an neuen Krediten für Privatkunden bereitstellen zu wollen.

Der neue Co-Chef der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, hat in diesem Zusammenhang von «schnellen Gewinnen» gesprochen. Reichen Kunden zu Spekulationszwecken Kredite zur Verfügung zu stellen, hat Khan auch schon bei seinem früheren Arbeitgeber, der Credit Suisse, gemacht.

Der Kurssturz kommt für Khan zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Das erste Quartal, das wichtigste im Bankenjahr, dürfte in seinem Bereich mager ausfallen. Durch die Kursverluste dürften die verwalteten Vermögen deutlich schrumpfen.



