Bombardier: «SBB und wir haben unser Lehrgeld bezahlt»

Bombardier, der Hersteller des SBB-Pannenzugs FV-Dosto, hat in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv an der Behebung der zahlreichen Mängel gearbeitet. Der Zug sei heute verlässlicher und komfortabler, heisst es an der Medienkonferenz in Zürich.

Seit dem Fahrplanwechsel 2018 hätten rund 75 Prozent der technischen Störungsursachen eliminiert werden können. Grosse Fortschritte seien auch beim Komfort erzielt worden, erklärt Bombardier.

Mit einer neuen Software, die seit September 2019 in Betrieb ist, sei es gelungen, die Schwingungen so weit zu eliminieren, dass diese heute teilweise geringer seien als in den herkömmlichen Doppelstockzügen. Gewackelt hatte es bisher vor allem im Obergeschoss des FV-Dosto.

Insgesamt übergab Bombardier bis jetzt 25 Dosto-Züge an die SBB. Bis im Sommer 2021 soll die ganze Flotte von 62 Zügen ausgeliefert werden.

Wegen der harschen Kritik der vergangenen Monate hat Bombardier eigens eine Website zum FV-Dosto aufgeschaltet. Unter swissdosto.ch werden neu aktualisierte Informationen zur Einführung und zum Betrieb des Zuges aufgeschaltet. «Die Pünktlichkeit auf unserem Schienennetz ist eigentlich sehr hoch», sagt Geschäftsführer Stéphane Wettstein, der zusammen mit Projektleiter Pierre Miramont die Medien und die Öffentlichkeit informiert. Wettstein sagt auch zum Problemzug und zur Zusammenarbeit mit den SBB: «Beide Parteien haben ihr Lehrgeld bezahlt.» Wettstein erinnert daran, welche Bedeutung der Bombardier-Konzern habe: «Wir transportieren weltweit 500 Millionen Passagiere täglich. Die Produktionsstätte befinde sich in Villeneuve VD, wo 530 Anstellte beschäftigt seien, sagt Wettstein. » Problemzug: Der FV-Dosto. (Keystone/Ennio Leanza)

(fal/sda)