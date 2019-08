Das grosse Geschäft mit falschem Fleisch

Selbstfahrende Autos? Sprechende Computer? Elektrotretroller? Nein, es ist eine andere Geschäftsidee aus Kalifornien, die derzeit unter Anlegern für Furore sorgt: fleischlose Hamburger. Mit ihren Fleischersatzprodukten überzeugt Beyond Meat die Konsumenten. Die Aktien des Jungunternehmens erobern seit Anfang Mai dieses Jahres die Börse – und wie: Der Wert der Valoren hat sich seither mehr als verdoppelt. Es ist Stand jetzt eines der erfolgreichsten IPO 2019.

Das 2009 von CEO Ethan Brown gegründete Unternehmen trifft den Nerv der Zeit: Protein liegt im Trend, aber bitte ohne Fleisch. Immer mehr Konsumenten greifen aus gesundheitlichen, ökologischen oder ethischen Überlegungen zu fleischlosen Alternativen. Dabei ist der Markt in den USA gegenwärtig deutlich grösser als der in den europäischen Ländern. Beyond Meat konnte den Umsatz im vergangenen Jahr auf 38 Millionen US-Dollar verdoppeln.

Fleischlose Hamburger und Würste sind allerdings keineswegs eine neue Erfindung. Bereits in den Siebzigerjahren wurde an vegetarischen Alternativen getüftelt. Als Pionierin gilt Morningstar Farms. Seit 1999 ist die Marke Teil des Kellogg-Konzerns, Hersteller der gleichnamigen Cornflakes. Mit vegetarischen und zunehmend auch mit veganen Alternativen macht das Unternehmen aus Michigan jährlich rund 292 Millionen US-Dollar Umsatz und ist damit Marktführer.

Ebenfalls vorne dabei ist der in Europa relativ unbekannte US-Lebensmittelhersteller Conagra. 2018 erwirtschaftete er 170 Millionen US-Dollar mit seinen Gardein Brands – bei einem Gesamtumsatz von knapp 8 Milliarden.

Der Trend geht aber auch an den Lebensmittelmultis nicht vorbei – und setzt sie unter Druck. Von den grossen internationalen Namen ist laut Barclays nur Kraft Heinz unter den führenden Marken von fleischlosen Alternativen vertreten. Unter dem Namen Boca verkaufen die Amerikaner seit mehr als zwanzig Jahren Fleischsubstitute.

Doch der Konzern habe es verpasst, die Marke voranzutreiben, monieren Kritiker. Zuletzt ist der Marktanteil in den USA wegen der neuen Konkurrenz gesunken. Mittlerweile wurde Kraft Heinz von Beyond Meat eingeholt. Als Antwort investiert der Konzern jetzt in die eigene Forschung und Entwicklung.

Nestlé setzt zusätzlich zur eigenen Forschungsabteilung auf externes Wachstum. Mit dem Kauf des US-Produzenten Sweet Earth ist sie im Herbst 2017 ernsthaft ins Geschäft eingestiegen. Das Segment steht für die Strategie, mit Innovation und Zukäufen schnell wachsende Bereiche auszubauen, um mit kleinen Konkurrenten mitzuhalten. Mittlerweile bietet der Konzern mehrere pflanzliche Alternativen zu Fleisch. Sie basieren in der Regel auf Soja, Weizen und Gemüse.

Am Freitag hat Nestlé vegetarisches Hackfleisch unter der Marke Garden Gourmet angekündigt. Es soll den Konsumenten mehr Möglichkeiten bieten als bisherige Produkte, sagte Wayne England, Chef von Nestlé Food, an einer Telefonkonferenz. Das Entwicklungstempo ist hoch: Der bereits im April lancierte Incredible Burger wurde in weniger als einem Jahr von der Idee in die Läden gebracht. Zum Vergleich: Beyond Meat hat an ihrem Hamburger drei Jahre getüftelt.

Noch trägt der Bereich nur wenig zum Konzernumsatz von rund 90 Milliarden Franken bei. Doch laut CEO Mark Schneider schlummert grosses Potenzial. «Innerhalb der Lebensmittelkategorie sehen wir bei pflanzenbasierten Angeboten bessere Wachstumsmöglichkeiten», sagte er an der Präsentation der Jahreszahlen. Die Produkte wurden am Investorentag als Wachstumskategorie herausgehoben. Zuletzt sei der Absatz im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. In der nächsten Dekade könnte der Segmentumsatz auf 1 Milliarde Franken steigen, sagte Laurent Freixe, CEO of Zone Americas, gegenüber Bloomberg.

Die Analysten von Barclays schätzen, dass sich das globale Marktvolumen in den nächsten zehn Jahren auf 140 Milliarden US-Dollar vervielfachen könnte. Das entspricht 10 Prozent der derzeitigen Fleischindustrie. Zudem liegt der durchschnittliche Fleischkonsum in den aufstrebenden asiatischen Ländern noch deutlich hinter dem in den Industriestaaten zurück. Das eröffnet zusätzliches Potenzial. Gerade weil die Konsumenten in diesen Regionen offener für pflanzliche Fleischersatzprodukte sind als etwa in den USA.

Neben dem schnelleren Wachstum erhoffen sich die Konzerne vom Geschäft mit den vegetarischen Hamburgern und Würsten auch eine höhere Profitabilität. Zurzeit ist – gerade in den USA – die Herstellung von Fleischalternativen laut UBS aber nicht oder nur wenig günstiger als die von Rindfleisch.

Amerikanisches Rindshackfleisch kostet durchschnittlich rund 5 US-Dollar je Pfund – ein Beyond Burger mit dem gleichen Gewicht mehr als doppelt so viel. Die Kosten könnten in den kommenden Jahren jedoch deutlich fallen, schreiben die Analysten der Grossbank. Dann würde das Geschäft für die Konzerne noch attraktiver. Zudem seien die Eintrittshürden für neue Hersteller hoch, da es schwierig ist, Fleisch zu replizieren.

2021 will Bell einen Burger mit Fleisch aus dem Labor anbieten.

Teurer – bis zu 100 US-Dollar je Pfund – und nicht marktreif ist Fleisch aus dem Labor. Die Bell Food Group ist seit einem Jahr am Hersteller von kultivierten Fleisch Mosa Meat beteiligt. Der stagnierende Fleischkonsum drängt den Lebensmittelhersteller, der noch zwei Drittel des Umsatzes im traditionellen Geschäft macht, Alternativen zu finden. Das niederländische Jungunternehmen bot eine Möglichkeit. Es ist nach eigenen Angaben führend in der Forschung an Fleisch, das aus Gewebe gezüchtet wird. 2021 will Bell Food Group einen Burger für rund 10 Franken anbieten. Die Tochter Hilcona hat seit Mitte April einen pflanzlichen Hamburger im Angebot.

Zu den Konkurrenten beim Laborfleisch gehören kleinere und wenig bekannte Unternehmen wie Memphis Meat. Der US-Lebensmittelriese Tyson Foods gab Anfang 2018 bekannt, in das Start-up aus dem kalifornischen Berkeley investiert zu haben. Bis 2021 soll ein Produkt aus kultiviertem Fleisch auf den Markt kommen.

Anleger, die vom Boom profitieren wollen, sollten auf Beyond Meat setzen.

Trotz hohem Wachstum und attraktiveren Margen: Für Lebensmittelkonzerne werden Fleischersatzprodukte ein Segment unter anderen bleiben. Kellogg und Nestlé sind gut aufgestellt und könnten in Zukunft vorne mitmischen. Kraft Heinz droht dagegen trotz hoher geplanter Investitionen den Anschluss zu verlieren.

Zudem gibt es seit einiger Zeit Zertifikate, mit denen Investoren auf verschiedene Unternehmen setzen können, die Fleischalternativen im Angebot haben. Dabei müssen sie aber beachten, dass in diesen Baskets auch Titel von Gesellschaften dabei sind, die den Grossteil des Geschäfts mit herkömmlichen Lebensmitteln machen.

Anleger, die direkt vom Boom in der Branche profitieren wollen, können dies mit einem Engagement in einem Pure Player wie Beyond Meat. Die Aktien sind aber teuer, und viel Fantasie dürfte bereits eingepreist sein. Konkurrent Impossible Foods, vor wenigen Jahren in Kalifornien gegründet und mit seinen Hamburgern in den Restaurants von Burger King präsent, will gemäss jüngsten Äusserungen des CEO Patrick Brown in nächster Zeit nicht an die Börse.

Diese Alternativen gibt es zum Fleisch



Kultiviert, sauber, falsch, fleischlos, alternativ – es gibt unzählige Bezeichnungen für Fleisch, das eben nicht Fleisch im herkömmlichen Sinn ist. Das meiste davon ist heute vor allem eines: pflanzlich. Die Basis für die Ersatzprodukte bildeten lange Zeit Soja – etwa in Tofu –, verschiedene Getreidesorten, Algen oder Pilze. Form und Textur waren in der Regel sekundär, im Fokus stand der hohe Proteingehalt der Lebensmittel.

Seit einigen Jahren forschen insbesondere junge Gesellschaften aus Kalifornien wie die vom Stanford-Professor für Biochemie Patrick Brown gegründete Impossible Foods oder Beyond Meat an vegetarischen und veganen Optionen, die möglichst nahe an echtes Fleisch herankommen sollen. Zudem sind Soja und Weizen gerade bei jungen Konsumenten wegen des befürchteten gesundheits- und umweltschädlichen Einflusses zunehmend ähnlich verpönt wie richtiges Fleisch.

Grosse Hoffnung setzen viele Forscher in Fleisch, das aus Gewebe gezüchtet wird.

Deshalb brauchen die Start-ups gemäss eigenen Angaben andere Proteine, zum Beispiel solche aus Kartoffeln oder grünen Bohnen. Zur Geschmacksverstärkung werden dem extrahierten Eiweiss Raps- oder Kokos-öl beigemischt. Impossible Foods verwendet zudem eine Substanz namens Häme, die dafür sorgt, dass der Burger beim Anbraten braun wird und einen fleischähnlichen Geschmack entwickelt. Gefunden haben die Forscher sie in den Knötchen der Sojawurzel. Roh sehe die Flüssigkeit angeblich aus wie Randensaft und schmecke wie Blut. Gemäss Angaben des Unternehmens aus dem kalifornischen Redwood benötigt die Herstellung des pflanzlichen Fleischersatzes für den Impossible Burger drei Viertel weniger Wasser und rund 95 Prozent weniger Land als Fleisch vom Rind. Die Treibhausgasemissionen seien 85 Prozent tiefer.

T-Bone-Steak und Filet können aber auch die Unternehmen aus dem Silicon Valley damit (noch) nicht replizieren. Grosse Hoffnung setzen viele Forscher in Fleisch, das aus Gewebe gezüchtet wird. Es besteht deshalb aus Muskeln, Sehnen, Fett sowie Blutgefässen und könnte in Zukunft die Textur von richtigem Fleisch erlangen. Aber Aufzucht, Haltung und Verarbeitung der Tiere würden wegfallen.

(Finanz und Wirtschaft)