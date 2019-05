Die neue Kantinenchefin

Beinahe hätte sie die eigene Wahl verpasst: Nadja Lang wartete diese Woche am falschen Ort auf die Generalversammlung. Der Zürcher Frauenverein (ZFV) hält den Anlass traditionell im Hotel Zürichberg ab, das ihm gehört. Dieses Jahr allerdings musste die Genossenschaft auf das Restaurant Uniturm der Zürcher Universität ausweichen. Lang bemerkte ihren Irrtum gerade noch rechtzeitig und wurde schliesslich von den anwesenden Mitgliedern zur neuen Präsidentin gekürt.

Die Wahl kommt nicht nur einem Generationenwechsel, sondern einer Zäsur gleich. Zuvor hat eine Person die ZFV-Unternehmungen, wie sie heute heissen, geprägt: Regula Pfister. Die ehemalige FDP-Kantonsrätin sass 33 Jahre im Verwaltungsrat der Gastronomie-Gruppe, 18 davon als Präsidentin und 17 als CEO, weshalb in der Branche schon mal von «Regentschaft» gesprochen wird.

Pfister hinterlässt der Nachfolgerin ein stabiles Haus. Der ZFV ist heute nicht nur der drittgrösste Personalverpfleger der Schweiz. Zum Unternehmen gehören auch 18 Hotels, 12 Restaurants, 9 Bäckereien/Konditoreien («Kleiner») und ein Caterer. Über die letzten Jahre ist der Umsatz kontinuierlich gestiegen, und die Genossenschaft steht gesund da – auch dank eines stattlichen Liegenschaftenportfolios.

Doch ruhige Fahrwasser werden unter der neuen Chefin mit Sicherheit nicht angesteuert. «Die grösste Veränderung für den ZFV ist, dass ich keine Insiderin bin, sondern mit dem Blick von aussen antrete», sagt Lang, die hierzulande vor allem als Geschäftsführerin der Max-Havelaar-Stiftung Bekanntheit erlangte. Auch das Amt als Verwaltungsrätin der krisengeschüttelten Post, das grösste ihrer vier Mandate, forderte sie. Sie wird als kommunikativ, hinterfragend, hartnäckig und breit vernetzt wahrgenommen. Den ZFV-Unternehmungen wiederum ist es nie richtig gelungen, das etwas bieder-konservative Image abzustreifen. «Mehr Sein als Schein, diese Tugend begleitet den ZFV seit seinen Anfängen», schreibt Ex-Präsidentin Pfister im Geschäftsbericht.

Gegründet, um die «Trunksucht» der Männer zu bekämpfen

Unter Lang, 46, dürfte sich der Tenor ändern. «Wir haben noch viel Potenzial, unsere Ursprungswerte wie Menschlichkeit, Pioniergeist und Unternehmertum strategisch besser zu integrieren und zu kommunizieren. Sie entsprechen dem Zeitgeist», so die Betriebswirtin, die in den letzten Wochen zur Amtseinführung in diversen Betrieben mitgearbeitet hat.

Das Unternehmen mit seinen 2800 Mitarbeitenden feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Die Gründerinnen um Susanna Orelli setzten sich gegen den 1894 grassierenden Alkoholismus der Männer ein, indem sie den «Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften» ins Leben riefen. Damit setzten sie Zeichen gegen die «Trunksucht», die damals Familien ins Elend stürzte.

Orellis Philosophie ist heute en vogue: Gesunde Ernährung ist zu einem Megatrend geworden. Auch der Konsum von Alkohol wird heute nur noch in gemässigten Dosen gesellschaftlich akzeptiert. Beim ZFV ist bis heute definiert, welche Betriebe Alkohol ausschenken dürfen und welche nicht oder nur reduziert.

Darüber hat sogar der Verwaltungsrat zu bestimmen. «Ein vernünftiger Umgang mit Alkohol ist immer noch wichtig, es geht aber auch darum, die DNA der Gründerinnen ins Heute zu übersetzen. Vielleicht eröffnen wir ja das erste handyfreie Restaurant und ermöglichen so echte Kommunikation», sagt die neue Präsidentin. Starke Frauen, die ein modernes Unternehmertum verkörperten, müssten bewusst gefördert werden. Bis dato sitzt in der fünfköpfigen Geschäftsleitung des ZFV erst eine Frau. Damit dürfte die neue Präsidentin, die sich für Diversity einsetzt, nicht zufrieden sein.

Vor allem wird die zweifache Mutter das Kerngeschäft fit für die Zukunft machen müssen. Der 1,7-Milliarden-Markt für Personalverpflegung ist ein Verdrängungsmarkt mit hohem Margendruck. Die Veränderungen in der Arbeitswelt – Homeoffice, dezentrales Arbeiten – verändern das Geschäft.

Ein normales Mitarbeiterrestaurant ist nur zwei bis drei Stunden täglich ausgelastet. Marktführer SV-Service spricht von besserer «Flächeneffizienz» und verweist auf ein neueres Personalrestaurant in Opfikon, das genug schick daherkommt, um eben auch in toten Zeiten als Arbeitsraum, Café-Bar und Take-away benützt werden zu können. «Wir müssen mit neuen Angeboten dafür sorgen, dass wir in der Personalverpflegung unsere Kunden mobiler erreichen, egal wo sie sind», sagt Nadja Lang. Detailhandel und Gastronomie verschmelzten zunehmend. Auch im Vegi-Thema sieht der ZFV Potenzial: An der Zürcher Uni betreibt man die erste vegane Mensa – Expansionspläne sind angedacht.

In den Fokus von Langs Radar rücken dürften auch das Firmenportfolio und die Rentabilität. Operativer und Reingewinn sind 2018 deutlich geschrumpft, die Gewinnkurve tendierte über die letzten Jahren flach. Die Bäckereien etwa sind defizitär. Die Hotelgruppe hat Potenzial, muss aber die Positionierung schärfen. Für Nadja Lang persönlich sind die Herausforderungen eine ideale Übungsanlage, um fernab des Börsenparketts und in einer unprätentiösen Branche in die Präsidentinnenrolle zu wachsen. Macht sie ihren Job gut, wird es mit Sicherheit nicht ihr letztes Präsidium sein.



(SonntagsZeitung)