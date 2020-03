Die UBS schliesst vorübergehend rund ein Drittel ihrer Filialen

Die Schweizer Grossbank UBS will ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Aus diesem Grund will die UBS laut Finanzkreisen rund ein Drittel ihrer 270 Geschäftsstellen in der Schweiz vorübergehend schliessen.

Ein Sprecher bestätigte die Schliessung, wollte aber keine genaue Zahl nennen. «Wir konzentrieren uns auf die grösseren Standorte», erklärte der Sprecher lediglich. An allen Standorten bleiben aber die Bankomaten zum Bezug von Bargeld zugänglich, betonte er. Für persönlichen Kontakt stünden ferner die Bankhotlines zur Verfügung.

Bei der Credit Suisse sind nach Bankangaben bisher 10 von insgesamt 120 Geschäftsstellen aus Sicherheitserwägungen geschlossen, zum Beispiel, weil ein Mitarbeiter in Quarantäne ist. Das betreffe primär grenznahe Standorte, hiess es.

Auch bei den Raiffeisenbanken wurden eine nicht näher präzisierte Zahl an Geschäftsstellen geschlossen oder die Öffnungszeiten reduziert. Jede Raiffeisenbank sei aber nach wie vor an mindestens einem ihrer Standorte präsent, hiess es.

Geringerer Kundenverkehr

Bei der Zürcher Kantonalbank, der Berner Kantonalbank und der Basler Kantonalbank heisst es unisono, dass derzeit alle Geschäftsstellen offen sind. Doch da sich weniger Menschen in den Innenstädten aufhalten, seien auch weniger Kunden in den Filialen, heisst es übereinstimmend. Um die eigenen Mitarbeitenden zu schützen, sei nicht auszuschliessen, dass der Bargeldbezug am Schalter punktuell reduziert werden könnte, erklärte die Zürcher Kantonalbank. Einen erhöhten Bargeldbedarf gebe es nicht.

In Deutschland schliesst die Hypovereinsbank rund ein Drittel ihrer Filialen. Auch die Commerzbank kündigte umfangreiche Schliessungen an.