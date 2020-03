Ermottis zweite Wahl

Gelangweilter sah man Sergio Ermotti selten. Als Axel Weber vor zwei Wochen seinen Nachfolger auf dem Chefsessel der UBS präsentierte, wirkte der Tessiner desinteressiert und abwesend. Die ­Frage, ob er in den Verwaltungsrat nachrücken würde, liess er unbeant­wortet. Er werde sich zur gegebenen Zeit zu seinen Zukunftsplänen äussern, sagte er auf eine Frage eines Journalisten.

Lange musste man nicht warten. Diese Woche überraschte der Rückversicherer Swiss Re mit der Ankündigung, den Noch-UBS-Chef im Frühling für den Verwaltungsrat zu nominieren, um ihn ein Jahr später zum Präsidenten zu machen, als Nachfolger von Langzeit-Chairman Walter Kielholz.

Verwaltungsrat gibt grünes Licht für Zusatzmandat

Wie Recherchen ergeben haben, war der Wechsel von langer Hand geplant. Im letzten Jahr ­reifte bei Walter Kielholz der Gedanke, einem Nachfolger Platz zu machen, heisst es aus seinem engsten Umfeld. Noch im Sommer war er sich allerdings nicht sicher. In einem Interview mit der «Bilanz» liess er durchblicken, er könnte sich ein Verbleiben über die Altersschwelle hinaus vorstellen.

Verbrieft ist, dass Kielholz auf Ermotti zuging, als sich dessen Karrierenende bei der UBS abzeichnete. Der bald 70-Jährige soll Ermotti «by the way» angefragt haben, ob er sich einen Wechsel ins Rückversicherungsgeschäft vorstellen könne. Ermotti, der keine Erfahrung im Versicherungsgeschäft mitbringt, zeigte sich interessiert. Die Personalie befindet sich schon seit mehreren Wochen in trockenen Tüchern, also noch vor der Ankündigung des neuen UBS-Chefs.

Ermotti hat Axel Weber, seinen Vorgesetzten bei der UBS, bereits vor Wochen über seine Pläne informiert. In der Folge wurde der Verwaltungsrat der Grossbank informiert, da dieser offiziell grünes Licht für Ermottis Zusatzmandat geben musste, was auch geschah.

Swiss Re war nicht Ermottis Wunschmandat. Dass er lieber ins oberste Gremium der UBS eingezogen wäre, ist hinlänglich bekannt. Doch Axel Weber baute eine hohe Hürde auf, indem er darauf pochte, dass Ermotti die UBS zunächst ganz verlässt, um nach zwei Jahren Abkühlphase zurückzukehren. Ermotti hätte es vorgezogen, direkt in den Verwaltungsrat zu wechseln und später das Präsidium zu übernehmen. Doch in dieser Frage gab es zwischen den beiden keine Einigung.

So kommt es nun zu einem Experiment, einem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen. Zwar gehören Banker und Aktuare zur Finanzbranche, doch beide sind grundverschieden. Banker sind ruppig und ­radikal, Versicherer bieder und brav. Die einen lieben das schnelle Geld, die anderen schnelles Denken. ­Ermotti sagte, er freue sich, das «nächste erfolgreiche ­Kapitel» dieser «inspirierenden ­Finanzinstitution» aufzuschlagen.

«Ein nicht enden wollender Albtraum»

Fairerweise muss man hier anfügen, dass die letzten Jahre am Zürcher Mythenquai, am Sitz der Swiss Re, nicht von Erfolg geprägt waren. Sie hat deutlich Terrain gegenüber ihrer Hauptkonkurrentin, der Münchener Rück, eingebüsst. Wie gross der Druck auf Swiss Re ist, zeigte sich vor gut zwei Wochen, als der Konzern seine Jahreszahlen veröffentlichte. Die Zahlen waren schlecht.

Das unabhängige Kreditanalyseunternehmen Creditsights fand rabiate Worte. Der Bereich Corporate Solutions sei ein «nicht enden wollender Albtraum». «Uns sind schlicht die Adjektive ausgegangen, um die Resultate zu beschreiben.» Insbesondere missfällt den Analystinnen, dass die Versicherung trotz ­Problemen weiterhin Dividenden ausschüttet und Aktien ­zurückkauft, was an der Substanz der Gesellschaft zehrt. Creditsights wundert sich darüber, dass die Ratingagenturen nicht genauer hinschauen.

Ermotti hat ein Jahr Zeit, sich ins Rückversicherungsgeschäft einzuarbeiten. Dabei wird er notgedrungen die Zusammensetzung der Geschäftsleitung unter die Lupe nehmen – eine Aufgabe, auf die Kielholz keine Lust mehr hat. Es stehen harte Entscheidungen an. Kielholz wird sich in einem Jahr in den Ruhestand verabschieden, nachdem er den Konzern über Jahrzehnte geprägt hat.

Kielholz’ Abschied von der Swiss Re soll ein definitiver sei. Als Ehrenpräsident stehe er nicht zur Verfügung, heisst es aus seinem Umfeld. Das sei zwar diskutiert, aber wie schon bei Swiss-Re-Doyen Ulrich Bremi wieder verworfen worden. Ob der harte Schnitt nach so vielen Jahren ein gutes oder doch eher ein schlechtes Omen ist? Was immer mit Swiss Re in Zukunft geschieht, Walter Kielholz wird nichts mehr damit zu tun haben.

