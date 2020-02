Etihad zahlt mehr Lohn für Chinaflüge

Nach dem Ausbruch des Coronavirus gelten Flugreisen nach China als risikobehaftet, auch für das Begleitpersonal in Flugzeugen. Anders als viele andere Fluggesellschaften bedient Etihad Flugverbindungen in die Volksrepublik weiter, wenn auch nur jene von Abu Dhabi nach Peking.

Dabei stellt sich jedoch ein Problem: Personen, die nach China reisen, sind anschliessend in etlichen Ländern unerwünscht. Das gilt auch für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Darum hat Etihad ein rund siebzigköpfiges Team gebildet, das nur auf der Route Abu Dhabi–Peking unterwegs ist.

Gut anderthalbfacher Lohn

Etihad fand jedoch zu wenige Freiwillige für die sechs Crews, in die das Spezialteam eingeteilt ist. Die Fluglinie lockte deshalb mit Anreizen. So wurde der Lohn pro Flugstunde hochgeschraubt. Da das Personal von Etihad je zur Hälfte mit einem monatlichen Basislohn und einem Flugstundenlohn bezahlt wird, vergrössert sich der Lohn des Peking-Teams damit um gut fünfzig Prozent.

Etihad kommt dem Personal zudem mit drei Mahlzeiten in den Hotels entgegen. Das Budget hierfür beläuft sich auf umgerechnet 42 Franken pro Tag. Die kurze Aufenthaltsdauer von 15 Stunden in Chinas Hauptstadt soll ebenfalls zum Schutz der Mitarbeiter beitragen. Nach dem Rückflug hat das Personal zwei Tage dienstfrei, bevor die Crew die nächste Rotation antritt.

Ausländische Piloten der chinesischen Airlines befinden sich in unbezahltem Urlaub. Viele suchen derzeit eine neue Stelle.

Mehr als dreihundert Bewerberinnen und Bewerber meldeten sich daraufhin freiwillig. Bei der Auswahl wurden chinesische Staatsbürger bevorzugt.

Auch Emirates aus Dubai bedient nur noch die Peking-Verbindung. Ob sie die Besatzung dieser Flüge ähnlich wie Etihad mit einem Risikozuschlag belohnt, verrät die Fluggesellschaft nicht. Die Swiss, die ihre Flüge nach Peking und Shanghai vorerst gestrichen hat und zurzeit nur noch Hongkong anfliegt, gibt keine Auskunft. Sie lässt aber ausrichten, sie habe kein Personalproblem bei den Flügen nach Hongkong.

Ein Problem haben dagegen die ausländischen Piloten der chinesischen Airlines wie China Southern, Tianjin Airlines oder Fuzhou Airlines. Ihre Arbeitgeber schicken sie in den unbezahlten Urlaub. Nun suchen viele eine neue Anstellung, was bei der derzeitigen Situation der Fluggesellschaften schwierig ist. Die Piloten hatten zuvor von den hohen Löhnen und der wachsenden Nachfrage nach Fachpersonal profitiert. Ausländische Piloten konnten in China mehr als 300’000 Dollar jährlich verdienen.