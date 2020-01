Globus schliesst in Bern zwei Läden und streicht 85 Stellen

Die Warenhauskette Globus schliesst ihr Geschäft im Einkaufszentrum Westside und das Damenmodegeschäft in der Spitalgasse – die frühere Schild-Niederlassung. Man könne sich vier Läden auf einem so kleinen Gebiet schlicht nicht mehr leisten, begründet der Geschäftsführer, Thomas Herbert, den Entscheid. Es werde immer mehr online eingekauft, derweil die Umsätze in den Warenhäusern rückläufig seien, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Mit den Schliessungen gehen in Bern auch 85 Stellen verloren, wie Globus mitteilt. Ziel sei es, so viele Mitarbeitende wie möglich innerhalb der Globus-Gruppe weiterzubeschäftigen. Entlassungen sollen vermieden werden. Dabei helfe, dass das Warenhaus im Westside noch ein Jahr lang geöffnet bleibe – es wird erst per Ende Januar 2021 geschlossen. Schon Anfang Sommer wird Globus das Modegeschäft in der Innenstadt schliessen. Für die Liegenschaft konnte ein Nachmieter gefunden werden. Die Buchhandlung Orell-Füssli, deren Mietvertrag im Loeb nicht verlängert wurde, wird per August in den früheren «Schild» einziehen.

Herrenmodegeschäft mit Zukunft

Für die betroffenen Angestellten, die am Dienstagmorgen über die Pläne des zur Migros-Gruppe gehörenden Unternehmens ins Bild gesetzt wurden, kommt ein Sozialplan zum Tragen. Dieser sieht laut Mitteilung unter anderem frühzeitige Pensionierungen, verlängerte Kündigungsfristen, Austrittsentschädigungen sowie die aktive Unterstützung bei der Stellensuche vor.

In Zukunft wird Globus in der Stadt Bern noch das grosse Warenhaus an der Spitalgasse und das benachbarte Herrengeschäft führen. Letzteres werde diesen Herbst saniert, um ein «zeitgemässes Ambiente» zu bieten.