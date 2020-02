Happiger Rüffel der Finma an Julius Bär

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hat bei Julius Bär schweren Mängeln in der Geldwäschereibekämpfung festgestellt. Das Fehlverhalten steht im Kontext der mutmasslichen Korruptionsfälle rund um den Ölkonzern PDVSA und den Fussballverband Fifa, heisst es in einer Mitteilung der Behörde am Donnerstag. Die Bank wird angewiesen, wirkungsvolle Massnahmen zu ergreifen. Ausserdem ist es der Bank untersagt, grosse und komplexe Firmenakquisitionen durchzuführen. (sda)