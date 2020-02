Hochgiftige Pestizide bringen Konzernen Milliardenumsatz 

Wie giftig das Geschäft der Agrarchemiekonzerne ist, war bislang kaum bekannt. Eine Analyse der Umsatzzahlen der fünf grössten weltweiten Unternehmen wirft nun erstmals ein Licht darauf. Was sie zeigt: Sie setzen vor allem mit hochgiftigen Pestiziden Milliarden um.

Vor allem Syngenta mit Hauptsitz in Basel gibt sich umweltfreundlich, und Chef Erik Fyrwald spricht von «Innovationen für eine nachhaltige Landwirtschaft». Die Zahlen offenbaren aber, dass 10 von den 20 meistverkauften Pestiziden des Konzerns in den 43 wichtigsten Absatzmärkten hochgefährlich für die Gesundheit von Menschen sowie für die Umwelt sind. Damit ist Syngenta der grösste Hersteller dieser umstrittenen Substanzen, so die Studie. In Auftrag gegeben wurde sie von Nichtregierungsorganisationen Public Eye und Greenpeace Grossbritannien.

Die Analyse nimmt die Verkäufe der weltweit fünf grössten Agrarchemiekonzerne von 2018 unter die Lupe: Syngenta, Bayer, BASF, FMC und Corteva. Angeschaut wurden deren jeweilige Bestseller aus sämtlichen Pestizide-Kategorien, nämlich Unkrautvernichter, Antipilzmittel und Insektizide. Zusammen machen sie einen Umsatz von 13,4 Milliarden Dollar aus. In 36 Prozent dieser Produkte finden sich als hochgefährlich eingestufte Substanzen. Die Studie bezieht sich bei dieser Risikoklassifizierung auf die Liste des Pestizid-Aktions-Netzwerks. Als hochgefährlich gelten Pestizide, die langfristig die Gesundheit von Menschen gefährden, etwa weil sie Krebs auslösen können oder weil sie Bienen töten.

Je ärmer das Land, desto giftiger die Pestizide

«Dass diese hochgiftigen Substanzen in einem solchen Ausmass verkauft und verspritzt werden, war bislang noch nicht bekannt und hätten auch wir nicht vermutet», sagt Oliver Classen, Sprecher von Public Eye. Wie Glyphosat finden sich die gefährlichen Wirkstoffe in unterschiedlichen Spritzmitteln und werden unter diversen Produktnamen vermarktet.

Syngenta betont, dass die Liste des Aktions-Netzwerks nicht der Risikoeinstufung durch UNO-Organisationen entspreche. Zudem nähmen die grossen Agrarchemiekonzerne Risikoabklärungen ihrer Pestizide vor allem auch bei ihrer Verwendung in ärmeren Ländern vor, sagt Syngenta-Sprecher Graeme Taylor. Dies könne auch zu einem freiwilligen Rückzug eines Produkts aus einem bestimmten Markt führen.

Laut der Studie von Public Eye und Greenpeace verkaufen die Konzerne ihre hochgiftigen Produkte hauptsächlich in Schwellen- oder Entwicklungsländern. Demnach nutzen sie aus, dass sie dort im Gegensatz zu Europa zugelassen sind. Brasilien und Indien sind die mit Abstand wichtigsten Schwellenstaaten für Agrarchemiekonzerne – und dort ist der Anteil der hochgiftigen Pestizide mit 49 respektive 59 Prozent besonders hoch.

«Toxisches Geschäftsmodell»

In Europas wichtigsten Agrarstaaten Frankreich und Deutschland beträgt er dagegen lediglich 11 bis 12 Prozent. «Es geht also durchaus auch mit dem Einsatz weniger gefährlicher Pestizide und zeigt das toxische Geschäftsmodell der Agrarchemiekonzerne, die endlich mit der Vermarktung von in Europa nicht mehr zugelassenen Giften im Rest der Welt aufhören müssen», sagt Classen. Wegen der oft nicht angewendeten Schutzvorkehrungen stellen die giftigen Substanzen in ärmeren Ländern zudem ein noch höheres Risiko als in entwickelten Staaten dar.

Wie in der Schweiz läuft auch in Brasilien aktuell die Diskussion über die Verschmutzung des Trinkwassers. Dabei geht es nicht nur um Chlorothalonil, sondern auch um das Nervengift Profenofos. Syngenta verkauft diese in der Schweiz längst verbotene Substanz auf dem brasilianischen Markt. Dort gehört sie zu den am häufigsten im Trinkwasser nachgewiesenen Substanzen.

152 zuvor verbannte Pestizide wieder erlaubt

Wie stark das Geschäftsmodell von Syngenta auf hochgiftige Substanzen ausgerichtet ist, zeigen auch die neuesten Umsatzzahlen, die der Konzern vergangene Woche präsentierte: In Lateinamerika legte Syngenta 2019 einen Umsatzsprung hin: Zu konstanten Wechselkursen stiegen dort die Verkäufe um 21 Prozent und damit so stark wie sonst nirgendwo. Kein Wunder, denn in Brasilien hatte Jair Bolsonaro Anfang letztenJahres in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft 152 zuvor verbannte Pestizide wieder erlaubt.

Allerdings könnte der Wandel in Europa auch zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft weltweit führen. Denn auch für importierte Lebensmittel und Futtermittel könnte die Verwendung hochgiftiger Spritzmittel verboten werden – weil sie über die Rückstände sonst doch hier auf den Tellern landen. Deswegen fürchten Syngenta und die anderen Agrarchemiekonzerne den von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten Green Deal. Er könnte weit über Europa hinaus den Einsatz von Spritzmitteln verändern. Auch die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»sieht nicht nur ein Verbot für deren Einsatz in der Schweiz vor. Sondern sie will auch den Import so behandelter Lebensmittel verbieten.