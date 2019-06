Jetzt plant die Fifa eine Millionenklage

Die krachende Nieder­lage, die Bundesanwalt Michael Lauber letzte Woche in Bellinzona erleben musste, hat auch Folgen für den Weltfussballverband Fifa. Gemäss Bundesstrafgericht muss Lauber künftig bei den Fifa-Fällen in den Ausstand. In den Urteilen ist zudem zu lesen, dass die Bundesanwaltschaft (BA) in einer Last-Minute-Aktion ihre Verfahren gegen die ehemaligen Fifa-Kader Markus Kattner (früher Finanzchef und Vize-Generalsekretär) und Jérôme Valcke (früher General­sekretär) eingestellt hat. Vermutlich erhoffte sich Lauber davon, dass die hängigen Befangenheitsklagen beim Bundesstrafgericht dadurch gegenstandslos würden. Dazu kam es aber nicht.

Die Einstellung der Verfahren macht hingegen für Kattner und Valcke den Weg frei, vor dem Zürcher Arbeitsgericht Millionen von der Fifa einzufordern. Ohne Strafverfahren lässt sich vor allem die fristlose Kündigung von Kattner durch den Fifa-Präsidenten ­Gianni ­Infantino, die 2016 ausgesprochen wurde, kaum rechtfertigen.

Ungewöhnlich hohe Bonuszahlungen

«Interne Untersuchungen der Fifa haben Verletzungen seiner treuhänderischen Verantwortung in Bezug auf sein Arbeitsverhältnis festgestellt», sagte die Fifa zwar 2016, doch den Beweis blieb sie schuldig. Dafür machte der Fussballverband kurz danach grossen Lärm um die Bezüge der ehemaligen Kader. Seit 2011 seien 79 Millionen Franken an die drei Ex-Spitzenmänner Joseph Blatter (Präsident), Jérôme Valcke und Markus Kattner ausbezahlt worden, hiess es damals in einem Communiqué.

Angeblich hätten interne Fifa-Aufseher Belege dafür gefunden, dass Kattner ungewöhnlich hohe Bonuszahlungen von mehr als fünf Millionen Franken erhielt – unter anderem verbucht als Sonderzahlungen – nach den Austragungen der Weltmeisterschaften 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien. Hinzu kam im Fall Markus Kattner eine Vereinbarung, die ihm seinen Job bis Ende 2023 sicherte. Diese Zuwendungen sind zwar hoch, aber sie sind gering im Vergleich zum Rest der 79 Millionen, der Valcke und ­Blatter zugesprochen wurde.

Fall kommt voraussichtlich Ende Jahr vor Gericht

Kattner setzte sich beim Zürcher Arbeitsgericht gegen die fristlose Kündigung zur Wehr. Dabei geht es um den Mehrjahresvertrag und somit um etwa 5 Millionen Franken, wie gut informierte Kreise sagen. Bisher war das Verfahren wegen der Ermittlungen der BA sistiert. Nun kommt der Fall wahrscheinlich Ende Jahr vor Gericht.

Bei Valcke liegt der Fall etwas anders. Hier ist von über 10 Millionen Franken die Rede, die versprochen, aber nicht ausbezahlt wurden. Eine Vielzahl von Vorwürfen gegen ihn wurden Fifa-­intern aufgearbeitet. Am 6. ­Januar 2016 eröffnete die Fifa-Ethikkommission ein Verfahren, das zu seiner sofortigen Entlassung ­führte.

Bei ihren Ermittlungen ging es offenbar nicht um die erwähnten Zuwendungen, sondern um den «Diaspora-Skandal».

Eine Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wurde abgelehnt. Gemäss CAS, der ein umfangreiches Sündenregister veröffentlichte, hatte Valcke nicht nur einen Schwarzmarkt-Ticketdeal vor der Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien mitorgani­siert, sondern auch Extrakosten von 11,7 Millionen Franken für Privatflüge und Luxusreisen auf Kosten der Fifa verursacht und zusätzlich seinem Sohn zu rund 700'000 Franken verholfen.

Vor kurzem hat die Bundes­anwaltschaft das Verfahren gegen Valcke eingestellt. Bei ihren Ermittlungen ging es offenbar nicht um die erwähnten Zuwendungen, sondern um den «Diaspora-Skandal». Das geht aus dem Urteil des Strafgerichts hervor.

«Diaspora» hiess ein Skandal um die Vergabe der Fussball-WM 2010 nach Südafrika, die angeblich für 10 Millionen Dollar erkauft wurde. Mittelamerikanischen Ländern sollte damit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ermöglicht werden. «Diaspora» hiess das, weil es angeblich auch um die Förderung von schwarzen Spielern ging. Doch bei ihnen kam das Geld nie an. Es wurde von Funktionären entwendet. Dafür bekam Südafrika die benötigten Stimmen und den Zuschlag für die WM. Der Hauptbeschuldigte im Skandal, Chuck Blazer, bekannte sich 2015 in der zentralen Anklage vor der US-Justiz gegen die Fifa-Machenschaften in allen Punkten für schuldig. In der Schweiz reichte es nicht einmal für eine Anklage.

