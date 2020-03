Neue Corona-Tests von Roche machen Hoffnung

Eine Schwierigkeit im Kampf gegen das neue Coronavirus stellen die Labortests dar. Zum Teil dauert es Tage, bis Patienten erfahren, ob sie infiziert sind oder nicht, weil die Labors mit der Flut der Tests überfordert sind.

Dem Roche-Konzern ist hier nun ein Durchbruch gelungen. Das Unternehmen ist nicht nur im Pharmageschäft aktiv, sondern hat eine Sparte für Diagnostikgeräte und Testverfahren. Diese Sparte hat nun von der US-Aufsicht FDA eine Notgenehmigung für ein neues, maschinelles Testverfahren für das neue Virus bekommen. Bei diesen Tests soll das Ergebnis in dreieinhalb Stunden vorliegen. Mit dem Entscheid der FDA wird das neue Verfahren in allen Ländern verfügbar sein, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren – also auch in der Schweiz.

«Die Nachfrage der Labors übersteigt weiterhin das Angebot, wir müssen die Tests rationieren.»Severin Schwan, CEO von Roche

«Auf einem unserer Diagnostiksysteme können binnen 24 Stunden rund 4000 Tests durchgeführt werden», erklärt Roche-Chef Severin Schwan im Gespräch. Bei den bisher üblichen manuellen Verfahren seien dagegen pro Tag nur einige Dutzend Tests möglich. Rund 800 dieser Diagnostiksysteme, die Roche in Rotkreuz ZG fertigt, seien weltweit im Einsatz. «Die Schweiz ist hier gut versorgt», sagt Schwan, ohne Zahlen zu nennen.

Roche leiste mit den neuen Verfahren «einen wichtigen Beitrag zur raschen und effizienten Erkennung des Virus», indem der Konzern «Krankenhäusern und Referenzlabors die Möglichkeit gibt, eine grosse Anzahl an Proben zu testen», urteilt Michael Nawrath, Arzt und Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.

Doch auch mit dem neuen maschinellen Verfahren sei es nicht möglich, die gesamte Bevölkerung flächendeckend zu screenen. «Die Nachfrage der Labors übersteigt weiterhin das Angebot, wir müssen die Tests rationieren», erklärt Schwan. Die Priorität müsse weiterhin auf Patienten liegen, die bereits Krankheitssymptome zeigen.

Deutscher Lieferstopp bislang kein Problem

Ein Test kostet 15 Franken, den grössten Teil der Kosten machen indes die Diagnostikgeräte und das Fachpersonal aus, so Schwan. «Wir produzieren jeden Monat Millionen an Tests», sagt der Roche-Chef.

Gerade in den USA, wo die Ausbreitung des Virus gerade erst so richtig beginnt, könnte der Test helfen, die Pandemie besser in den Griff zu bekommen. Die USA haben ein massives Kapazitätsproblem bei Corona-Tests, bisher sind gemäss «Financial Times» erst 11’000 Menschen auf das neue Virus getestet worden. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation hat allein China eine Testkapazität von 1,7 Millionen Tests pro Woche.

Beim neuen Verfahren von Roche werden die Laborgeräte in Rotkreuz ZG gefertigt. Die Vorprodukte für die Tests stammen aus den USA, die Verbrauchsmaterialien kommen aus Deutschland.

Doch Deutschland hat damit begonnen, einen Lieferstopp für kritisches medizinisches Material wie Masken zu verhängen. «Wir haben keine Probleme mit dem Warenfluss» versichert Schwan. Denn alle für den Test nötigen Teilprodukte würden gegenseitig voneinander abhängen. Deutschland habe daher kein Interesse, die Ausfuhr der Verbrauchsgüter für den Test zu blockieren, weil damit allein kein Corona-Test möglich sei.

Da der Passagierflugverkehr zwischen den USA und Europa stark eingeschränkt ist, der auch für Warenprodukte genutzt wird, hat Roche selbst Frachtmaschinen gechartert, um den Warenfluss zu sichern.

Ein grosses Geschäft sei der neue Test für Roche allerdings nicht, versichert Schwan. «Die Volumina sind auf Konzernebene irrelevant», so der Konzernchef. Doch mit der schnellen Entwicklung eines maschinellen Tests könne Roche bei Behörden wie der US-Aufsicht FDA viel Wohlwollen aufbauen.