Seine Mitarbeitenden machen so lange Ferien, wie sie wollen

Adrien? Die junge Kollegin, die uns im Grossraumbüro empfängt, schaut etwas ratlos. Nicht gesehen heute. Adrien, hier nennen sich alle beim Vornamen, ist Personalverantwortlicher der St. Galler Firma Frontify. Er hätte uns erzählen sollen, was herauskommt, wenn jeder so oft Ferien machen kann, wie er möchte. Dafür sei der Chef in fünf Minuten da, sagt die Kollegin. Und Verzeihung für die Unordnung, sie hätten am Wochenende Sommerfest gefeiert, 200 Leute. «Friends and Family. Damit sie sehen, wie wir es so haben hier.»

Trotz herumstehender Gläser lässt sich festhalten: Sie haben es schön hier. Ein vierstöckiger Altbau mit Fischgratparkett, das Interieur wie aus einem Wohnblog: bunte Sessel, Monstera-Pflanze, einzelne Glühbirnen als Hängelampen. Eine Stimmung zwischen Szene-Café und WG, und – um das Start-up-Klischee zu vervollständigen – ja, auch Pingpongtisch und Playstation stehen da.

In sechs Jahren von zwei auf 100 Beschäftigte

Was Frontify einzigartig macht, ist etwas anderes: Wer hier arbeitet, hat so viele Freiheiten wie kaum ein Angestellter in der Schweiz. Ferien à discrétion beispielsweise; der Chef wird später sagen, er habe es «im Bauchgefühl», dass die Mitarbeitenden «ungefähr fünf Wochen» im Jahr freinehmen. Keine Anwesenheitspflicht, und die Firma lädt die ganze Belegschaft auch mal drei Tage ins Tessin zum Campieren ein. Auf Arbeitszeit, wohlverstanden. Teilnahme freiwillig. Punkto Spesen gibt es nur eine einzige Regel (die ist von der US-Firma Netflix abgeschaut): Gib das Geld so aus, wie du es privat tun würdest.

Kann das gut gehen? Die Zahlen sprechen dafür. Das Software-Unternehmen, das Cloud-Lösungen anbietet, ist in sechs Jahren von zwei auf 100 Beschäftigte gewachsen, hat nach Deutschland und in die USA expandiert, macht einen hohen einstelligen Millionenbetrag Umsatz im Jahr. Freiwillige Abgänge: 3. Burn-Outs: 0.

Im Silicon Valley werden Zwangsferien verordnet

Die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten, beschäftigt HR-Abteilungen und Ökonomen. Dank Digitalisierung und Automatisierung werden wir immer effizienter, jüngere Generationen sprechen plötzlich von Work-Life-Balance. Wie viel Zeit wollen wir im Büro verbringen – und wie? Das ist auch in der Politik ein Thema: In ihrem neusten Wirtschaftspapier fordert etwa die SP die 35-Stunden-Woche, sechs Wochen Ferien und ein bezahltes Sabbatical-Jahr für alle.

Gern werden als Lösung auch Konzepte wie «New Work» oder «Arbeit 4.0» präsentiert, es fallen Stichworte wie Freiheit, Selbstbestimmung, flexible Arbeitszeiten. Doch macht maximale Autonomie im Büro wirklich glücklich oder ist sie am Ende nur Belastung – weil ja Freiheit immer auch Verantwortung bedeutet? Aus dem Silicon Valley, wo viele Start-ups Ferien nach Wahl bieten, sind Beispiele bekannt, in denen Zwangsauszeiten verordnet wurden, weil die Angestellten sich selbst keine Erholung zugestanden. Ein Besuch beim St. Galler Start-up Frontify, 2013 von zwei Ostschweizern gegründet, soll Antworten liefern.

«Brückentage nimmt man einfach»

Inzwischen ist Geschäftsführer Andreas Fischler, 44, da. Adrien, der Personalchef, sei wohl noch in den Ferien, so genau wisse er das nicht. Er meint das nur halb im Scherz. Bei Frontify gilt: «Free Holiday». Die Mitarbeitenden bestimmen selbst, wann und wie oft sie Ferien nehmen. «Mindestens fünf Wochen, aber sie dürfen auch mehr», sagt Fischler. «Über Brückentage oder verlängerte Wochenenden diskutieren wir gar nicht. Die nimmt man einfach.»

Teammitglieder Susann Beck und René Bernhardsgrütter. Foto: Daniel Ammann

Natürlich gebe es jene, die sich zu wenig Pausen gönnten, räumt er ein. Doch man weise alle regelmässig darauf hin, genügend freizunehmen. Und er als Chef müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Konkret: 7 Wochen Ferien hat er dieses Jahr geplant. Und wenn jemand mal eben 10 Wochen freinimmt? «Solange die Ziele erreicht werden, warum nicht?» Das zwinge alle, die Teams so aufzubauen, dass niemand unersetzbar werde, «weg vom Gärtchendenken».

Wenn Fischler, HSG-Absolvent und früherer Hobby-Metalrocker, über seine Firmenphilosophie redet, mischt sich markanter Ostschweizer Dialekt mit englischem Marketingsprech. Es geht um Experience, Purpose, Leadership. Mehr als schöne Worte, nämlich Menschenkenntnis, muss er draufhaben, wenn er neue Leute auswählt – immerhin jeden Monat eine Handvoll.

Der Aufwand lohnt sich

Eine von ihnen ist Kundenmanagerin Susann Beck, 35. Sie sagt, sie habe noch nie einen Chef erlebt, der so viel Zeit investiere, damit «es persönlich matcht». Jeweils acht bis zehn Mitarbeitende treffen die Bewerber, am Ende gibt jeder sein Urteil ab.

Fischler weiss, warum er den Aufwand betreibt: Er ist darauf angewiesen, dass das Team zusammenhält. Statt eines Spesenreglements und Ferienrichtlinien soll man sich eben den Kollegen verpflichtet fühlen. Er sagt: «Du musst intrinsisch motiviert sein, du musst mitreden wollen. Daheim stolz erzählen, dass du Teil unserer Firma bist.» Fischler nennt solche Leute: «frontifit». Das Feierabendbier mit den Kollegen ergibt sich da von selbst. Klingt fast ein wenig anstrengend, so viel Familiengefühl im Büro. Vielleicht will man abends einfach nach Hause? Susann Beck sagt, sie spüre überhaupt keinen Gruppendruck: «Am Sommerfest war ich nicht dabei. Ich hab lieber zu Hause gechillt.»

Bei den meisten Start-ups bezahlt man das legere Arbeitsklima mit einem bescheidenen Salär. Auch bei Frontify: Zwar seien die Löhne mittlerweile gestiegen, doch wird nur etwa 80 Prozent bar ausbezahlt, der Rest in Optionen. Die meisten müssten einen finanziellen Rückschritt hinnehmen, sagt Fischler. Einen «spannenden Filter» nennt er das: «Wir suchen Menschen, die nicht nach dem alten Muster – Karriere, Macht, Geld – funktionieren.»

«Du musst dir wirklich auf die Finger schauen. Sonst übernimmst du dich.»René Bernhardsgrütter

Was aber, wenn jemand die Privilegien ausnützt? Ständig blaumacht, den privaten Lunch auf Spesen nimmt? Fischler weiss, dass das Gefüge rasch implodieren kann. «Du darfst kein Auge zudrücken. Sonst merken das die anderen, die ganze Vertrauenskultur bricht zusammen.» Ein einziges Mal in sechs Jahren flog ein grober Vertrauensbruch auf, eine auffallend hohe Spesenabrechnung. Der Betroffene wurde erst verwarnt, dann fristlos entlassen. Die soziale Kontrolle funktioniert offensichtlich. Software-Ingenieur René Bernhardsgrütter, 29: «Ich glaube, wir würden sofort merken, würde jemand das System ausnutzen.»

Möglich, dass die Gefahr weniger darin liegt, dass Mitarbeitende die Firma ausbeuten – sondern sich selbst. Manche Personalexperten stehen dem Modell «Freiheit unlimited» skeptisch gegenüber, schliesslich wurden Arbeitsgesetze einst vor allem zum Schutz vor Ausbeutung eingeführt. Herr und Frau Schweizer arbeiten stundenmässig zwar immer weniger, dafür fliessen Pflicht und Freizeit stärker ineinander. Besonders wenn man – wie bei Frontify – den Laptop jederzeit aufklappen kann. Mal abends, mal am Wochenende. Dann vielleicht in den Ferien. René Bernhardsgrütter sagt: «Du musst dir wirklich auf die Finger schauen. Sonst übernimmst du dich.»

Viermal im Jahr gibts den «Happiness Report»

Eine Firmenkultur wie beim St. Galler Start-up muss darum nicht für alle richtig sein: Manche sind glücklicher mit einem 9-to-5-Arbeitstag, weil der sie nicht dazu verleitet, sich auszubeuten. Andere wollen gar nicht mitgestalten, sondern sind ganz zufrieden, wenn der Chef sagt, was zu tun ist. Manche Unternehmen sind zu schwerfällig, um die bestehende Firmenkultur umzukrempeln. In gewissen Branchen wäre es schlicht unmöglich – eine Lastwagenfahrerin muss nun mal zu einer bestimmten Zeit in der Kabine sitzen, ein Pfleger am Krankenbett stehen.

Doch der Gedanke, den Angestellten mehr Freiheiten zu übertragen, ist eine Überlegung wert. Frontify-Chef Fischler sagt: «Es schafft bei den Mitarbeitenden das Gefühl, als reife Menschen behandelt zu werden.» Und einmal mehr sprechen die Zahlen für ihn: Viermal jährlich fragt die Firma die Belegschaft im «Happiness Report» nach ihrer Zufriedenheit. René Bernhardsgrütter kam auf 8,5 von 10 Punkten. Susann Beck auf 9.



