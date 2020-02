Thiams Glaubwürdigkeit: 4,1 Punkte

Es fing an mit einem Überwachungsskandal, dann kam der Nachbarschaftsstreit ans Licht, und schliesslich litt das Image des ganzen Finanzplatzes: Der Fall Iqbal Khan und Tidjane Thiam schreibt seit Monaten Schlagzeilen. Das wirkt sich offensichtlich auch darauf aus, wie die Schweizer die Arbeit der in den Skandal verstrickten Führungskräfte beurteilen.

In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Marketagent unter 1000 Schweizerinnen und Schweizern konnte man die Chefinnen und Chefs verschiedener Konzerne mit Noten von 1 (sehr geringes Vertrauen) bis 10 (sehr grosses Vertrauen) bewerten. Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam landete mit einem Durchschnittswert von 4,1 auf dem letzten von 17 Plätzen. Bei CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner sieht es mit einem Wert von 4,4 nicht besser aus.

Als mit die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Glaubwürdigkeit nannten die Befragten «interne Skandale» mit 42 Prozent und «persönliches Fehlverhalten von Topmanagern» mit 41 Prozent. Der wichtigste Faktor war aber mit 43 Prozent der «schlechte Umgang mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern».

Gute Noten für Hayek und Spuhler

Am besten schneidet Swatch-Group-Chef Nick Hayek ab. Er kommt auf einen Mittelwert von 6,6, gefolgt von Stadler-Rail-Präsident Peter Spuhler mit 6,4 und Nationalbankpräsident Thomas Jordan mit 6,0 Punkten.

Der Skandal um Iqbal Khan war nicht der einzige, der in letzter Zeit beschäftigte. Raiffeisen, Postauto, Bündner Baukartell – nichts davon dürfte dazu beigetragen haben, dass die Glaubwürdigkeit der Wirtschaftselite in den Augen der Öffentlichkeit steigt. 55 Prozent der Befragten gaben an, dass das Vertrauen in die Führungsspitzen in den letzten zehn Jahren abgenommen hat.