Sogar ein Coiffeursalon meldet Kurzarbeit an

Wegen des Coronavirus sind die Anträge auf Kurzarbeit in dieser Woche sprunghaft gestiegen. Das zeigt eine Umfrage in neun Kantonen. Betroffen sind Unternehmen aus diversen Branchen. In St. Gallen will sogar ein Coiffeur wegen des Virusausbruchs Kurzarbeit anmelden. Der Salon habe viele Absagen erhalten, heisst es aus dem zuständigen Amt für Arbeit. Vor allem ältere Kundinnen haben Angst sich anzustecken, wenn der Abstand zu anderen Menschen weniger als zwei Meter beträgt. «Seit Dienstag haben wir einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent wegen Corona», erklärt ein Coiffeurbetreiber. Auch andere Betriebe, bei denen Menschen viel Körperkontakt haben, sind betroffen. So haben Physiotherapiepraxen und Kindertagesstätten ebenfalls bereits Kurzarbeit beantragt.

In Zürich sind allein in dieser Woche über hundert Voranmeldungen dafür eingegangen. Den Grossteil davon hat der Kanton bereits bewilligt. Die Zahl der Anfragen steige von Tag zu Tag, sagt eine Sprecherin. In Luzern waren es allein in dieser Woche knapp 50 Anfragen, in Bern 60 – von denen rund 940 Beschäftigte betroffen sind. Der Aargau hat seit Ende Februar für 20 Betriebe Kurzarbeit bewilligt. Im Kanton Basel-Stadt sind 38 von 41 Voranmeldungen seit Jahresbeginn auf das Coronavirus zurückzuführen.

Industriebetriebe bekommen wichtige Komponenten aus China nicht mehr geliefert und mussten daher die Produktion drosseln und Kurzarbeit anmelden, sagt Jürg Marti, Direktor des Verbands Swissmechanic. Viele Industriefirmen hätten auch bereits Vorabklärungen für Kurzarbeit für den Fall getroffen, dass ihr Betrieb wegen des Virusausbruchs unter Quarantäne gestellt werde, sagt Marti. «Ein Produktionsbetrieb kann nicht Homeoffice machen. Da müssen die Leute vor Ort sein.»

Die Anträge auf Kurzarbeit im Industriebereich könnten in den kommenden Wochen noch steigen. Beim Giessereibetrieb Von Roll Casting gebe es aktuell durch das Coronavirus zwar keine Einschränkungen, erklärt Firmenchef Danilo Fiato. «Allerdings besteht eine gewisse Gefahr bei den Kunden, dass sie keine Teile mehr aus China bekommen und sie daher auch die Teile von uns vorübergehend nicht benötigen», sagt er. Je nach Entwicklung der Auftragseingänge in den kommenden Wochen und Monaten könne Kurzarbeit in seinem Unternehmen zum Thema werden. Arbeitsplätze seien jedoch nicht in Gefahr.

Mit Kurzarbeit will der Bund die Folgen des Virusausbruchs abmildern. Anspruch haben Firmen, die Arbeitsausfälle durch behördliche Massnahmen verzeichnen oder eine rückläufige Nachfrage sehen. Allein der generelle Verweis auf das Virus reicht aber nicht aus, um Entschädigung zu bekommen.

Hinweis:

Dieser Artikel erschien zuerst am 8. März, dem Weltfrauentag. Aus diesem Anlass verwenden wir darin – wo immer möglich – statt des generischen Maskulinums das generische Femininum. Zum Beispiel: Patientinnen statt Patienten.



