UBS senkt Ziele und verkauft Fondsplattform

Die Grossbank UBS hat ihr Finanzziel für das vergangene Jahr verfehlt und schraubt nun auch ihre Erwartungen für die kommenden Jahre zurück. Zu schaffen machen der Bank unter anderem die niedrigen Zinsen, die die Erträge drücken und die maue Entwicklung in der Investmentbank.

Neu peilt das Institut im Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Rendite auf dem harten Kernkapital von zwölf bis 15 Prozent an, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Bisher hatte sich die Bank bis 2021 einen Wert von 17 Prozent vorgenommen. Damit schraubte die Bank ihre erst vor gut einem Jahr ausgegeben Finanzziele bereits wieder zurück. Auch im vergangenen Jahr riss die Grossbank die eigene Messlatte. Auch beim Verhältnis von Kosten zum Aufwand gibt sich die UBS nun weniger ambitioniert.

Auch Erzrivalin Credit Suisse senkte Ziele

Damit ist die Bank jedoch nicht allein: Die Erzrivalin Credit Suisse hat ihre Erwartungen bereits im Dezember gesenkt und mitunter das Ziel für die Eigenkapitalrendite für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Nun peilt Credit Suisse 2020 einen Wert von rund zehn Prozent statt bisher von elf bis zwölf Prozent an. Ihr Ergebnis für das vergangene Jahr will die Credit Suisse Mitte Februar veröffentlichen.

Khans Sparte behält ambitionierte Ziele

Unverändert ambitioniert gibt sich die UBS in der Vermögensverwaltung. Die Leitung der Kernsparte hatte der frühere Credit-Suisse-Manager Iqbal Khan übernommen. In dem Bereich strebt die UBS von 2020 bis 2022 weiterhin ein Gewinnwachstum vor Steuern von zehn bis 15 Prozent an. Der Weg dorthin dürfte jedoch nicht einfach werden. Im vergangenen Jahr kam die Vermögensverwaltung beim bereinigten Vorsteuergewinn lediglich auf ein Plus von vier Prozent. Doch die Millionäre und Milliardäre, deren Vermögen die UBS rund um den Globus betreut, handeln nun wieder mehr. Davon profitiert auch die Bank über höhere Gebühreneinnahmen.

Im Gesamtjahr 2019 verbuchte die UBS einen Gewinn von 4,30 Milliarden Dollar, fünf Prozent weniger als im Jahr davor. Die Dividende soll auf 0,73 Dollar je Titel steigen. Im Vergleich zu den US-Banken fällt der Gewinn der grössten Schweizer Bank gering aus: Die grösste US-Bank JP Morgan fuhr ein Plus von 36,4 Milliarden Dollar ein - ein Rekord. Auch Citi konnte zulegen und verdiente 19,4 Milliarden Dollar.

UBS verkauft Fondsvertriebsplattform

Die Schweizer Grossbank UBS trennt sich von einem Teil ihres Asset Managements. UBS Fondscenter, eine Fondsvertriebsplattform für institutionelle Kunden, werde mehrheitlich an die zur Deutschen Börse gehörenden Firma Clearstream verkauft. Clearstream erwerbe ein Paket von 51,2 Prozent und UBS habe die Option, auch zu einem späteren Zeitpunkt die restlichen Anteile an Clearstream zu verkaufen. Die Bank erwartet aus dem Verkauf, dessen Vollzug für das zweite Halbjahr geplant ist, einen Gewinn nach Steuern von rund 600 Millionen Dollar. Das harte Kernkapital werde sich um etwa 400 Millionen Dollar erhöhen.

Die Plattform, die aus der Zusammenlegung von UBS Fondshaus und Clearstreams Fund Desk entstehe, werde mehr als 230 Milliarden Dollar Vermögen verwalten und rund 340 Vertriebspartner mit mehr als 450 Fondsanbietern und mehr als 75'000 Fonds umfassen.

Kein Sparprogramm, kein neuer Aktienrückkauf

Ein weiteres Aktienrückkaufprogramm kündigte die UBS nicht an. Dies werde in der zweiten Jahreshälfte geprüft. Im ersten Halbjahr will die Bank eigene Aktien im Volumen von 450 Millionen Dollar zurückzukaufen und damit ihr derzeitiges Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Franken abschliessen.

Zudem machte die Bank zunächst keine Angaben zu einem weiteren Sparprogramm, mit dem viele Experten gerechnet hatten.

