Swiss tappt in die Schoggi-Falle

Dies vorneweg: Selbstverständlich darf ein Unternehmen seine Geschäftspartner frei wählen. Es darf auch die Zusammenarbeit mit einer Firma künden, wenn es mit der politischen Einstellung des Chefs nicht einverstanden ist. So wie das die Swiss gemacht hat, die ihre Schokolade laut «Beobachter» nicht mehr bei Läderach bestellt, weil die Besitzerfamilie sich aus Glaubensgründen gegen Abtreibung und gegen die Ehe für alle engagiert.

Wir haben in der Schweiz ­Vertragsfreiheit – und das ist auch gut so.

Dennoch ist es keine positive Entwicklung, wenn politische Aspekte bei Geschäften plötzlich eine entscheidende Rolle spielen. Firmen werden in solchen Fällen zwar oft gerühmt, weil sie «Verantwortung wahrnehmen», das macht die Sache aber nicht besser.

Freier Handel hat etwas Verbindendes. «Wer miteinander geschäftet, schiesst nicht aufeinander», heisst es. Dies kann man auf eine alltäglichere Ebene übertragen: «Wo gehandelt wird, wird immerhin noch miteinander geredet.» Man muss nicht die Meinung des Gegenübers teilen, wenn man ihm etwas abkauft.

«Wer sich nicht anpasst, riskiert, von einer Empörungswelle in den sozialen Medien erfasst zu werden.»

Noch vor wenigen Jahrzehnten sah man das anders. An gewissen Orten der Schweiz gingen Katholiken strikt zum katholischen Metzger, Protestanten zum protestantischen. Wehe, man hielt sich nicht daran! Die soziale Kontrolle war gnadenlos.

Dahin will wohl niemand zurück. Durch den Internet-Pranger geht die Tendenz aber genau wieder in diese Richtung. Wer sich nicht anpasst, riskiert, von einer Empörungswelle in den sozialen Medien erfasst zu werden.

Wenn Firmen wie die Swiss dem Druck nachgeben, ist dies bedenklich. Solche Entscheidungen befördern nicht Toleranz und friedliches Zusammenleben, sondern das Gegenteil: die zunehmende Spaltung der Gesellschaft.



