Thiams Rauswurf bringt der CS neuen Wirbel

Die Lage bei der CS spitze sich in den letzten Tagen zu. Immer deutlicher wurde, dass entweder CS-Präsident Urs Rohner oder Bankchef Tidjane Thiam die Bank vorzeitig verlassen würde. Nun hat es Thiam erwischt. Die Beschattungsaffäre um den ehemaligen CS-Manager Iqbal Khan und Ex-Personalchef Peter Goerke wird ihm zum Verhängnis. Thiam betonte zwar immer, dass er nichts von den Überwachungsaufträgen gewusst habe, doch der Skandal untergrub seine Position und fügte dem Ruf der Bank riesigen Schaden zu.

Der Schritt ist richtig – doch kommt er viel zu spät. Er hätte spätestens im Dezember erfolgen müssen, als die NZZ den zweiten Beschattungsskandal aufdeckte. Doch nicht nur der Zeitpunkt ist eigenartig. Es erstaunt auch, dass in der offiziellen Mitteilung kein Grund für die Trennung von Thiam genannt wird. Zwischen den Zeilen wird aber klar, dass es wohl doch etwas mit der Beschattungsaffäre zu tun haben dürfte. Dass also nun Thiam ohne eine explizite Begründung verabschiedet wird, hinterlässt einen schalen Beigeschmack. Er ist auch eine Niederlage für Rohner, der seinen Chef noch im letzten Herbst öffentlich verteidigte.

Rohner droht eine Schlammschlacht mit wichtigen CS-Aktionären, die sich öffentlich für Thiam eingesetzt haben.

Der Abgang dürfte für einige neue Baustellen sorgen. Denn Thiam wurde von einflussreichen Investoren gestützt. Die Vermögensverwalter Harris, Silchester und Eminence warnten Rohner davor, Thiam abzusetzen: Der Bankchef habe nur seinen Job gemacht, ein Rauswurf wäre ein Fehler. Nun hat sich Rohner durchgesetzt. Es droht ihm jetzt eine Schlammschlacht mit den wichtigen Aktionären, die sich öffentlich für Thiam eingesetzt haben. Bis zur Generalversammlung im März, an der sich Rohner zum letzten Mal bestätigen lassen will, warten hitzige Debatten mit den Investoren auf Rohner.

Tidjane Thiams Leistungsausweis ist unbestritten. Er hat seit seinem Antritt 2015 die Bank saniert. Die zuvor stark schwankende Investmentbank wurde geschrumpft, das Vermögensverwaltungsgeschäft ausgebaut. Thiam hat damit die riskante Strategie seines Vorgängers Brady Dougan korrigiert. Hätte er das nicht getan, würde die CS heute so dastehen wie die Deutsche Bank, heisst es oft. Offen bleibt nun, ob er die Bank nach der Schrumpfkur auch langfristig auf einen Wachstumskurs hätte bringen können.

Ruhe dürfte bei der CS erst einkehren, wenn die wichtigsten Schaltstellen neu besetzt sind.

Doch mit seinem Führungsstil eckte der Franzose an. Er setzte auf eine kleine Zahl von engsten Vertrauten, der Rest blieb aussen vor. Dass die Bank den millionenschweren Bonus seines früheren Arbeitgebers Prudential übernahm, in einer Zeit, als Tausende Arbeitsplätze gestrichen wurden, kam äusserst schlecht an. Dass er seine langjährige rechte Hand Pierre-Olivier Bouée die Beschattungsaffäre alleine ausbaden liess, war unglaubwürdig.

Der CS droht jetzt eine längere Übergangsphase. Mit Thomas Gottstein übernimmt zwar ein Vertrauter Thiams den Chefposten, der bisherige Schweiz-Chef ist ein valabler Nachfolger und kennt die Bank bestens. Offen ist aber, wie lange er an der Spitze bleiben wird. Denn Präsident Rohner tritt im nächsten Jahr ab. Und der neue Präsident wird sich einen neuen Chef aussuchen wollen. Die Bank ist damit noch lange nicht aus den Schlagzeilen. Ruhe dürfte erst einkehren, wenn die wichtigsten Schaltstellen neu besetzt sind.