«Unser Konkurrent ist der Abfallkübel»

Mit Ihrer App Too Good to Go sind Sie in der Schweiz nun seit etwas mehr als eineinhalb Jahren aktiv. Warum ist die Schweiz als Land mit ­vergleichsweise hohem ­Einkommen und wenig Armut ein attraktiver Markt?

Unser Hauptziel ist nicht, Geld zu sparen. Es geht darum, Essen zu retten, das sonst im Abfallkübel verschwinden würde. Und in Ländern mit hohem Einkommen wird ja tendenziell mehr weggeworfen als anderswo.

In der Schweiz speziell viel?

In der Schweiz sind es mehr als 30 Prozent des Essens. Das ist deutlich mehr als in vielen anderen Ländern.

Das heisst, Ihre Nutzer sind eher wohlhabende Menschen, die Essen retten wollen?

Das kann man so nicht ganz sagen. Wenn wir die Kunden ­fragen, warum sie uns nutzen, ist aber diese Mission tatsächlich der am häufigsten genannte Grund. Man redet so viel über das Klima und über Nachhaltigkeit – mit unserer App kann man tatsächlich ­etwas dazu beitragen. Wenn ich drei typische Gruppen von Nutzern nennen müsste, wären es wohl junge Eltern, die mehr Verantwortung haben und weniger Geld zur Verfügung – und sich vielleicht auch bewusster sind, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Und natürlich Studenten – das erwartet man wohl. Dann noch 50-plus-Kunden. Das sind hauptsächlich Frauen, die vielleicht mit einem fundamentaleren Respekt für das Essen aufgewachsen sind.

Sind es generell eher Frauen, die Too Good to Go nutzen?

Nicht übermässig, bei den Jüngeren ist es ausgeglichener. Aber die Verteilung liegt wohl immer noch so 60 zu 40 Prozent zugunsten der Frauen.

«Wir haben 37'000 Partner. Natürlich passieren da gelegentlich auch unerfreuliche Dinge.»

In der Schweiz haben Sie nun eine landesweite Kooperation mit der Migros bekannt ­gegeben. Zudem gibt es viele kleinere Partner, Imbisse, Eisdielen, Bäckereien. Wie wählen Sie Ihre Partner aus?

Das Hauptkriterium ist, dass sie Essen wegwerfen. Aber wir wollen natürlich auch mit guten Restaurants und Läden zusammenarbeiten.

Wenn jetzt ein Lokal mit null nachhaltigen Zutaten arbeitet, keine Bioprodukte verwendet, kein Schweizer Fleisch, ­Crevetten aus nicht ­nachhaltiger Zucht – wäre das ein Ausschlusskriterium?

Nein, solche Aspekte gucken wir nicht an. Klar, wäre es toll, wenn wir alle Probleme der Welt lösen ­könnten. Aber man muss irgendwo anfangen. Und das ist bei uns die Reduktion von ­Essensabfällen.

Manche Partner nützen das Modell aus. Es gab Berichte von Restaurants, die extra ­zu viel Ware produzierten, um sie am Abend dann bei Too Good to Go zu verkaufen.

Wir haben 37'000 Partner. Natürlich passieren da gelegentlich auch unerfreuliche Dinge. Aber wir haben sehr engagierte User, die es uns melden, wenn sie das Gefühl haben, dass es dem Betrieb nicht um die Vermeidung von Food-Waste geht. Um mit uns zusammenzuarbeiten, ist es eine Voraussetzung, dass es sich auch wirklich um übrig gebliebenes Essen handelt.

Und was passiert in solchen Fällen?

Dann reden wir mit den Betrieben. Wir haben in diesem Bereich strenge Regeln festgelegt, und wenn man sich nicht daran hält, beenden wir die Zusammenarbeit. Es handelt sich dabei aber nicht um viele Fälle. Es lohnt sich ja eigentlich kaum, speziell für die App zu produzieren. Wir haben das Modell so aufgebaut, dass man seine Kosten decken kann. Aber Riesenverdienste gibt es dadurch nicht.

Wenn man als Partner nicht reich wird durch die ­Kooperation – wie überzeugen Sie dann eine Migros, mit Ihnen zusammenzuarbeiten?

Neben der Mission, das Essen zu retten, gibt es sicher auch einen Marketingaspekt. Wir haben eu­ropaweit mehr als 19 Millionen Nutzer. Viele entdecken vielleicht einen Laden über unsere App, finden Gefallen an den Produkten und gehen dann wieder hin und kaufen zum vollen Preis. Und: Die Angestellten sind zufriedener. Vor allem junge Leute werfen ungern Essen weg, es fühlt sich schlicht nicht gut an. Wenn man als Arbeitgeber eine Lösung dafür hat, ist das ein wichtiger Pluspunkt.

Die ­Leute sehen es als eine Art Sport, werden kreativ und finden Wege, das Essen haltbar zu machen.

Teilweise erhält man via Too Good to Go riesige Portionen an Essen – mehrere Brote etwa oder einen ganzen Korb ­Broccoli. Verschiebt das nicht einfach den Food-Waste vom Betriebs- in den Hauskehricht?

Da wir nur als Vermittler zwischen den Partnern und den Kunden agieren, können wir diesbezüglich keine Vorschriften machen. Aber wir geben Ratschläge, welche Volumina Sinn ergeben, was funktioniert. Manchmal ist es aber so, dass ein Laden sich denkt, lieber teilt er die ganzen Reste auf die paar User auf, die es gibt – und wenn es weniger sind als erwartet, erhalten sie halt mehr. Wir raten nicht dazu, aber ich verstehe dennoch, warum man das tut.

Und dann landet das Essen im ­Hausabfall?

Wir haben bei der Universität Wageningen Anfang 2019 eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war, dass tatsächlich 90 Prozent des Essens konsumiert werden. Ich denke, das liegt daran, dass die Motivation der Kunden bereits sehr hoch ist: Sie bestellen das Essen und holen es ab – dann wirft man es nicht gleich weg. Brot zum Beispiel kann man gut einfrieren. Zudem erleben wir, dass es einen regen Austausch darüber gibt, was man mit dem Essen machen kann. Das ist, was wir wollen: Die ­Leute sehen es als eine Art Sport, werden kreativ und finden Wege, das Essen haltbar zu machen. Wenn ein Produkt einen Qualitätscheck mit Anschauen, Riechen und Schmecken besteht, kann man es risikolos auch nach Ablauf des angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums noch geniessen. Anders ist die Situation, wenn es «verbrauchen bis» heisst. Dann besteht ein Risiko nach dem entsprechenden Datum.

Manche Supermärkte oder Restaurants arbeiten auch mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und spenden ihnen Essen. Machen Sie diesen nicht das Revier streitig?

Nein, wir schätzen ihre Arbeit. Bei den meisten unserer Partner handelt es sich um kleine Betriebe, die nur zwei, drei Essen pro Tag übrig haben. Da lohnt es sich gar nicht, an eine Organisation zu spenden, weil diese sonst dafür durch die ganze Stadt fahren müsste. Wenn ein Supermarkt mit einer Wohltätigkeitsorganisation zusammenarbeitet, dann sagen wir klar, dass wir eine Ergänzung sein wollen, keine Konkurrenz – also etwa nur an den Tagen aktiv sein wollen, an denen die Tafeln kein Essen abholen. Wir arbeiten auch mit vielen ­Organisationen zusammen. User können in der App spenden. In der Schweiz arbeiten wir mit Tischlein deck dich und Pfarrer Sieber zusammen. Ausserdem sind wir im Gespräch mit der Schweizer Tafel und Partage.

Wohltätigkeitsorganisationen sind also keine Konkurrenz – wer ist es dann?

Ich will nicht überheblich klingen, aber unser echter Konkurrent ist nur der Abfallkübel.