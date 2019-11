Was am CO2-Versprechen von Easyjet dran ist

Was Easyjet dieser Tage ankündigte, klang, als könnten Passagiere nun tatsächlich den Fünfer und das Weggli haben. So viel fliegen, wie sie wollen, wenig zahlen, und alles CO2-neutral. «Von heute an wird Easyjet die erste grosse Airline sein, die die CO2-Emissionen aus Treibstoff für alle ihre Flüge für alle ihre Kunden ausgleicht», teilte die Fluggesellschaft mit.

Vereinfacht gesagt passiert dabei Folgendes: Für jede Tonne CO 2 , die auf Easyjet-Flügen ausgestossen wird, muss irgendwo auf der Welt eine Tonne gespart werden. Die Airline investiert daher beispielsweise in Projekte, etwa zur Aufforstung oder Verhinderung der Abholzung in Südamerika und Afrika.

Nicht nur Easyjet positioniert sich als klimafreundliche Airline. Auch die irische Ryanair, die durch Ultrabilligpreise ab 10 Franken für Flüge nach Mallorca bekannt wurde, nennt sich selbstbewusst «Europas grünste Airline» und begründet das mit der Tatsache, dass sie keine Umsteigeflüge anbiete, in moderne Fluggeräte investiere und pro Passagier 39 Prozent weniger CO2-Emissionen verursache als der Branchenschnitt.

Das alles steht im krassen Gegensatz zu den Vorwürfen, welche die Chefs von klassischen Airlines wie Swiss äussern: Billigfluggesellschaften wie Easyjet und Ryanair seien die Hauptschuldigen und Niedrigstpreise seien unverantwortlich. «Flugtickets für 20 Franken halte ich für nicht vernünftig», sagte Swiss-Chef Thomas Klühr im Gespräch mit der SonntagsZeitung.

Billigairlines halten dagegen: József Váradi, Chef der ungarischen Ultrabilligairline Wizz Air, nutzte kürzlich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg eine ähnliche Argumentation wie Ryanair: Hauptverschmutzer seien nicht die Billigairlines, sondern Netzwerkairlines wie Swiss oder Lufthansa. Am meisten Geld würden die nämlich mit wenigen Business-Passagieren in Fliegern machen. Ökologischer sei es, mehr Leute pro Flugzeug zu transportieren. Wie es eben die Billigairlines machen.

Sind Billigairlines also die Umweltpioniere der Branche? Ganz so einfach ist das nicht, findet Andreas Wittmer, Geschäftsführer des Center for Aviation Competence an der Universität St. Gallen. «Wenn irgendwelche Airlines zu hinterfragen sind, dann sind es Billigairlines», sagt er. Denn gerade sie seien hauptsächlich auf kürzeren Strecken unterwegs, die man auch mit dem Zug zurücklegen könnte. Nur durch ihre aggressive Preispolitik seien Kurzstreckenflüge für Privatpersonen so populär geworden.

Der Stickstoff-Ausstoss hat sogar zugenommen

Er sieht aber noch ein anderes Problem: Klimaneutral seien die Flüge durch die Kompensationen noch lange nicht. «Sich nur die CO2-Emissionen anzuschauen, reicht schlicht nicht aus», sagt er. Man müsse die gesamte Klimawirkung des Fliegens betrachten. Nicht nur CO 2 verschmutze die Atmosphäre, sondern auch andere Emissionen wie beispielsweise Stickstoff. Auch die Feinstaub-Problematik werde kaum diskutiert. Vor allem in grossen Höhen haben die Abgase eine verstärkte Wirkung. Wassermoleküle lagern sich an den Partikeln und gefrieren. So formen sich Eiswolken. Diese reflektieren die Wärmestrahlung der Erde – ein Treibhauseffekt.

Durch den Fokus auf das CO 2 hätten die Airlines in den letzten Jahren den Ausstoss stark reduziert. «Gleichzeitig haben aber andere Ausstösse wie Stickstoff weniger abgenommen oder sogar zugenommen», so Wittmer. «Wenn man sich die Sache nicht gesamtheitlich anschaut, schiebt man das Problem immer nur hin und her, löst es aber nicht.» Tatsächlich kompensiert Easyjet hauptsächlich die CO2-Emissionen der Flüge, nur ein winziger Bruchteil wird für andere Gase aufgewendet – doch kein Fünfer und Weggli also.

Bei Swiss sucht man nach der idealen Lösung, so Chief Commercial Officer Tamur Goudarzi Pour. «Wir schauen uns alle Optionen an», sagt er auf die Frage, ob auch ein Modell à la Easyjet denkbar wäre. Derzeit können Kunden bei der Buchung die Kompensation ihrer Flüge freiwillig wählen. Dabei können sie seit kurzem entscheiden, entweder in Projekte wie Aufforstung zu investieren – oder in die Nutzung von umweltfreundlicheren synthetischen Treibstoffen, welche die Emissionen um rund 80 Prozent verringern.

«Wir sehen das grösste Potenzial in der Nutzung von synthetischem Treibstoff», sagt Goudarzi Pour. Nur so könne man wirklich klimaneutral fliegen. Doch dabei gibt es zwei Probleme: Die Treibstoffe sind noch extrem teuer. Das zeigt sich auch bei der Kompensation: Setzt man voll auf Biokerosin, kostet das für einen Langstreckenflug schnell über 300 Franken. Investiert man nur in Aufforstungsprojekte, wird das Portemonnaie mit zwischen 10 und 20 Franken belastet.