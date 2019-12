Wird er der neue SBB-Chef?

Bisher ist unklar, wer der Nachfolger von Andreas Meyer an der Spitzer der SBB wird. Nun meldet CH-Media eine Personalie: Vincent Ducrot, seit 2011 an der Spitze der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF, sei in der Pole-Position für den Chef-Posten. Wie die SBB mitteilen, wird der Namen noch heute um 13 Uhr bekanntgegeben.

Ducrot wäre eine Überraschung. Den 57-Jährigen hatte niemand auf dem Radar. Er war in den vergangenen acht Jahren Chef der Freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF. Vorher war er lange Zeit bei den SBB. Von 1999 bis 2011 als Chef der Fernverkehrssparte. Für kurze Zeit führte er interimistisch den gesamten Personenverkehr der Bundesbahnen.

Federführend bei Bombardier-Beschaffung

Als er 2011 zu den TPF wechselte, liess es sich die SBB nicht nehmen, die Erfolge von Ducrot zu kommunizieren. Darin fällt vor allem ein Punkt auf. «Unter der Federführung Ducrots wurde beispielsweise der Kauf von 59 Doppelstockzügen, der grössten Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte der SBB, vorbereitet.» Diese Beschaffung, also die der pannenanfälligen Doppelstockzüge von Bombardier, hat sich zu einem veritablen Desaster entwickelt.

Ducrot ist ausgebildeter Elektroingenieur EPFL und war bereits 1993 bei den SBB eingetreten und war dann Leiter IT-Entwicklung. Danach kletterte er die Karriereleiter stetig hoch. Die letzten Jahre arbeitete er noch unter Andreas Meyer, der 2007 den Chef-Posten übernahm. Ducrots Aufstieg zum Manager passierte jedoch noch unter Meyers Vorgänger Benedikt Weibel.

Meyers Zukunft ungewiss

Was der abtretende Andreas Meyer nach seiner Zeit bei den SBB macht, ist noch unklar. Auf einen Posten in einem Verwaltungsrat einer SBB-Partnerfirma verzichtete er nach einem Bericht dieser Zeitung. Er wollte nicht den Eindruck entstehen lassen, dass er seine Position als SBB-Chef mit zukünftigen Mandaten vermischt.

Zur Zeit gebe es keine konkreten Mandate, die er ins Auge fasse. «Ich werde mir einige Monate Zeit nehmen, um nach meinem Ausscheiden weitere Tätigkeiten anzuschauen. Ich habe bewusst meinen Rücktritt so gewählt, dass ich auch noch etwas Neues machen kann», sagte Meyer im November. Er habe denn auch nach seiner Zeit bei den SBB kein Konkurrenzverbot.

Das grosse Interview mit der SBB-Präsidentin Nach der Rücktrittsankündigung des Bahn-Chefs sprachen wir Anfangs September mit Monika Ribar über den Führungsstil von Andreas Meyer, aber auch über führerlose Züge und die Ticketpreise.