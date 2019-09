Zuckerberg trifft Trump im Weissen Haus

Der Chef des in der Kritik stehenden Internetkonzerns, Mark Zuckerberg, hat sich mit US-Präsident Donald Trump getroffen. Das Gespräch sei «gut und konstruktiv» gewesen, teilte Facebook mit. Trump twitterte ein Foto mit Zuckerberg und schrieb: «Nettes Treffen mit Mark Zuckerberg von Facebook im Oval Office heute.»

Zuckerberg war in die US-Hauptstadt gereist, um mit Senatoren zu sprechen, die zum Teil grosse Kritiker der Datenschutz-Politik des Konzerns sind. Das weltgrösste soziale Netzwerk steht wegen des Missbrauchs von Verbraucherdaten und über seine Kanäle verbreitete Hassreden in der Kritik und sieht sich in den USA auch mit Kartellvorwürfen konfrontiert.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Zuletzt war Facebook mit seinen Plänen für eine eigene Digitalwährung namens Libra bei Politikern und Notenbankern weltweit auf Widerstand gestossen. (scl/reuters)