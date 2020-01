Zürcher Geschäftsmann im Visier der Justiz

Die Schweizer Kredit AG strebte ehrgeizige Ziele an. Sie wollte zu einem der wichtigsten Akteure im Konsumkredit-Geschäft werden. Es kursierte sogar die Idee, dass sie den Namen Schweizer Kreditanstalt übernehmen sollte, um ihr Geschäft anzukurbeln.

Weniger bekannt ist, dass sie 2016 in Schieflage geriet, weil die Konsumkredite nicht mehr mit genügend Mitteln hinterlegt waren. Die Credit Suisse sprang damals ein und stellte 25 Millionen Franken zur Verfügung. Die Sicherheit dafür garantierte ein deutscher Milliardär, der in der Innerschweiz lebt, über eine panamaische Gesellschaft.

Geschäftsmann mit einem Geflecht an Firmen

Zu diesem Zeitpunkt besass der Geschäftsmann Benjamin J. Fischer gemeinsam mit einem Vermögensberater die Mehrheit der Schweizer Kredit AG. Fischer ist Verwaltungsratspräsident der Fischer Acquisitions AG in Zürich. Gemäss Internet-Auftritt ist sie in den Bereichen Lebensversicherungen, Immobilien und Konsumkrediten tätig ist, wobei Fischer «Strategie und Repräsentation» verantwortet. Hinzu kommt ein Geflecht an Firmen, in dem Familienmitglieder Schlüsselpositionen besetzen.

Aufwändiger Lebensstil: Der Zürcher Unternehmer Benjamin J. Fischer.

Heute sitzt Benjamin J. Fischer in Untersuchungshaft. Auch sein Bodyguard, der auf seinem Facebook-Profil die Männerfreundschaft zu Fischer in Bildern zelebriert, wurde inhaftiert. Ebenso ein Zürcher Immobilien-Unternehmer und langjähriger Geschäftspartner von Fischer. Während der Immobilien-Unternehmer schon vor Weihnachten wieder auf freien Fuss gesetzt wurde, befindet sich Fischer bis heute in Untersuchungshaft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie gegen die erwähnten Personen Strafverfahren führt. Dabei geht es unter anderem um die Abklärung der Vorwürfe Betrug, Anstiftung sowie Gehilfenschaft zu mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Drohung und Erpressung.

Die genauen Gründe für die Untersuchungshaft sind noch unklar. Fest steht aber, dass gegen Fischer und sein Umfeld Zivil- sowie Strafklagen eingereicht wurden. Unter anderem klagt die Tyrol Crystal Assets mit Sitz in Luxembourg wegen Verdachts auf Betrug und mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung. Hinter der Klägerin steht die österreichische Familie Riedel, die mit ihrem Traditionsunternehmen für Glasfabrikate weltweit bekannt ist.

Ein Vorwurf: Fischer habe Firmen ausgehöhlt, das Geld auf eigene Konten transferiert und damit ein luxuriöses Leben finanziert.

Fischer klagt seinerseits gegen die Personen, die aus seiner Sicht für die Probleme verantwortlich sind. So hat er Strafanzeige wegen Verdachts auf Urkundenfälschung gegen den erwähnten Vermögensberater und ehemaligen Geschäftspartner eingereicht. Und er liess dessen Vermögenswerte gerichtlich blockieren.

Aus der Schweizer Kredit AG sollen beispielsweise rund 17 Millionen abgeflossen sein, anstatt damit Konsumkredite zu finanzieren. Die Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft sind noch im Gang – es gilt die Unschuldsvermutung.

Anhand von Dokumenten, die dieser Zeitung vorliegen, lassen sich manche Vorwürfe nachvollziehen. So zum Beispiel ein Darlehen von 8 Millionen Franken, das die Schweizer Kredit AG am 1. Februar 2017 der Zürcher Attiqua AG gewährte. Die Attiqua ist eine kleine Firma, die gemäss Handelsregister unter anderem in der Vermögensverwaltung tätig ist. Wie weit sie überhaupt operativ arbeitet, ist unklar. Ihr einziger Verwaltungsrat und Eigentümer ist ein Familienmitglied Fischers.

Die Geschäftsräume der Fischer Aquisitions liegen an der Pelikanstrasse. Foto: Urs Jaudas

Dieses Darlehen wirft mehrere Fragen auf. Warum benötigte eine kleine Firma, die Ende 2016 weniger als 300'000 Franken Aktiven auswies, ein derart hohes Darlehen? Gemäss Gesetz bewegen sich Konsumkredite zwischen 500 und 80'000 Franken. Warum vergab die Schweizer Kredit AG ein Darlehen über 8 Millionen Franken an eine nahestehende Firma? Es besteht der Verdacht, dass dieses Geld aus dem 25-Millionen-Kredit entnommen wurde, obwohl der Vertrag mit der Credit Suisse eine Zweckbindung für Konsumkredite vorsah. Und warum wurden die 8 Millionen schliesslich nicht an die Attiqua, sondern direkt an Benjamin J. Fischer überwiesen?

Am 2. Juni beglich die Attiqua die Darlehensschuld, indem sie erstens der Schweizer Kredit AG für die Vermittlung des Kapitals der Credit Suisse 1,25 Millionen Franken in Rechnung stellte. Ob diese Dienstleistung überhaupt erbracht wurde, ist fraglich. Der erwähnte deutsche Milliardär wie auch der frühere Geschäftsführer der Schweizer Kredit AG gaben gegenüber der Staatsanwaltschaft an, dass sie nichts von einer Vermittlung durch die Attiqua wussten.

Umstrittene Forderung

Den zweiten Teil der Schuld beglich die Attiqua, indem sie eine Forderung über 6,75 Millionen Franken an die Schweizer Kredit AG abtrat. Schuldner wäre der erwähnte Immobilienunternehmer und langjährige Geschäftspartner Fischers, der vor Weihnachten vorübergehend in Untersuchungshaft sass. Er bestreitet diese Schuld. Wie sein Sprecher gegenüber dieser Zeitung erläutert, sei das Gegenteil der Fall: In Tat und Wahrheit schulde Fischer ihm per Saldo gar noch einen deutlich höheren Betrag. Für den Immobilien-Unternehmer gilt ebenfalls die Unschuldsvermutung.

Falls diese Aussagen korrekt sind, hat die Schweizer Kredit AG 8 Millionen Franken über die Firma eines Familienmitglieds an Benjamin J. Fischer weitergegeben, ohne dafür eine Gegenleistung erhalten zu haben.

Bei einer Durchsuchung sollen ein Bentley und Lamborghini eingezogen worden sein – sowie eine Rolex im Wert von rund 400'000 Franken.

Wie hoch der Gesamtschaden für die Gläubiger sein könnte, ist noch unklar und schwierig zu ermitteln, da mehrere Firmen involviert sind. Bei der Schweizer Kredit AG wurde 2018 die Nachlassstundung eingeleitet. Für die Gläubiger – darunter eine Vorsorgeeinrichtung – bedeutete dies ein Verzicht auf rund 50 Prozent ihrer Forderungen. Die Familie Riedel hat für mehrere Millionen Euro und Franken eine Mehrheit an der Zürcher Promaxima Immobilien AG erworben. Doch eine Mitsprache und ein Eintrag ins Aktienbuch hat ihr der Verwaltungsrat – in dem ein Familienmitglied Fischer sitzt – bisher verweigert. Die Familie Riedel wirft Fischer vor, dass er über die Schweizer Kredit AG der Promaxima in erheblichem Umfang Mittel entziehe und am Ende nur noch wertlose Aktien übrig bleiben könnten.

Die Fischer Acquisitions und der Sprecher von Benjamin J. Fischer wollen keine Stellung beziehen und verweisen auf die laufenden Verfahren.

Schon ein Jahr zuvor, am 31. Oktober 2018, kam es bei Fischer und weiteren Personen zu Hausdurchsuchungen. Fischer wurde vorübergehend festgenommen. Bei der Durchsuchung sollen neben Daten auch Fischers Autosammlung – unter anderem mit Bentley und Lamborghini – eingezogen worden sein. Ebenso die Uhrensammlung, darunter eine diamantenbesetzte Rolex Rainbow im Wert von rund 400000 Franken. Er besitzt zwei Villen in Erlenbach – ein davon mit Sicht auf den Zürichsee. Und schliesslich ist er Eigentümer des GT3-Rennstalls «One Star Racing», für den er auch schon als «Gentleman driver» gefahren ist.