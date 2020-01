Wie der Pepsi-Konzern in Bern Steuern spart

Aussen stattliche Sandsteinfassade, innen modernes Grossraumbüro: Mitten in der Berner Altstadt, an der Ecke Spitalgasse und Waisenhausplatz, arbeiten 80 bis 100 Angestellte des US-Grosskonzerns Pepsico. Sie vertreiben von dort aus nicht nur Pepsi-Cola und andere Softdrinks für den Schweizer Markt. Vom Haus mit der Postadresse Spitalgasse 2 aus werden Snack-Produkte des Pepsico-Konzerns in die halbe Welt verkauft – etwa Chips der Marken Lays und Doritos und Frühstücksflocken der Marke Quaker.

Dass Pepsico in Bern ein Büro hat, ist kein Geheimnis: Im bernischen Handelsregister finden sich fünf Tochterfirmen des Konzerns. Und 1999, als Pepsico die Eröffnung der Berner Niederlassung publik machte, gab es eine gemeinsame Pressekonferenz mit der damaligen Volkswirtschaftsdirektorin Elisabeth Zölch und dem kantonalen Wirtschaftsförderer.

Verschwiegener Konzern: Pepsico mietet in diesen beiden Altstadthäusern je zwei Etagen. Foto: Franziska Rothenbühler

Doch seither herrscht Funkstille. Anfragen des «Bund» nach einem Besuch des Berner Büros oder einem Gespräch mit den Verantwortlichen landeten bei Pepsico-Kommunkationsstellen in Deutschland und London – und wurden allesamt abgelehnt. Das heisst nicht, dass der Konzern etwas zu verbergen hat. Aber er lässt sich offenbar nicht gerne in die Karten schauen, wie er sein internationales Geschäft organisiert – und wie er in der Schweiz Steuern spart.

Denn Pepsico ist nicht bloss wegen der stabilen politischen und wirtschaftlichen Lage nach Bern gezogen. Der Konzern kam auch hierher, um von den Privilegien für Domizil- und Holdinggesellschaften zu profitieren. Solche Unternehmen mussten im Ausland anfallende Gewinne nicht versteuern.

Kartoffeln in Berner Besitz

Pepsico rechnet deshalb – wie andere multinationale Konzerne – die in Hochsteuerländern anfallenden Gewinne klein. Das funktioniert etwa, indem Markenrechte von Pepsico in die Berner Tochtergesellschaften verschoben wurden. So geschehen mit der britischen Chips-Marke Walkers, wie die britische Journalistin Felicity Lawrence in ihrem Buch «Not on the Label» über die Lebensmittelindustrie schreibt. Die Walkers-Chips werden zwar immer noch in England hergestellt. Doch die dortigen Pepsico-Fabriken müssen für die Verwendung der Marke Lizenzgebühren an die Berner Pepsico-Tochter Frito-Lay Trading Company GmbH bezahlen.

Der Weltkonzern als Mieter: Pepsico-Logo am Berner Sitz. Foto: Franziska Rothenbühler

Und mit der Steueroptimierung geht es noch weiter: Laut Lawrences Buch gehören auch die eingekauften Kartoffeln und die fertigen Chips der Firma in Bern – sodass hier die maximale Gewinnabschöpfung stattfinden kann. Bei den Privilegien für Domizil- und Holdinggesellschaften «handelte es sich um eine substanzielle Steuererleichterung», sagt Christian Witschi, Steuerexperte und Rechtsanwalt bei der Berner Wirtschaftskanzlei Kellerhals Carrard. Diese Steuerprivilegien sind nun per 1. Januar auf internationalen Druck weggefallen. Auf nationaler Ebene hat die Politik aber mit neuen Abzügen reagiert, um die nun auch für Holdings geltenden ordentlichen Gewinnsteuern etwas zu senken. Und die meisten Kantone haben ihrerseits die Firmensteuern gesenkt. Auch Bern will den Holdings entgegenkommen. Nach einer verlorenen Volksabstimmung arbeitet der Grosse Rat derzeit an einer neuen Revision des Steuergesetzes.

So oder so wird der Kanton Bern bei den Firmensteuern aber auf dem letzten Platz bleiben. Doch für Pepsico ist dies womöglich gar nicht so schlimm. Denn auch Berns Gewinnsteuersatz ist im internationalen Vergleich nicht ganz unattraktiv. Zudem ist für Holdings in der Schweiz nicht nur der Steuersatz matchentscheidend, wie Steuerexperte Witschi sagt, sondern die Ausgestaltung und Auslegung der neuen Instrumente wie Patentbox und Abzug für Forschung und Entwicklung.

Doch Holdings sind mobil – und so könnte auch Pepsico seine fünf Schweizer Töchter in einen anderen Kanton verschieben. Das grösste Pepsico-Büro in der Schweiz steht heute bereits in Genf, auch wenn dies auf dem Papier nur eine Zweigniederlassung einer Berner Firma ist.

Pepsico hat seine Steuern nicht nur in der Schweiz, sondern auch international optimiert: Die fünf Berner Firmen liefern ihre Gewinne nicht direkt, sondern über Umwege an die Konzernzentrale in den USA ab. So gehören diese nicht direkt dem Mutterunternehmen, sondern Pepsico-Firmen in Luxemburg und in Hongkong (siehe Tabelle).

Eine stille Milliardenfusion

Im vergangenen Mai fand eine Fusion unter zwei Schweizer Pepsico-Tochterfirmen statt, die ebenfalls Steuergründe gehabt haben könnte: Die Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH in Bern schluckte die Pepsico Ventures (Switzerland) GmbH in Genf. Aus der im Handelsregister hinterlegten Bilanz geht hervor: Die geschluckte GmbH hatte ein eindrückliches Vermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar. Dabei handelt es sich laut Pepsico grösstenteils um die Aktien der Firma Sodastream, die der Konzern 2018 übernommen hat.

Laut Wirtschaftsanwalt Witschi könnte Pepsico die Aktien in der Berner Firma parkiert haben, um den bei der Sodastream-Übernahme bezahlten Aufschlag (Goodwill) über Abschreibungen mit den in Bern zu versteuernden Gewinnen zu verrechnen.