Diese Firma gibt 40'000 Franken pro Mitarbeiter aus

Als Industriearbeiter ohne Berufslehre war Nihat Genc 2004 zur Fraisa SA gestossen. Der damals 28-jährige Türke arbeitete früher im Drei-Schicht-Betrieb des Werkzeugherstellers in Bellach SO. Jetzt bedient Genc in der Produktionshalle hoch automatisierte Schleifanlagen per Fingerdruck auf dem Display – sie laufen dann rund um die Uhr. Dem stellvertretenden Abteilungsleiter einer Produktionseinheit unterstehen heute neun Mitarbeitende. «Blicke ich auf die letzten Jahre zurück, kommt mir das vor, als hätte ich von null auf hundert beschleunigt», sagt Genc.

Wie hat sich der Mann die nötigen Qualifikationen angeeignet? «Fraisa offerierte mir die Möglichkeit, berufsbegleitend eine Nachholbildung zu machen und den Lehrabschluss nachzuholen», erwidert Genc. «Für mich war das der Startschuss.» In der Tat: Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis öffnete ihm die Tür für alle späteren Weiterbildungen, die ohne einen solchen Abschluss nicht möglich gewesen wären.

Und ohne diese Weiterbildungen hätte Genc einen schwierigen Stand im heutigen Industriebetrieb, wo der digitale und technologische Wandel den Produktionsprozess von Grund auf verändert hat. Die Schichtarbeit bei Fraisa zu Zeiten der alten analogen Maschinen ist passé. An ihre Stelle getreten ist, was Josef Maushart, Besitzer und Chef von Fraisa, als «mannlosen Nacht- und Wochenendbetrieb» bezeichnet. Mit hoch automatisierten und komplexen Anlagen, die von Fachkräften programmiert und bedient werden.

Höhere Verantwortung für Mitarbeiter

Entsprechend hat sich das Anforderungs- und Qualifikationsprofil der Beschäftigten verändert. Ihnen obliegt es – wie etwa beim autonomen Schleifen –, die selbstständig weiterlaufenden Maschinen so einzustellen, dass sie ihre Metallteile mit höchster Präzision und in erforderlicher Stückzahl fertigen. Ginge dabei etwas schief und produzierte eine Maschine übers Wochenende Ausschussware, beliefe sich der Schaden auf 30'000 bis 40'000 Franken. «Eine solche Verantwortung kann ich nur an qualifizierte Beschäftigte abgeben», sagt Maushart. «Für Angelernte ist die damit verbundene psychologische Belastung schlicht zu gross.»

Der Fraisa-Chef ist denn auch ein überzeugter Befürworter der Nachholbildung. «Mein Ziel ist es, möglichst all meinen ungelernten Mitarbeitenden zu einem nachträglichen Lehrabschluss zu verhelfen», sagt er. Vor acht Jahren beschäftigte das Unternehmen in Bellach noch rund 40 Ungelernte – gut die Hälfte davon hat seither das Fähigkeitszeugnis erlangt, sei es als Produktionsmechaniker, Anlagenführer oder Logistiker. Ihre Aussichten auf eine längerfristige Beschäftigung beim gewinnträchtigen Werkzeugbauer stehen gut.

Fraisa-Chef Josef Maushart in der Produktionshalle, ausgestattet mit automatisierten Anlagen. Foto: Rolf Neeser

Bestand die Belegschaft in Bellach 1990 zu gut drei Vierteln aus ungelernten Arbeitskräften, machen diese heute noch ein Zehntel aus. Auch stellt Fraisa keine Ungelernten mehr ein. Der Anteil der Beschäftigten mit Berufslehre und einem Fachausweis hat sich im gleichen Zeitraum von 20 auf 65 Prozent erhöht.

Wozu die forcierte Hinwendung zu automatisierter und autonomer Produktion? «Dank diesen neuen Technologien und einem hoch automatisierten Betrieb konnten wir die Produktionskosten in der Schweiz über die letzten fünf Jahre auf gut 40 Franken pro Stunde halbieren», erklärt Maushart. Auf diesem Niveau, so der Fraisa-Chef, «rechnen sich Investitionen in den Schweizer Produktionsstandort». Der Hauptgrund für die drastische Kostensenkung: Mit dem Übergang vom Drei-Schicht-Betrieb zum mannlosen Betrieb rund um die Uhr stieg die Zahl der produktiven Wochenstunden von 105 auf 145.

80 Prozent Arbeit – 100 Prozent Lohn

Maushart sieht sich indes in der Pflicht, seine Mitarbeitenden – die nicht selten 20 Jahre und länger im Betrieb sind – auf die Reise in die Industrie 4.0 mit ihren vernetzten Systemen und selbst gesteuerten Prozessen mitzunehmen. Deshalb sein Engagement für die Nachholbildung, das sich Fraisa mit rund 40'000 Franken pro Kopf auch einiges kosten lässt.

Denn wer auf diesem Weg den Lehrabschluss nachholen will, bekommt die Arbeitszeit in den dafür benötigten zwei Jahren auf 80 Prozent reduziert – und das bei vollem Lohn. Auch kommt das Unternehmen für die Fahrtkosten zur Schule und die dortige Verpflegung auf. Damit nicht genug: Für Beschäftigte, die aufgrund sprachlicher Defizite am Schulstoff zu scheitern drohen, werden Sprachkurse organisiert; sie gelten ebenfalls als Arbeitszeit.

Auf das Angebot eingestiegen sind auch die vier Mitarbeiterinnen Marija Gjokaj, Melanie Bonaccorsi, Filomena Gianforte und Barbara Sommer. Sie beschriften, verpacken und etikettieren gefertigte Werkzeuge, bevor diese an die Kunden ausgeliefert werden. In diesen Tagen wird nun aber eine Maschine nach Bellach geliefert, die eben diese Tätigkeiten autonom erledigt – während acht Stunden zur normalen Arbeitszeit plus vier Stunden darüber hinaus. Die Investition beläuft sich auf 1,5 Millionen Franken. Eingespart werden damit etwa drei Stellen, und so schätzt Maushart, dass er die Maschine in vier bis fünf Jahren amortisiert hat.

«Da habe ich wirklich Panik gehabt»

Dank abgeschlossener Nachholbildung können die vier Frauen ihre Stelle bei Fraisa behalten: Sie werden künftig die neue Maschine abwechselnd bedienen. Darüber hinaus sind sie in eine höhere Lohnklasse – von Ungelernten zu Gelernten – eingestuft worden. Die nachgeholte Lehre als Anlagenführerin war jedoch eine enorme Herausforderung, die sie durch manche Tiefen führte. «Hätten wir uns nicht immer wieder gegenseitig motiviert und aufgebaut, hätten wir es wohl kaum geschafft», sagen sie.

Zum Teil zig Jahre lang hatten die Frauen keine Weiterbildung besucht, dann mussten sie Samstag für Samstag die Schulbank drücken, sahen sich «überflutet mit Stoff, der uns in einem enormen Tempo vermittelt wurde». Eine von ihnen bekennt: «Es gab Zeiten, da habe ich wirklich Panik gehabt.» Hinzu kam, dass sich die Familien während der zweijährigen Lehrzeit neu organisieren und Rücksicht darauf nehmen mussten, dass die Frauen abends, auch und gerade am Samstag, todmüde nach Hause kamen. Wenn Mütter wie sie eine Nachholbildung erfolgreich absolvieren wollten, so betonen sie, «dann geht das nur als gemeinsames Familienprojekt».

Heute empfinden die Frauen vor allem Stolz, «es noch einmal geschafft und auch in diesem Alter Neues dazugelernt zu haben». Ihren angelernten Kolleginnen und Kollegen bei Fraisa empfehlen sie ohne Zögern, das Fähigkeitszeugnis ebenfalls anzustreben und sich «zwei Jahre lang durchzubeissen».

Sollen die Arbeitgeber in der Schweiz verpflichtet werden, ihren Mitarbeitenden eine Nachholbildung zu ermöglichen? Immerhin gibt es laut Maushart hierzulande rund 500’000 Beschäftigte ohne Berufslehre. Der Fraisa-Chef winkt ab: «Von einem Zwang halte ich nichts. Aber jene Firmen, die es sich leisten können, sollten auch im eigenen Interesse Nachholbildungen anbieten.» Er hat seinen eigenen Betrieb vor Augen. Kämpfte dieser vor zehn Jahren noch ums Überleben, erzielt er heute derart komfortable Gewinne, dass jährlich etwa 1,7 Prozent des Umsatzes in die Ausbildung der Belegschaft fliessen.