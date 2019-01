Bündner Kantonspolizei sucht Al-Jazeera-Mitarbeitende

Die Mitteilung kommt von Arosa Tourismus und richtet sich an Hoteliers und Ferienwohnungs-Besitzer im Bündner Dorf: «Im Zusammenhang mit Sicherheitsabklärungen bezüglich dem World Economic Forum in Davos (WEF) ersucht die Kantonspolizei Arosa um Rückmeldung der einzelnen Logis-Geber, ob Personen des arabischen Nachrichten-Senders Al Jazeera Hotelzimmer oder Privat-Wohnungen für den Zeitraum von Anfang Januar bis 25. Januar 2019 gebucht haben oder eine Buchung vollziehen wollten/wollen.»

Im positiven Fall soll die Kantonspolizei in Arosa informiert werden. Postenchef Andreas Walser bestätigt das Schreiben der Polizei auf Anfrage, äussert sich aber nicht zum Inhalt. Etwa zur Frage, aus welchen Gründen die Kapo Personen des arabischen Senders ausfindig machen will. Und weshalb gerade in Arosa. Zwar liegen die beiden Bündner Orte geographisch nahe beieinander, nur rund zwölf Kilometer Luftlinie trennen sie, doch einen direkten Weg über die Berge gibt es nicht.

Von Arosa geht es nur via Chur nach Davos, die Fahrt dauert 1,5 Stunden mit dem Auto. Ob Al-Jazeera-Mitarbeitende vor dem WEF nicht nur in Arosa, sondern im ganzen Umkreis von Davos gesucht werden, ist unklar. Andreas Walser verweist für Antworten an die Medienstelle.

Dort hat man allerdings keine Kenntnis vom Schreiben der Kollegen aus Arosa. Er müsse der Sache erst nachgehen, sagt Mediensprecher Markus Walser. Hätte Postenchef Andreas Walser das Mail von Arosa Tourismus nicht bestätigt, hätte es auch eine Falschmeldung sein können, meint der Mediensprecher. (anf)