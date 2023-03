Europas Börsen schliessen deutlich im Minus

Vor dem Hintergrund der Pleite mehrerer US-Banken und der Furcht vor Folgen für das Finanzsystem haben Europas Börsen am Montag deutlich im Minus geschlossen. Der Leitindex Dax in Frankfurt am Main schloss 3,0 Prozent im Minus, in Paris waren es 2,9 Prozent, in London 2,6 Prozent und in Mailand sogar 4,0 Prozent. Zu den grossen Verlierern gehörten Europas Banken.

Zuvor hatte vor allem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA international für Aufregung gesorgt und Befürchtungen vor einem Domino-Effekt genährt. Trotz der Beteuerungen von Politik und Finanzexperten, dass keine grössere Gefahr für die Finanzstabilität bestehe, reagierten Anlegerinnen und Anleger nervös.

Die US-Behörden hatten die in Schieflage geratene SVB am Freitag geschlossen. Am Sonntag wurde eine weitere Bank, die Signature Bank mit Sitz in New York, geschlossen.