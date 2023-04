Flughafen Zürich verzeichnet auch im März mehr Flugbewegungen

Im März sind mehr Flugzeuge am Flughafen Zürich gestartet und gelandet als im Vorjahr. Der Rückstand zum Vorkrisenniveau bleibt weiterhin konstant.

Im März 2023 hat der Flughafen Zürich insgesamt 18'251 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein Anstieg von rund einem Drittel, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Gegenüber dem besonders stark von der Corona-Krise geprägten März 2021 bedeutet dies fast eine Vervierfachung des Flugaufkommens.

Verglichen mit dem Niveau von vor der Pandemie beträgt der Rückstand aber wie schon in den vergangenen Monaten rund 15 Prozent. So waren im März 2019 im Durchschnitt täglich fast 100 Flugzeuge mehr in Zürich gestartet oder gelandet.

Im März 2023 hat der Flughafen Zürich insgesamt 18'251 Flugbewegungen registriert. Foto: Keystone

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat März veröffentlicht der Flughafen Zürich am 17. April. (SDA)