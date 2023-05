Fleischersatzhersteller Planted will Produktion ausbauen

Der Fleischersatzhersteller Planted aus Kemptthal ZH will die Produktion ausbauen. «Möglich wäre eine Erweiterung in Kemptthal oder an einem andern Ort im In- oder im Ausland», so Co-Chef Pascal Bieri.

«Klar ist, dass wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten mit der konkreten Planung beginnen werden», sagte Bieri in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den «CH Media»-Titeln. Die Kapazität stosse derzeit an ihre Grenzen. «Derzeit haben wir 240 Mitarbeitende, bis Ende Jahr rechne ich mit rund 300.»

Planted-Produkte würden an 6500 Standorten in Europa verkauft, so Bieri. In den meisten Ländern sei der Kebab-Ersatz am erfolgreichsten. «In der Schweiz ist vor allem unser Poulet gefragt, gerade auch in der Gastronomie, wo wir fünfzig Prozent unseres Umsatzes erzielen.»