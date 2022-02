Ticker: Lausanne – GC - Wissen die Grasshoppers noch, wie man Spiele gewinnt?

Not gegen Elend in «el Farmico»

Lausanne gegen GC, das sind natürlich insgesamt 34 Schweizer Meistertitel, etwas ungerecht verteilt: 27 davon gehören den Grasshoppers. Aber die Partie ist derzeit auch «el Farmico». Das Duell zweier Mannschaften, die im Konglomerat ihrer Besitzer das Leben eines Farmteams führen. Und es ist das Duell zweier Mannschaften, die vergessen haben, wie man Spiele gewinnt.

In den letzten acht Runden der Super League haben Lausanne und GC je bloss einmal gewonnen. Vermutlich nicht ganz zufälligerweise war es jeweils ein Spiel gegen den FC St. Gallen in seiner (spät-)herbstlichen Variante.

Die Grasshoppers können trotz ihrer mageren Serie gelassen in die nähere Zukunft blicken. Mit elf Punkten Vorsprung auf Lausanne ist die Lage im Kampf gegen den Abstieg noch immer komfortabel.

Ganz anders bei den auf dem Barrageplatz klebenden Waadtländern. Dort durfte Trainer Ilija Borenovic tatsächlich die Winterpause und die Vorbereitung gestalten. Nur, um nach dem 1:5 gegen St. Gallen zum Wiederbeginn gefeuert zu werden.

Sein Nachfolger Alain Casanova konnte bislang sieben Trainings leiten und erlebte zwischendurch zwei Derbyniederlagen. Ein schmerzhaftes 0:1 in Genf. Und ein auf den ersten Blick blamables 0:1 beim einen Stock tiefer kickenden Yverdon. Wobei Yverdon ja auch schon den Super-League-Leader FCZ aus dem Cup geworfen hat.

Mal schauen, ob das heute tatsächlich wie Not gegen Elend aussieht. Das Schöne am Fussball: Es gibt Unentschieden. Irgend jemand bekommt heute also auf jedenfall mindestens einen Punkt.