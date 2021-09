Gespräch über Touristen und Fondue – «Wissen Touris, wo der Duft im Niederdorf herkommt?» – «Sie werdens wohl nicht für Körpergeruch halten!» Unsere Kolumnistinnen beäugen Menschen, die bei Sonnenschein Fondue essen, sehr kritisch. Dabei wollen die beiden einander nur etwas gestehen. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Immer wenn ich durchs Niederdorf laufe und Menschen aus diversen Ländern sehe, die im Sonnenschein in ihrem Fondue herumstochern, frage ich mich: Schmeckt denen das wirklich?

Paulina Szczesniak: Ich hab als Studi jahrelang in einem Resti gekellnert, das Tür an Tür mit einem dieser Käseschuppen liegt. Der Geruch hat jeweils die ganze Gasse in Beschlag genommen.

Hemmel: Diese Mischung aus Schweissfüssen und saurer Milch ... Sogar mich lüpfts immer wieder fast. Und ich liebe Fondue. Wie gehts dann erst flanierenden Fremden? Wissen die, wo der Geruch herkommt? Und wenn sies nicht wissen, was denken die?