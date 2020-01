Die lebenden Roboter kommen

In Science-Fiction-Filmen war es schon manchmal Thema, nun ist es Realität: Ein Forscherteam hat einen lebenden Roboter geschaffen. Xenobot heisst er und passt in keine Kategorie. «Xenobot ist kein traditioneller Roboter und keine bekannte Tierart, sondern eine neue Spezies, nämlich ein lebendes, programmierbares Wesen», sagt Studienleiter Joshua Bongard von der US-Universität Vermont. Seine Doktorarbeit schrieb der Roboter-Experte einst an der Universität Zürich.

Xenobot besteht aus den Zellen eines Frosch-Embryos, kann sich selbst heilen, hüpft auf kleinen Stumpfbeinen durch die Petrischale und trägt Mini-Lasten. Auch seine Evolution ist aussergewöhnlich.

Wie ist Xenobot entstanden?

Seinen Anfang nahm Xenobot in einem Supercomputer der Vermont-Universität. Eine künstliche Intelligenz (KI) hat die Entwicklung des Frosch-Maschinen-Wesens im Computer errechnet. Dabei jonglierte die KI mit roten und grünen Bausteinen, um die ideale Form zu finden für ein Wesen, das sich aus eigenem Antrieb bewegt. Die Berechnungen dauerten mehrere Monate.

Die berechnete Form und der Xenobot. Bild: University of Vermont

Xenobot besteht aus den Haut- (grün) und Herzmuskelzellen (rot) eines Frosch-Embryos. Mit einem Algorithmus, der die Evolution nachspielt, rechnete der Computer unzählige Formen durch. Das Programm geht dabei nach dem Survival-of-the-fittest-Prinzip vor: Die besten Formen vervielfacht es, was nichts taugt, wird ausgeschieden. So entstand die Vorlage für den Winzling – designed, auch das ein Novum, von der künstlichen Intelligenz.

Ist Xenobot ein Frosch?

Ein Frosch ist er nicht, aber er besteht nur aus Froschzellen. Biologen der ebenfalls am Projekt beteiligten Tufts-Universität entnahmen einem Frosch-Embryo des afrikanischen Krallenfroschs Xenopus laevis rund 20'000 Stammzellen und liessen aus ihnen Haut- und Herzmuskelzellen wachsen. Dann setzten sie die Zellen unter dem Mikroskop genau so zusammen, wie es die KI errechnet hatte. Gross ist Xenobot nicht, er misst rund 0,7 Millimeter.

Wie schlau ist Xenobot?

Xenobot hat kein Gehirn, besonders schlau ist er also noch nicht, doch diese Eigenschaft teilt er mit vielen Lebewesen auf unserem Planeten. Weil sich die Herzmuskelzellen zusammenziehen, bewegt er sich. In der Petrischale entwickelte eine Gruppe der Bots jedoch eine Schwarmintelligenz. Die Xenobots begannen, Granulat auf einen Haufen zusammenzuschieben. Der Co-Leiter des Projekts, der Biologe Michael Levin von der Tufts-Universität, ist spezialisiert auf die bioelektrische Kommunikation zwischen Zellen. «Jede Zelle ist für sich ein komplexes Gebilde», sagt Bongard. «Zellen nehmen ihre Umgebung wahr, sie kommunizieren miteinander und handeln.» So entsteht, auch ohne Gehirn, eine Form von Intelligenz.

Was soll Xenobot machen?

Weil Xenobot gerne aufräumt, haben die Forscher schon verschiedene Aufgaben für ihn im Visier. Er könnte einst Medikamente an den richtigen Ort im Körper transportieren. Ausserdem soll er Mikroplastik aus dem Wasser fischen oder radioaktive Abfälle beseitigen.

Ist Xenobot ein Cyborg wie der Terminator?

Nein. Ein Cyborg ist ein Mischwesen aus synthetischen und biologischen Materialien. Xenobot hingegen besteht zu 100 Prozent aus biologischem Gewebe. Er ist biologisch abbaubar. Das war den Forschern wichtig. Die meisten Technologien bestehen aus Stahl, Zement, Chemikalien oder Plastik und haben Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit. Xenobot löst sich nach rund einer Woche auf.

Warum entwickeln die Forscher so etwas?

Noch weiss man vieles nicht, wie sich Zellen untereinander organisieren und wie Anatomie entsteht. Wie gelingt es einem Haufen von Zellen, eine sinnvolle Struktur zu schaffen, wie verständigen sich die Zellen miteinander? Diese Fragen wollen die Wissenschaftler an Xenobot studieren. Das könnte viele neue Möglickeiten in der rekonstruktiven Medizin eröffnen. Zudem hoffen die Forscher, so auch viel komplexere Roboter konstruieren zu können.

Könnte uns Xenobot gefährlich werden?

Im Moment bestimmt noch nicht. In einem weiteren Schritt wollen die Forscher ihn aber noch intelligenter machen, ihm also auch Nervenzellen einsetzen. Die KI würde dann wieder errechnen, was die ideale Kombination aus den verschiedenen Zelltypen wäre, um Xenobot noch schlauer durch seine Umgebung hüpfen zu lassen. Missbrauchspotenzial gibt es bei fast jeder neuen Technologie. Auch das amerikanische Militär steckt Gelder in derartige Forschungsprojekte. Zudem stellen sich ethische Fragen: Wie muss man Xenobot behandeln, wenn er keine Maschine mehr ist, und erst recht, wenn er sich noch weiterentwickelt? Schon jetzt hat er gewisse Ähnlichkeit mit den Bärtierchen.

Was hat Xenobot mit der Schweiz zu tun?

Der Zürcher KI-Pionier Rolf Pfeifer von der Universität Zürich, heute emeritiert, war der Doktorvater von Joshua Bongard: «Die Zusammenarbeit mit Rolf hat meine Forschungen zutiefst geprägt», sagt Bongard. Pfeifer entwickelte das «Prinzip des Embodiments». Der Körper, war er immer überzeugt, spielt für unsere Intelligenz, und damit auch für die einer KI, eine entscheidende Rolle. «Ich hoffe, dass die Xenobots die Hoffnungen von Rolf bündeln, dass die KI-Forschung den Körper als Voraussetzung für Intelligenz ernster nimmt», sagt Bongard.