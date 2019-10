Eine verstörende Forschung könnte Leben retten

Als Hiromitsu Nakauchi das Bild von zwei perfekt geformten, grün leuchtenden Nieren im Körper einer sezierten Maus an die Wand projiziert, geht ein Raunen durch den Hörsaal. Das Leuchten entsteht durch einen molekularbiologischen Kniff, es ist eine Markierung, die anzeigt, dass dem japanischen Internisten und seinen Kollegen etwas Unerhörtes gelungen ist. Aus ein paar Stammzellen einer Ratte liessen sie Nieren im Körper einer Maus heranwachsen. Irgendwann, so sagt Nakauchi, sollen menschliche Organe in Schweinen oder Schafen wachsen und todkranken Menschen transplantiert werden.

1896 veröffentlichte der britische Autor H. G. Wells seinen Roman «Die Insel des Dr. Moreau», in dem ebendieser Moreau in seinem Labor das «Beast Folk» zusammennäht, chirurgisch geschaffene Mischwesen aus Mensch und Tier. Wer im Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München zugehört hat, konnte sich leicht an diese Mischung aus Science-Fiction und Horror erinnert fühlen. Dort tagte unlängst die Internationale Gesellschaft für Xenotransplantation – ein vielleicht einmal lebensrettendes, aber auch verstörendes Forschungsgebiet.

Die 300 angereisten Expertinnen und Experten diskutierten, wie man einen kaputten menschlichen Körper mit Ersatzgewebe aus Tieren reparieren könnte.

Das klingt zunächst abwegig, ist aber in einem Teilbereich der Medizin bereits üblich: Viele ältere Patienten bekommen Herzklappen von Schweinen oder Rindern eingesetzt und leben damit unbeschwert. Am internationalen Kongress ging es darum, wie man noch mehr defekte Körperteile ersetzen könnte, welche Schwierigkeiten es dabei gibt, und auch um die ethischen Fragen, die diese Art von Forschung zwangsläufig aufwirft.

Es gibt verschiedene Lager unter den Xenotransplantationsforschern. Die einen wollen kaputte Organe des Menschen einfach mit tierischem Gewebe reparieren. Wozu ein ganzes Herz austauschen, wenn nur ein paar Bereiche des Pumpmuskels, etwa durch einen Infarkt, beschädigt sind? Die anderen planen den Komplettaustausch von Organen.

Auch diese Gruppe zerfällt in zwei Fraktionen bei der Frage, wie man den besten Organersatz für Menschen bekommt. Die einen glauben, dass man Tiere durch Zucht und gentechnische Eingriffe soweit trimmen kann, dass ihre Organe dem menschlichen Immunsystem möglichst wenig Probleme bereiten. Die anderen wollen wie Nakauchi gleich menschliche Organe in Tieren züchten.

Wer hinter solchen Plänen einen Dr. Moreau erwartet, wird beruhigt sein, wenn er den Japaner vortragen hört. Er begann 1993 mit einer Methode namens Blastozysten-Komplementierung. Dabei wird Versuchstieren zuerst durch einen gentechnischen Eingriff die Fähigkeit genommen, ein Organ zu bilden, etwa die Bauchspeicheldrüse. In den sehr jungen Embryo, während des sogenannten Blastozysten-Stadiums, werden dann Stammzellen eines anderen Tieres gespritzt, die in der Nische des fehlenden Organs heranwachsen.

In Mäusen ohne Bauchspeicheldrüse liess Nakauchi so Ersatzgewebe aus einer Ratte spriessen und umgekehrt Maus-Bauchspeicheldrüsen in Ratten. Auf diese Weise entstanden schon Blutgefässe, Lebern, Lungen und eben Nieren. Nur ans Herz hat sich Nakauchi noch nicht gewagt. Im Juli hatte er von der japanischen Regierung die Erlaubnis bekommen, Chimären aus tierischen Embryonen und menschlichen Zellen von Muttertieren bis zur Geburt austragen zu lassen. Das wurde zwar von einigen Medien als ethischer Dammbruch dargestellt, ist tatsächlich jedoch in einigen Ländern seit längerem erlaubt.

Chimäre Embryonen hatten häufiger Fehlbildungen

In seinem Referat konkretisierte Nakauchi seine Pläne etwas: So will er menschliche Stammzellen in Maus-, Ratten-, Schafund Schweineembryonen injizieren, um zu schauen, wie sich die Zellen der verschiedenen Arten miteinander vertragen. In die transplantierten Zellen eingebaute «Suizidgene» sollen verhindern, dass sie sich in den Gehirnen der Versuchstiere zu menschlichen Neuronen entwickeln. Ausserdem plant er, Gewebe zwischen verschiedenen Affenarten auszutauschen.

Wann in seinem Labor die erste Tier-Mensch-Chimäre geboren wird, vermag Nakauchi noch nicht zu sagen. Gut möglich, dass es nie so weit kommt. Denn noch ist vollkommen unklar, ob sich jemals überwinden lässt, was der Forscher als «xenogene Barriere» bezeichnet. Was zwischen Ratte und Maus, die entwicklungsgeschichtlich eng miteinander verwandt sind, gut klappt, funktioniert bei Arten, die evolutionär weiter auseinanderliegen, bislang gar nicht.

Als Nakauchi zum Beispiel menschliche Stammzellen in Schafembryonen injizierte, fand er später nur wenige menschliche Zellen im Gewebe, und dies auch nicht bei allen Embryonen. Die chimären Embryonen hatten zudem häufiger Fehlbildungen. Um diese evolutionäre Barriere zu umgehen oder abzubauen, gibt es derzeit nur die Idee, näher mit dem Menschen verwandte Arten zu verwenden. Schimpansen wären da theoretisch die erste Wahl. In der Praxis wären solche Überlegungen der Insel des Dr. Moreau vielleicht zu ähnlich, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden.

«Nakauchi hat ja im Grunde gezeigt, dass es nicht funktionieren kann», sagt der Veterinärmediziner Eckhard Wolf von der LMU, der den Kongress zusammen mit dem Münchner Herzchirurgen Bruno Reichart organisiert hat. Wolf verfolgt das andere Konzept: Er versucht, Schweine durch Zucht und mittels gentechnischer Eingriffe so zu verändern, dass sie als Spender für Menschen infrage kommen. In Tierversuchen hat das bereits funktioniert.

Reichart und sein Chirurgenteam haben Pavianen Herzen aus Schweinen eingepflanzt, die Wolf für diesen Zweck gezüchtet hatte. Sechs von neun Pavianen haben 90 Tage und länger überlebt. Bevor herzkranke Patienten Schweineherzen nun eingepflanzt bekommen, muss das Verfahren, das für Paviane optimiert wurde, noch an Menschen angepasst werden. Das bedeutet noch ein paar Jahre Schweinezucht.

Weltweit ist es noch keiner anderen Arbeitsgruppe gelungen, einen Pavian mit einem art-fremden Herz 90 Tage überleben zu lassen. Bevor die Münchner anfingen, lag der Rekord bei 57 Tagen. Eine amerikanische Arbeitsgruppe berichtete auf dem Kongress von 30 Tagen Überleben. Im Vergleich zu einer Pavian-OP gebe es bei menschlichen Patienten, die ein menschliches Spenderorgan bekommen, viele Stellschrauben, um das Ergebnis nachträglich noch zu verbessern, sagt Brenner. Beim Tierversuch müsse jeder Handgriff absolut zuverlässig sitzen.

Situation der Spendertiere nicht aus dem Blick verlieren

Der Medizinethiker Georg Marckmann von der LMU fasst das Unbehagen angesichts der Entwicklungen so zusammen: «Das Bauchgefühl sagt, ich will nicht, dass das gemacht wird. Aber wenn sich damit Leben retten lässt, finden es doch viele Menschen toll.»

Das Forschungsfeld bewege sich gerade von der Science-Fiction hin zur Realität. Weshalb er eine Bürgerkonferenz ins Leben gerufen hat, bei der Laien Für und Wider der Xenotransplantation abwägen sollten. Die Teilnehmenden sprachen sich im Juni dafür aus, «das Potenzial weiter zu erforschen», dabei aber die Situation der Spendertiere nicht aus dem Blick zu verlieren und sicherzustellen, dass die neuen Möglichkeiten allen Menschen zugutekommen und nicht nur den Reichen.