Impfstoff-Forscher in Basel: «Wir sind mit der Entwicklung sehr weit»

Als in China am 23. Januar die Anzahl der Corona-Toten von 130 sprunghaft auf 170 ansteigt, kann Peter Burkhard in der Nacht nicht schlafen. Wenn das so weitergeht, denkt er, endet es fatal.

Am Morgen setzt sich der Forscher bei der Arbeit in Riehen an seinen Computer und entwickelt das Design für einen Covid-19-Impfstoff, einen sogenannten SAPN-Impfstoff. Bereits am nächsten Tag bestellt er die ersten drei Gensequenzen bei einer Firma, damit sie synthetisiert werden können; zwei Wochen später noch eine vierte.

Im Labor erstellt Burkhard innerhalb einer Woche die Protein-Nanopartikel. Er braucht dazu ganz standardisierte biotechnologische Methoden. Diesen SAPN-Impfstoff schickt er nun an eine weitere Firma, welche die ersten Tierversuche startet. Anfang April sollten diese Immunisierungen abgeschlossen sein. «Dank meiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Impfstoffentwicklung konnte ich sehr effizient arbeiten», sagt er.

Dasselbe Konzept wie gegen Malaria

Burkhard ist 57 Jahre alt und stammt aus dem Berner Oberland. Nach seinem Biologiestudium und der Dissertation am Biozentrum in Basel macht er einen Postdoc am Maurice-E.-Müller-Institut. Dort erfindet er das Konzept der Protein-Nanopartikel (SAPN) und lässt es 2003 auch patentieren. Zur selben Zeit gründet er seine Firma Alpha-O Peptides AG. Wenig später zieht er in die USA, wo er an der University of Connecticut eine Professur im Bereich der Biologie, Biochemie, Biophysik und Nanotechnologie erhält.

2015 kehrt Burkhard nach Europa zurück und widmet sich ausschliesslich seiner Firma, die ursprünglich im Gebäude des alten Frauenspitals in Basel untergebracht war und nun ihren Sitz in Riehen hat. Zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern seines US-Forschungslabors hat er nun die Firma Ycocedron Inc. in den USA gegründet, die sich auf die Entwicklung von Impfstoffen für Pandemien wie Covid-19 oder Influenza spezialisiert.

Burkhard hat für den Impfstoff gegen das Coronavirus dasselbe SAPN-Konzept angewendet wie für den Malaria-Impfstoff, den seine Firma in den letzten Jahren entwickelt hat. Dieser befindet sich derzeit in der klinischen Phase I/IIa, durchgeführt vom Walter Reed Army Institute of Research in den USA. Die Technologie sei mehr oder weniger dieselbe, sagt er.

Die Firma Alpha-O Peptides entwickelt auch andere Impfstoffe, und Burkhard steht in Kontakt mit den Impfstoffherstellern Sanofi, Pfizer, Merck und GSK. Die Konzerne seien sehr an der Technologie interessiert, sagt er. Mit dem aus den Tierversuchen gewonnenen Serum möchte er zusammen mit Volker Thiel, Professor für Virologie an der Universität Bern, Experimente zur Virus-Neutralisation durchführen. Dabei wird geprüft, ob die Antikörper aus dem Serum der Tiere an das Virus binden. Ist das der Fall, ist das Virus blockiert und kann nicht mehr in die Zellen eindringen. Mit anderen Worten: Man ist immun gegen das Virus.

«Wir sind mit der Entwicklung des Impfstoffs sehr weit.»Peter Burkhard

Bei positiven Ergebnissen könnte man mit den klinischen Studien beginnen. Diese werden mit gesunden Probanden durchgeführt. Burkhard würde hierfür gerne mit dem Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel zusammenarbeiten. Allerdings dauert ein Zulassungsverfahren normalerweise mehrere Jahre.

Burkhard hofft, dass der Prozess angesichts der angespannten Situation signifikant beschleunigt werden kann. Er sei bereits mit Swissmedic, der schweizerischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, und mit der Food and Drug Administration (FDA), die die Zulassung von Medizinprodukten in den USA regelt, im Gespräch.

«Wir sind mit der Entwicklung des Impfstoffs sehr weit», sagt Burkhard. Er habe recherchiert und bisher keine Publikationen gefunden, in der die Effizienz eines Covid-19-Impfstoffs im Tierversuch nachgewiesen wurde. Sollten die Resultate von Professor Thiel positiv ausfallen, wären sie wohl unter den ersten, die die Wirksamkeit eines Covid-19-Impfstoffs im Tiermodell nachgewiesen hätten.

Mit einem Aufruf an Menschen in der Schweiz macht sich das Start-up Memo Therapeutics an die Forschung nach einem Medikament: Wer schon an Covid-19 erkrankt und nach einem schweren Verlauf auch wieder genesen ist, soll Blut spenden kommen. Denn in diesem Blut sind Antikörper gegen das neue Virus, nach denen die Firma aus Schlieren sucht, wie Chef Karsten Fischer erklärt.

Fischer und sein Team haben dafür eine erprobte Technologie: Sie können menschliche B-Zellen – also solche, die Plasmazellen bilden, die wiederum Antikörper ausschütten – vollständig kopieren und bis zu 80 Prozent dieser hochempfindlichen Zellen in eine stabile Form bringen, erklärt Fischer. Konkurrenzfirmen schaffen maximal 3 Prozent. Dieses Verfahren soll nun auch bei Covid-19-Patienten zum Einsatz kommen, die nach Gesundung Antikörper gegen das Virus gebildet haben.

«Die ersten Kandidaten sind schon gekommen und haben sich von uns Blut abnehmen lassen.»Karsten Fischer, Chef von Memo Therapeutics

Die meisten davon sind zwar unwirksam, aber einzelne, seltene sind hochwirksam. Je grösser die Ausbeute, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, die richtigen B-Zellen zu finden, die für die Herstellung des richtigen Antikörpers taugen. Memo Therapeutics hat auf diese Weise schon Antikörper gegen das BK-Virus entwickelt, das Patienten nach einer Nierentransplantation bedroht.

Fischer rechnet damit, dass sein Team in fünf Monaten auch einen therapeutischen Kandidaten gegen das neue Coronavirus findet. «Die ersten sind schon gekommen und haben sich von uns Blut abnehmen lassen», sagt Fischer. Wer mag, kann sich melden unter corona@memo-therapeutics.com. Ist der passende Antikörper gefunden, muss er oder sie die klinischen Versuche bestehen.