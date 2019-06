Wo in der Schweiz am meisten geschwitzt wird

Seit Tagen warnen Meteorologen vor Hitzetagen, die Temperaturen bis zu 39 Grad bringen werden. Meteo Schweiz hat heute für das Wallis und die Nordwestschweiz bereits die Warnstufe 4 ausgerufen. Das heisst: In den nächsten fünf Tagen sollen dort die Temperatur die 34 Grad -Marke überschreiten und die Luftfeuchtigkeit sich bei etwa 30 Prozent einpegeln. Wärme und Feuchtigkeit sind die beiden Faktoren für die Berechnung des Hitze-Index. Daraus bestimmen die Wetterdienste die Warnstufen.

Die Rekordmarke zum Beispiel für Basel stammt aus dem Hitzesommer 2003. Am 13. Juni zeigte dort das Thermometer 38,6 Grad. In Basel wird seit 1905 die Temperatur gemessen.

In Zürich beträgt die höchste gemessene Temperatur, im August des Jahres 2003 an der Messstation Fluntern gemessen, 36 Grad ; in Bern wurden im Juli 2015 36,8 Grad registriert.

Ob die bevorstehenden Hitzetage als einzelne Ereignisse eine Folge des globalen Erwärmungstrends sind, können Klimaforscher auch heute noch nicht mit grosser Sicherheit beurteilen. Sicher ist aber: Die meisten Messstationen in der Schweiz zeigen einen Trend zu mehr und intensiveren Hitze- und weniger Kältetagen.

Als Hitzetag wird definiert, wenn die Temperatur über 30 Grad steigt. Der gleiche Trend wird auch bei den Tropennächten festgestellt, in denen es über 20 Grad wird.

Die globale Erderwärmung ist bereits so stark fortgeschritten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für extreme Ereignisse deutlich erhöht hat. Die Entwicklung in der Schweiz ist vergleichbar mit jener in Mitteleuropa. Länger andauernde Hitzeextreme, die heute im Durchschnitt nur alle 20 Jahre auftreten, werden Ende des Jahrhunderts zumindest doppelt so häufig und in gewissen Regionen sogar nahezu jährlich erwartet, falls die globalen Emissionen der Treibhausgase weiter wie bisher ansteigen werden. Das ist der Befund der Schweizer Klimaforscher, die den Bericht «Brennpunkt Klima Schweiz» für die Akademien der Wissenschaften verfasst haben.

Konkret lässt sich das an aktuellen Klimadaten von Meteo Schweiz und der ETH Zürich aufzeigen. Vor mehr als 30 Jahren wäre ein Sommerhalbjahr wie 2003 statistisch als Ereignis eingestuft worden, das alle 1000 Jahre auftritt. Heute ist bereits alle 50 bis 100 Jahre damit zu rechnen. Das zeigt die Verteilung der durchschnittlichen Sommertemperaturen im Verlauf der letzten gut 150 Jahre.

Dass es diese Woche heiss bleiben wird, darüber sind sich die Meteorologen einig. Verantwortlich dafür ist die heisse Luft, die aus Nordafrika nach Europa fliesst. Unsicher ist allerdings, wie lange diese Hitzeperiode noch andauern wird. Modelle zum Beispiel vom europäischen Zentrum für Mittelfrist-Vorhersage zeigen ein Temperaturmaximum zwischen Dienstag und Donnerstag. Später nimmt die Hitze etwas ab. Unsicher ist, ob sie ab Sonntag wieder ansteigt. Es bleibt jedenfalls heiss.

(Redaktion Tamedia)