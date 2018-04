Wie Kinder Sprache entdecken

Für frischgebackene Eltern ist es immer wieder ein Wunder. Da hat sich das Neugeborene gerade noch mit Schreien und Juchzen bemerkbar gemacht, um schon wenige Monate später die ersten Wörter und mit drei Jahren bereits flüssig sprechen zu können. Es ist allerdings eine erstaunliche Meisterleistung, wie kleine Kinder nicht nur die komplizierten Regeln einer Sprache lernen, sondern auch eine Vorstellung entwickeln, welche Bedeutungen Wörter und schliesslich ganze Sätze haben.

Damit die Kleinen eine Sprache beherrschen können, müssen bestimmte körperliche und geistige Entwicklungen gegeben sein: Die kognitiven Fähigkeiten, die Umwelt, das Temperament des Kindes und seine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen spielen eine grosse Rolle, aber auch mit fortschreitendem Alter das Interesse und Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen. Der Spracherwerb entsteht somit durch das vielschichtige Zusammenspiel verschiedener günstiger Voraussetzungen, was dazu führt, dass wie beim Zahnen, Laufen und Sauberwerden jedes Kind unterschiedlich schnell die Sprache entdeckt.

Es gibt allerdings eine ungefähre Reihenfolge, in der mehr oder weniger jedes Kind die verschiedenen Stufen des Spracherwerbs durchläuft. Zunächst werden im Säuglingsalter die wichtigsten Voraussetzungen für die Sprache trainiert: Das Baby entdeckt seine Umwelt mit allen Sinnen. Es reagiert auf Geräusche und erkennt die Richtung, aus der es angesprochen wird. Deshalb ist es äusserst wichtig, dass die Sinne des Babys in dieser Phase nicht beeinträchtigt sind und es sowohl Lautäusserungen seiner Umgebung hören als auch die dazugehörigen Lippenbewegungen sehen kann. Dann kann es schon mit Glucksen und Lallen antworten.

Während Babys anfangs noch Geräusche produzieren, wie sie auch arabische und asiatische Sprachen verwenden, konzentrieren sie sich nach und nach auf die Laute in ihrer Umwelt.

Erste Wörter

Viele Eltern finden es niedlich, solche Babylaute nachzuahmen. Wenn sie sich jedoch mit einem zwölf Monate alten Kind ausschliesslich in «Babysprache» unterhalten, werden sie seinem Lernbedürfnis nicht gerecht. Denn schon ein Einjähriger kann erste Wörter bilden, Namen zuordnen oder kleinere Aufträge verstehen und ausführen.

Noch sind es ein- oder zweisilbige Wörter wie die Klassiker «Mama» und «Papa», die Kleinkinder nicht nur nachplappern, sondern deren Bedeutung sie auch verstehen. Dabei werden zunächst Grundlaute wie die verschiedenen Vokale sowie die Konsonanten m und p erworben, etwas später folgen d und g. Komplexere Laute wie r, s oder sch folgen viel später, oft sogar erst mit vier Jahren.

Das Gewirr von Ausnahmen und Regeln zu beherrschen, ist eine enorme Leistung.

Wichtig für die Bildung der Laute ist dabei, dass Lippen, Zunge und Wangenmuskulatur die nötige Präzisionsarbeit leisten können. Auch Zähne und Mundraum müssen ihrer Funktion entsprechend ausgebildet sein. Nicht nur angeborene Fehlbildungen spielen hierbei eine Rolle, sondern auch Veränderungen des Mund-Zahn-Bereichs, wie sie etwa durch übermässiges Schnullern und Fläschchentrinken hervorgerufen werden können.

Mit zwei Jahren kommt es zu einer wahren Sprachexplosion. Die Kinder nehmen sich nun als Individuen wahr und merken, dass sie nicht immer das tun wollen, was andere sagen. «Sie brauchen jetzt die Sprache, um ihre Absichten und Wünsche mitzuteilen», erklärt die Logopädin und Entwicklungspsychologin Barbara Zollinger. «Ich» und «du» gehören nun zum Wortschatz, der sich täglich vergrössert, und erste Drei-Wort-Sätze werden allmählich gebildet.

Wenn Kinder Sätze mehrfach anfangen, kann es sein, dass sie viel erzählen möchten.

Ab dem dritten Geburtstag beherrscht das Kind die korrekte Satzbildung und zunehmend die schwierigeren Formen der Grammatik. Die Fortschritte sind hier individuell sehr unterschiedlich. Denn das Gewirr von Ausnahmen und Regeln einer Sprache zu durchschauen und zu beherrschen, ist eine enorme Leistung für jedes Kind. Mit Vorlesen, Spielen und Singen können Eltern dazu beitragen, dass ihr Kind dennoch die Freude an der Kommunikation behält.

Doch gerade weil die Sprache für Kinder eine enorme Herausforderung ist, kann es im Lauf der Entwicklung immer wieder zu Versprechern oder Stottern kommen. Wenn Kinder Wörter wiederholen oder Sätze mehrfach anfangen, kann es sein, dass sie viel erzählen möchten, aber noch nicht über ausreichende sprachliche Möglichkeiten verfügen, ihre Gedanken schnell genug auszudrücken.

Probleme abklären

Solche Sprechunflüssigkeiten können sich auswachsen. Bleiben diese über längere Zeit bestehen oder spricht das Kind wenig oder in schwer verständlicher Art und Weise, sollten dies die Eltern lieber früher als später von Fachleuten abklären lassen, raten Experten wie Barbara Zollinger. Denn da die Sprache eng mit der körperlichen Entwicklung, der Wahrnehmung, dem Denken und dem Sozialverhalten verbunden ist, kann die Beurteilung, ob die Sprachentwicklung eines Kindes im Rahmen des Normalen liegt, nicht allein aufgrund der sprachlichen Fähigkeiten vorgenommen werden. Die wahren Ursachen für Sprachauffälligkeiten zu erkennen, das können nur Sprachtherapeuten und Logopäden.

Die Eltern können eine Therapie dann am besten begleiten, indem sie ihr Kind spielerisch und ohne Druck unterstützen. Wenn sie ihr Kind ermutigen und Fortschritte loben, statt ihre Aufmerksamkeit auf die Unzulänglichkeiten zu richten, ist das die beste Voraussetzung für eine günstige Entwicklung der Sprache und der ganzen Persönlichkeit.

Interview: «Sprechen Sie mit dem Kind über Gefühle»



Schon mit kleinen Kindern könne man inhaltlich sinnvolle Dialoge führen, sagt Barbara Zollinger. Die Logopädin empfiehlt Eltern, den Kindern offene Fragen zu stellen.

Frau Zollinger, warum ist der Spracherwerb für Kinder so wichtig?

Sprache ist ein Stellvertreter für die Wirklichkeit. Wir brauchen sie, um über Dinge, Handlungen und Gefühle nachdenken und sprechen zu können. Deshalb ist die Sprache wichtig, um die Welt entdecken zu können und verstehen zu lernen. Das kann im Übrigen auch Gebärdensprache sein, weil es nicht nur um das Reden bzw. Nachplappern geht, sondern darum, dass Kinder ihre eigenen Vorstellungen ausdrücken können.

Gibt es feste Zeiten, ab denen ein Kind bestimmte sprachliche Fähigkeiten beherrschen sollte?

Grundsätzlich ist die zeitliche Spannbreite bei der Sprachentwicklung recht weit. Aber man kann sogenannte Meilensteine definieren. So sagen Kinder zwischen 12 und 18 Monaten etwa 10 bis 20 einfache Wörter wie Mama oder Papa sowie Lautmalereien wie «wauwau» oder «mämäm». Es gibt aber auch Kinder, die mit 15 Monaten schon ganze Sätze bilden. Ab zwei Jahren bilden Kinder erste Wortverknüpfungen, und ab drei Jahren können sie sich in verständlicher Weise ausdrücken. Das ist aber nicht in Stein gemeisselt.

«Der Spracherwerb hängt eng mit allen anderen Entwicklungsbereichen zusammen.»

Was sollten Eltern unternehmen, wenn sie unsicher wegen der Sprachfähigkeiten ihres Kindes sind?

Wenn sich der Spracherwerb verzögert oder die Äusserungen des Kindes schwer verständlich sind, dann lohnt es sich, das Kind untersuchen zu lassen. Denn solche Probleme können auch auf Entwicklungsschwierigkeiten in anderen Bereichen hinweisen, die man damit frühzeitig feststellen kann.

Warum das?

Der Spracherwerb hängt eng mit allen anderen Entwicklungsbereichen sowie mit dem Einfluss der Bezugspersonen zusammen. Wenn es in diesen Bereichen Störungen gibt, kann dies zu sprachlichen Problemen führen. Dies ist aber nicht zwingend.

Eltern sollten also lieber frühzeitig reagieren?

Unbedingt. Es ist besser, wenn sich herausstellt, dass ein Kind ein Spätzünder ist, sich etwas später, aber problemlos entwickelt, als dass man eine Chance zur frühzeitigen Therapie versäumt. Das beruhigt auch die Eltern und nützt dem Kind. Denn die Eltern können es dann gezielt unterstützen, statt es unter Druck zu setzen, damit es endlich richtig sprechen lernt.

«Eltern sollten sich mit ihren Kindern inhaltlich sinnvoll unterhalten.»

An wen können sich Eltern wenden?

Grundsätzlich an den Kinderarzt. Es gibt aber auch logopädische Praxen, die auf den Frühbereich spezialisiert sind. Im Kanton Zürich können sich Eltern gratis zu einer Erstberatung melden, um zu erfassen, ob ihr Kind eingehender untersucht werden muss. Ab dem Kindergarten ist dann die Logopädin der Schulgemeinde zuständig.

Führen die modernen Medien zu mehr Sprachproblemen?

Ich bin seit 40 Jahren als Logopädin tätig und kann nicht feststellen, dass es mehr Störungen gibt. Der Spracherwerb ist über ganze Generationen hinweg sehr stabil. Das gilt auch im Hinblick auf eine gezielte Sprachförderung. Man hat versucht, Kinder mit 12 Monaten zum Reden zu bringen, aber die Sprachentwicklung kann man zum Glück nicht beliebig beeinflussen.

Wie können Eltern ihre Kinder fördern?

Eltern müssen sich mit ihren Kindern vor allem unterhalten. Aber nicht so, dass sie ständig auf etwas zeigen und sagen, das ist ein Auto und das ist ein Ball. Sondern inhaltlich sinnvoll, sodass eine Art Dialog entstehen kann. Also etwa mit dem Satz «Jetzt bist du wohl gerade richtig wütend» oder «Bist du denn so traurig?» über Gefühle reden. Ungeeignet ist auch das Abfragen von bereits bekannten Begriffen. Damit zeigt man dem Kind, Sprache ist langweilig, weil man nach etwas fragt, was es schon weiss. Sinnvoll sind offene Fragen, etwa: «Was hast du heute mit der Oma gemacht?»

«Spielen bietet einen guten Anlass, miteinander zu sprechen.»

Dann ist vor allem der Austausch mit anderen Menschen für den Spracherwerb entscheidend?

Bei der Kommunikation geht es doch vor allem darum, dass die Kinder Gefühle, Vorstellungen oder Ereignisse mitteilen können und wollen. Das kann beispielsweise eine App nicht ersetzen. Sie kann eine Ergänzung sein, um bestimmte Dinge zu benennen, wie Farben, Tiere oder Gegenstände.

Sie setzen in der Therapie Spiele ein. Warum?

Kinder merken beim Spielen, dass Gegenstände existieren, ohne dass man sie sieht. Das ist die Basis für das Denken und damit auch für die Sprache. Es ist deshalb auch in der Familie zu empfehlen. Spielen bietet darüber hinaus einen guten Anlass, miteinander zu sprechen.

Barbara Zollinger ist Autorin von Sachbüchern über Spracherwerbsstörungen bei Kindern, darunter «Die Entdeckung der Sprache», Haupt Verlag, 32 Fr.

(Schweizer Familie)