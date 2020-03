Bitte nicht knuddeln oder streicheln!

In Hongkong tauchte Ende Februar erstmals bei einem Hund das neue Coronavirus auf. Nachdem die Abstriche aus der Maul- und der Nasenhöhle positiv ausfielen, kam der Zwergspitz sofort unter Quarantäne. Er hatte keine relevanten Symptome. Dennoch wurden bei einer Wiederholung der Tests nach fünf Tagen immer noch geringe Mengen des Erregers Sars-CoV-2 gefunden.

«Der Hund lebte in engem Kontakt mit seiner Besitzerin, die zuvor an Covid-19 erkrankt war», sagt Barbara Willi, Infektiologin der Klinik für Kleintiermedizin der Vetsuisse-Fakultät Zürich. Die nachgewiesene Virusmenge war jedoch sehr gering. Man gehe davon aus, dass Haustiere keine relevante Rolle bei der Verbreitung des neuen Coronavirus spielten und kein Risiko für den Menschen darstellten.

«Trotzdem ist es sinnvoll, wenn infizierte Personen nicht nur Abstand zu anderen Menschen halten, sondern auch zu den Vierbeinern im Haus», erklärt Willi. Für deren Pflege müsse jedoch ausreichend gesorgt sein. Zudem sollten beim Umgang mit Haustieren grundlegende Hygieneregeln wie das regelmässige Händewaschen etwa nach dem Streicheln eigentlich immer eingehalten werden. Dazu gehört aber auch, sich nicht vom Tier küssen oder das Gesicht ablecken zu lassen sowie die Nahrung nicht mit ihm zu teilen.

Infizierte Tierhalter mit Maske

Der Weltverband der Kleintierärzte (WSAVA) empfiehlt zudem, dass Covid-19-Erkrankte bei der Versorgung ihrer Haustiere eine Maske tragen sollten und sich jeweils vorher sowie nachher gründlich die Hände desinfizieren. In den stark betroffenen Gebieten raten gewisse Experten sogar, dass Katzen am besten im Haus bleiben sollten.

«Einen solchen Vorschlag haben wir bei uns nicht gemacht», erklärt Willi. Denn dies sei momentan für die Situation der Schweiz nicht angemessen und auch für das Tier sowie für den Halter auf Dauer recht belastend. Ursprünglich gehe die Empfehlung wohl darauf zurück, dass damals bei der Sars-Pandemie 2002/03 das entsprechende Coronavirus auch bei Hauskatzen nachgewiesen wurde.

Coronaviren sind im Tierreich zahlreich und gehören vier Gattungen an. Die Alpha- und Beta-Coronaviren infizieren in der Regel Säugetiere, während bei Gamma- und Delta-Coronaviren zusätzlich Vögel befallen sein können. «Auch von uns Menschen hat schon jeder mit Coronaviren Kontakt gehabt», sagt Volker Thiel, Virologe an der Universität Bern. Zumeist sind sie im Gegensatz zu Sars-CoV-2 aber harmlose Erkältungsviren und verursachen oft nur einen Schnupfen.

Rätsel um das Schuppentier

Anders das seit 2012 auf der Arabischen Halbinsel aufgetauchte, vor allem von Kamelen übertragene Coronavirus Mers-CoV, das bisher zu mehr als 838 Todesfällen führte. Oder das ursprünglich von Fledermäusen stammende und wahrscheinlich über die Zibetkatze auf den Menschen übertragene Coronavirus Sars-CoV-1, das sich Ende 2002 von Südchina kommend in wenigen Wochen über nahezu alle Kontinente ausbreitete. Daran starben binnen nur eines halben Jahres 774 Menschen.

Auslöser der aktuellen Pandemie sind sehr wahrscheinlich Hufeisenfledermäuse. Denn die bei einem Tier aus der Provinz Yunnan gefundenen Coronaviren sind fast identisch mit dem aktuellen Sars-CoV-2. «Das Genom stimmt zu 96 Prozent überein», sagt Thiel. Unklar ist aber weiterhin, wie die Übertragungskette genau verlief. Hat sich ein Mensch über Fledermauskot angesteckt? Oder hat es vielleicht weitere Tiere als Zwischenwirte gegeben? Und fand die erste Übertragung auf den Menschen auf einem Markt mit lebenden Tieren statt?

Bei der Suche nach einem Tier, von dem das Coronavirus den grossen Sprung über die Artenbarriere schaffte, war vor kurzem auch noch das Schuppentier ein möglicher Kandidat. Denn bei einem in China geschmuggelten Tier entdeckten Forscher Coronaviren, deren genetische RNA-Sequenzen zu 90 Prozent mit dem neuartigen Coronavirus des Menschen übereinstimmten. «Das ist im Vergleich zur Fledermaus aber viel zu wenig», erklärt Thiel. Interessant sei dabei jedoch, dass dieses Virus vermutlich über den gleichen Rezeptor in eine Wirtszelle eindringen könnte wie das jetzige Sars-CoV-2 beim Menschen.

Katzen-Coronaviren

Viele Tiere sind im Laufe ihres Lebens schon mit Coronaviren in Berührung gekommen. So kursiert etwa bei Katzen seit langem das Feline Coronavirus, das über den Kot ausgeschieden wird. Meist verläuft die Infektion symptomlos. Nur in wenigen Fällen verändert sich das Virus im Darm der Katzen und verursacht eine tödlich verlaufende Erkrankung, die mit einer schweren Bauchfellentzündung einhergehen kann. Diese Katzen-Coronaviren sind aber nicht auf den Menschen übertragbar. Ähnlich auch diejenige von Hunden, die zu Darmbeschwerden oder Zwingerhusten führen.

Um sein Haustier bei der aktuellen Weltseuche zu schützen, gelten also die bisher gängigen Hygieneregeln. «Diese müssen adäquat und tiergerecht sein», sagt Willi. So bringt es nichts, einem Hund einfach eine Maske überzustülpen. Im Gegenteil: Er bekommt dann massive Atemprobleme, weil er seine erhöhte Körpertemperatur nur mit Hecheln anstatt wie wir mit Schwitzen kontrollieren kann.