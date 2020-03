Covid-Forschungen sind in Gefahr

Die Suche nach Medikamenten oder gar eines Impfstoffes gegen die Lungenerkrankung Covid-19 könnte in der Schweiz jäh ausgebremst werden. Im Parlament ist die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» hängig. Sie will nicht nur Tests an Tieren und gesunden Menschen verbieten, sondern auch den Import von Produkten, die so entstanden sind. Das würde bedeuten: Wenn es Medikamente oder Corona-Impfungen dann mal gibt, müssten wir darauf verzichten.

Renato Werndli, vom Initiativkomitee und selber Arzt, ist dennoch davon überzeugt: «Dank des Verbots lassen sich bessere Therapien finden.» Unter anderem auch deshalb, da es weiterhin erlaubt sei, Medikamente an kranken Menschen neu einzusetzen. «Wenn man neue Medikamente nach akribischer tierversuchsfreier Vorprüfung vorsichtig und mit Microdosing anwendet, ist das für uns eine Anwendung und kein Menschenversuch», begründet Werndli die Ausnahme.

Verschiedene Forscher und Swissmedic, die Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, sehen das anders. «Nicht immer ist es möglich, ganz auf Tierversuche zu verzichten und die Risiken neuer Substanzen lediglich mittels Computersimulationen oder im Reagenzglas abzuklären», sagt Lukas Jaggi, Mediensprecher von Swissmedic.

Umfassendes Tierschutzgesetz

Fest steht: Die Schweiz hat eines der umfassendsten Tierschutzgesetze weltweit. Forschungen an Tier und Mensch werden nur dann bewilligt, wenn keine Alternativen existieren. Die Anträge müssen beim kantonalen Veterinäramt eingehen, die Tierversuchskommission überprüft diese dann. Die Zahl der Tierversuch hat sich in den letzten zehn Jahren um über 30 Prozent verringert. 2018 benötigte die Forschung noch 580’000 Tiere, meist Mäuse, Fische oder Ratten.

Doch der Forschungsstandort Schweiz ist nicht nur wegen der Initiative in Gefahr, sondern auch durch eine stark wachsende Tierschutzbürokratie. So kann es Monate dauern, bis eine Antwort vorliegt oder Anträge werden zur Überarbeitung zwei, drei Mal zurückgewiesen. Gift gerade für die Suche nach Mittel gegen Corona-Viren.

Es geht auch um den Standort Zürich

Unlängst sagte Manfred Kopf, Professor für molekulare Biomedizin an der ETH: «Wenn es so weitergeht, ist es irgendwann nicht mehr attraktiv in Zürich zu forschen.» Auch Caroline Henggeler vom Genetikzentrum der Stiftung für Menschen mit seltenen Krankheiten stimmt dem zu: «Das aktuelle Vorgehen ist mehr als unverhältnismässig.»

Henggeler weiss wovon sie spricht. «Wir wollten unseren Antrag lediglich verlängern, doch das wurde uns verwehrt.» Dabei hatten die Spezialisten der Stiftung einen weltweiten Durchbruch und fanden mittels Tests an Mäusen heraus, dass der Betablocker Celiprolol nicht nur den Blutdruck senkt, sondern auch die Stabilität der Blutgefässe stärkt. Für Menschen mit der seltenen Bindegewebskrankheit vaskuläres Ehlers-Danlos-Syndrom lebenswichtig. «Jetzt würde uns nichts anderes übrig bleiben, als im Interesse der Betroffenen im Ausland mit diesen Forschungen weiterzumachen», sagt Henggeler.

Anders als beispielsweise die USA, die Zulassungsverfahren im Zusammenhang mit Covid-19, beschleunigt, erachtet die Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich dies nicht für nötig. Einzig: Forschung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus werden prioritär behandelt und von den Kommissionsmitgliedern rasch bearbeitet.

Eine Zunahme an Gesuchen zum Thema Corona ist noch nicht festzustellen. Die Behörden gehen aber davon aus, dass entsprechende Gesuche in diesen Tagen und in den nächsten Monaten eingereicht werden.