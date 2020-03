Heimliche Corona-Fälle sind ein grosses Problem

In der Schweiz haben sich gemäss Bundesamt für Gesundheit bislang rund 3000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In Wahrheit dürften es weit mehr sein. Schon lange versucht die Fachwelt abzuschätzen, wie gross diese Dunkelziffer tatsächlich ist. Diese Zahl zu kennen, ist wichtig, etwa um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu bestimmen. So könnte eine grosse Zahl unentdeckter Fälle, die meist mit leichten Symptomen verknüpft sind, die überraschend schnelle Ausbreitung des Virus erklären.

Nun haben Epidemiologen aufgrund von Corona-Infektions-Daten aus China berechnet, wie gross die Dunkelziffer möglicherweise ist: Demnach könnten in China etwa siebenmal mehr Menschen infiziert gewesen sein, als es die offiziellen Zahlen auf Basis getesteter Personen wiedergaben – zumindest bevor Gegenmassnahmen ergriffen wurden.

«Basierend auf dem angenommenen Modell machen die Zahlen Sinn», sagt Tanja Stadler vom Department of Biosystems Science and Engineering der ETH Zürich. «Natürlich ist jedes Modell eine Vereinfachung des wahren Prozesses, daher kann die wahre Dunkelziffer auch etwas darunter oder darüber liegen. Prinzipiell würde ich die Grössenordnung jedoch als zuverlässig einstufen.» Basierend auf einer Methode mit genomischen Daten des Virus hat Stadler auch berechnet, dass die Anzahl unerkannter Fälle ein Vielfaches über der Anzahl identifizierter Fälle liegt.

Auch in der Schweiz eine hohe Dunkelziffer

«Da in der Schweiz momentan nicht flächendeckend und engmaschig auf eine Covid-19-Infektion getestet wird, haben wir ­sicherlich auch hierzulande eine sehr hohe Dunkelziffer», sagt Stadler. Wenn man die Dunkelziffer der nun im Fachmagazin «Science» pub­lizierten Studie zugrunde legt, könnten hierzulande circa 21’000 Menschen ­infiziert sein.

Für ihre Analyse haben Forscher um Jeffrey Shaman von der Columbia University in New York ein Pandemie-Simulationsprogramm mit Infektionsdaten aus China gefüttert. Das waren einerseits Daten vom 10. bis zum 23. Januar, also bevor die Provinz Hubei abgeriegelt und das öffentliche Leben nach und nach eingeschränkt wurde. In diesen beiden Wochen konnte sich das Coronavirus noch ungebremst ausbreiten. Diese Zahlen verglichen sie mit Daten aus der Zeit vom 24. Januar bis zum 8. Februar, als die Einschränkungen zu wirken begannen und konsequent auf Corona-Infektionen getestet wurde.

Wie es in der Studie heisst, blieben vor dem 23. Januar in ganz China rund 86 Prozent der Infektionen unentdeckt. Viele dieser Fälle verliefen so mild, dass die Infizierten und Über­träger nichts oder fast nichts von ihrer eigenen Erkrankung mitbekommen haben. Die un­dokumentierten Fälle mit in der Regel leichtem Krankheitsverlauf steckten zwar pro Person nur rund halb so viele Menschen an wie die dokumentierten Fälle mit meist stärkeren Symptomen. Da es aber so viele undokumentierte Fälle gibt, sind diese für rund 80 Prozent aller dokumentierten Infektionen verantwortlich.

«Die Explosion von Covid-19-Fällen in China wurde grösstenteils von Individuen vorangetrieben, die milde, begrenzte oder gar keine Symptome hatten und unentdeckt blieben», sagt Co-­Autor Shaman. Das Problem: Eine Infektion, die bei einer Person ohne nennenswerte Symptome verläuft, kann bei den nächsten Infizierten schwer verlaufen. «Diese heimliche Ausbreitung wird weiterhin eine zentrale Herausforderung für die Bekämpfung dieses Ausbruchs sein.»

Nahezu flächendeckende Test sind essenziell

Die zunächst sehr hohe Dunkelziffer sank mit den am 23. Januar in China ergriffenen, drastischen Massnahmen und dank konsequenten Tests ab. Nicht nur 14, sondern rund 65 Prozent der Infektionen seien dann erkannt worden, heisst es in der Studie.

«Wenn das neue Coronavirus dem Muster der Schweinegrippe folgt, wird es sich ebenso global ausbreiten und in der menschlichen Bevölkerung endemisch werden.»Jeffrey Shaman, Columbia University

Um die Corona-Epidemie unter Kontrolle zu bringen, brauche es einen radikalen Anstieg bei der Identifizierung der bislang undokumentierten Fälle. Sprich: Nahezu flächendeckende Tests sind essenziell. «Test, test, test!», fordern auch Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, sowie führende Schweizer Epidemiologen wie Marcel Salathé von der ETH Lausanne und Christian Althaus von der Uni Bern schon seit mehreren Tagen.

Die Studienresultate unterstreichen die Ernsthaftigkeit des neuen Coronavirus. Auch die Schweinegrippe H1N1 von 2009/2010 habe viele milde Verläufe gezeigt, sei um die Welt gegangen und habe sich in der menschlichen Population etabliert, schreiben die Forscher. Das könne mit Sars-CoV-2 ähnlich gehen. «Wenn das neue Coronavirus dem Muster der Schweinegrippe folgt», sagt Shaman, «wird es sich ebenso global ausbreiten und in der menschlichen Bevölkerung endemisch werden.» Es wäre dann das fünfte endemische Coronavirus. Die ­anderen vier zirkulieren schon länger. Sie sorgen in der Regel für harmlose Erkältungen.