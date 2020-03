Ist Ibuprofen bei Covid-19 gefährlich?

Das Schmerzmittel Ibuprofen sorgte über das Wochenende für einiges an Aufregung in den sozialen Medien. Auf Whatsapp machte eine Nachricht die Runde, wonach Ibuprofen bei Covid-19 für schwere Verläufe sorge. Die Meldung nahm Bezug auf die Universität Wien. Sogar der französische Gesundheitsminister zeigte sich beeindruckt und verbreitete über Twitter eine Warnung, man solle Ibuprofen und andere nicht steroidale Antirheumatika bei Verdacht auf Covid-19 nicht einnehmen. Auch das Lausanner Universitätsspital CHUV schloss sich in einer Twitter-Nachricht der Vorsichtsmassnahme an und riet davon ab, Medikamente wie Aspirin oder Ibuprofen zu schlucken.

?? #COVID?19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Doch die Universität Wien dementierte die Meldung inzwischen mehrfach. Ein klinischer Pharmakologe der Universität Wien widersprach gegenüber der Agentur APA entschieden: «Es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass da irgendetwas gefährlich sein könnte.»

Die aufgeregte Debatte um Ibuprofen zeigt vor allem eines: Weil das Virus neu ist und weil im Moment sehr viele Menschen sehr verunsichert sind, machen Gerüchte im Eiltempo die Runde. Aus Einzelfällen lassen sich aber keine wissenschaftlichen Fakten ableiten. Um die Frage zu beantworten, ob Ibuprofen einen Einfluss auf den Verlauf von Covid-19 hat, müssen die Forscher erst grössere Studien machen.

Eine wichtige Information zu den fiebersenkenden Schmerzmitteln ist im Moment jedoch: Wer leichtes Fieber hat, der sollte sowieso unbedingt zu Hause bleiben und sich ins Bett legen. Deshalb gibt es auch kaum Grund, Medikamente zu schlucken, die Symptome wie leichtes Fieber unterdrücken. Wenn das Fieber zu hoch steigt, sollte man telefonisch einen Arzt informieren, der die weiteren Massnahmen und allfällige Medikamente koordiniert.