Rückschlag für Covid-19-Hoffnungsträger

«Die Solidarität von HIV-positiven Menschen kann jetzt Leben retten.» Diesen eindringlichen Appell machte am Montag David Haerry. Der Vorsitzende der Patientenorganisation «Positivrat Schweiz» ruft HIV-Patienten dazu auf, ihre Therapie umzustellen und ihre Medikamente für die Behandlung von schweren Coronavirus-Infektionen zur Verfügung zu stellen. Es geht um das HIV-Medikament Kaletra, das in den Spitälern knapp verfügbar sei. HIV-Positive sollen die eigenen Medikamente nun «sofort in die behandelnde Klinik bringen», schreibt Haerry.

Tatsächlich ist Kaletra einer der Hoffnungsträger für die Behandlung von Covid-19. Ein Leitfaden der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie, der am Mittwoch publiziert wurde, führt das Medikament als die am häufigsten eingesetzte Therapie bei hospitalisierten Risikopatienten auf. In italienischen Spitälern wird das Medikament standardmässig bei Covid-19-Patienten eingesetzt.

Ernüchternde Schlussfolgerung

Eine am gleichen Tag veröffentlichte Studie im «New England Journal of Medicine» (NEJM) stellt nun ein Fragezeichen hinter die Empfehlung und auch den Appell des Positivrats. Chinesische Wissenschaftler aus Wuhan verglichen bei 199 Patienten mit schwerer Covid-19 den Krankheitsverlauf mit und ohne Kaletra. Die Daten erhoben sie dabei bereits früh während des Ausbruchs Ende Januar.

Die ernüchternde Schlussfolgerung der Forscher um Bin Cao: «Bei hospitalisierten erwachsenen Patienten mit schwerer Covid-19 brachte eine Behandlung mit Kaletra keinen zusätzlichen Nutzen.» Konkret war die Sterberate nach 28 Tagen in der Behandlungs- und der Kontrollgruppe vergleichbar, genauso wie die nachgewiesenen Virenmengen zu verschiedenen Zeitpunkten und auch die Dauer, bis sich der Zustand der Patienten verbesserte.

Ein Rückschlag. Denn verschiedene Fallberichte und kleine Behandlungsserien mit wenigen Patienten sowie Laborstudien zu Kaletra waren bisher vielversprechend. Auch Daten mit den früheren Sars- und Mers-Coronaviren zeigten erste positive Resultate. «Es ist eine erste, relativ kleine, gut durchgeführte Studie, die einen deutlichen Nutzen hätte zeigen können», schreibt Hansjakob Furrer, Direktor und Chefarzt Universitätsklinik für Infektiologie am Inselspital Bern auf Anfrage. «Die Untersuchung zeigt, dass das Medikament, wie es in der Studie gegeben wurde, keinen grossen Einfluss haben dürfte.»

Medikamente möglichst früh geben

Trotzdem schreiben Fachleute Kaletra für die Behandlung von Covid-19 nicht ab. Die Daten der chinesischen Studie legen nahe, dass «das Medikament, wenn es früh im Infektionsverlauf gegeben wird, einen positiven Einfluss haben könnte», so Furrer. Diese Patienten sterben weniger häufig als in der Kontrollgruppe.

Auch Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie & Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, möchte an Kaletra jetzt unbedingt festhalten. Für ihn sind die neuen Resultate wenig überraschend. «Generell bei Vireninfektionen ist es wichtig, dass Medikamente möglichst früh gegeben werden», sagt er. Wenn sich der Erreger zu stark vermehrt und zusammen mit Immunantwort und Entzündungen des Körpers bereits grosse Schäden angerichtet hat, haben Virostatika in der Regel einen deutlich kleineren Effekt. Das sei bei Covid-19 nicht anders, so Battegay. Zudem wird in der Schweiz das HIV-Medikament Kaletra je nach Einschätzung des Arztes mit Plaquenil (Hydroxychloroquin) kombiniert. Bei dem Malariamittel deuten erste Labordaten ebenfalls auf einen Nutzen.

Weiterhin wichtige Behandlungsoption

Laut Battegay werden Schweizer Spitäler Kaletra weiterhin als wichtigste Behandlungsoption bei schweren Fällen verwenden – neben dem experimentellen Ebolamedikament Remdesivir, bei dem erste Daten ebenfalls auf eine Wirksamkeit deuten. Erst recht, nachdem die NEJM-Studie gezeigt hat, dass dadurch den Patienten nicht geschadet wird und diese einen tendenziell besseren Verlauf hatten, wenn sie das Medikament schneller bekamen. «Wir geben das Medikament bereits heute früher und in höherer Dosis als in der Studie und sehen bei einigen Patienten, dass sie ansprechen», sagt Battegay und betont: «Am Unispital Basel geschieht der Einsatz von Kaletra, Plaquenil und Remdesivir unter sehr enger Beobachtung und ständiger Analyse der Daten.»

«Viele verstehen nicht den Ernst der Lage»

Der Positivrat hält weiterhin an seinem Aufruf fest. «Die Kliniken werden weiterhin mit Kaletra behandeln», sagt David Haerry. «Die Kliniken wissen Bescheid und freuen sich über den Solidaritätsbeitrag.» Weil es sich bei Kaletra um ein älteres HIV-Medikament handelt, nehmen es in der Schweiz noch rund 50 Patienten. «Die meisten könnten wechseln, alternative Präparate gibt es bei uns genügend dafür.»

Haerry wollte seinen Aufruf auch in andere europäische Länder tragen. Ohne Erfolg, wie er einräumt. «Viele verstehen noch nicht den Ernst der Lage», sagt er. In osteuropäischen Ländern würden zudem Behandlungsalternativen fehlen. «Dort hat man Angst davor, dass Kaletra für Coronavirus-Patienten benötigt wird.»