Berlin baut ein Notspital in drei Wochen

Der frühere Chef der Berliner Feuerwehr löscht für einmal keinen Brand, sondern soll verhindern, dass einer ausbricht: Der 66-jährige Albrecht Broemme hat den Auftrag übernommen, in Halle 26 des Berliner Messe ein Notspital für 1000 Covid-19-­Patienten aufzubauen. Und zwar innert drei Wochen. Berlin folgt damit Beispielen aus China und Italien: In Wuhan hatten die Behörden innert Tagen zwei Notspitäler für Tausende von Patienten gebaut, in Mailand entsteht auf dem Messegelände gerade eines für 500 Patienten.

Plätze verdoppeln

In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten derzeit besonders schnell – und damit die Angst vor einer Überforderung der Spitäler. Aus den bisherigen Krankheitsverläufen weiss man, dass ungefähr jeder siebte Covid-19-Patient medizinische Hilfe braucht, jeder zwanzigste eine Intensivpflege mit künstlicher Beatmung. Bei bald 25’000 registrierten Infizierten rollt absehbar auch auf die deutschen Spitäler eine enorme Last zu.

Bund und Länder haben deswegen vor kurzem beschlossen, die Zahl der Intensivpflegeplätze so schnell wie möglich zu verdoppeln. Der Notfallplan sieht überdies vor, Hallen, Hotels und Rehastationen zu provisorischen Behandlungszentren für leichtere Fälle umzurüsten. Auch der Bau des Berliner Notspitals dient vor allem diesem Ziel.

Weitere Kapazitäten möchte man frei machen, indem die Kliniken Operationen verschieben, die nicht akut notwendig sind. Experten schätzen, dass sich auf diese Weise die Zahl der freien Intensivpflegebetten um 30 bis 60 Prozent erhöhen liesse. Zudem würde es ermöglichen, Personal von anderen Abteilungen abzuziehen und für die Pflege der Covid-19-Patienten einzusetzen. Noch sperren sich viele Spitäler dagegen, insbesondere weil die Wirtschaftlichkeit darunter leidet. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hält die angestrebte Verdopplung für unerreichbar. Allenfalls 20 Prozent könne man in einigen Wochen schaffen.

Selbst ein ländlich geprägtes Bundesland wie Thüringen mit seinen 2 Millionen Einwohnern möchte nun schnell von 650 auf 1400 Plätze aufstocken.

Ein europäischer Vergleich zeigt, dass Deutschland sich auf hohem Niveau sorgt. Kein anderes Land verfügt über so viele Intensivpflegeplätze pro Kopf der Bevölkerung: In Deutschland sind es fast 34 pro 100’000 Einwohner, in Österreich immerhin 22, in Italien 12,5, in Frankreich 11,5, in der Schweiz 11, in Grossbritannien nur 6,5. In absoluten Zahlen gibt es in der Schweiz rund 1000 Plätze – gleich viele wie in der 3,6-Millionen-Stadt Berlin. Aber auch ebenso viele wie in den Niederlanden, die doppelt so viele Einwohner zählen wie die Schweiz. Dennoch senden selbst in Deutschland grosse Spitäler bereits Warn­signale aus: Die Covid-19-Patienten drohten die Kliniken bald zu überfordern.

Patienten wegfliegen

Überall in Europa arbeitet man deswegen eilig daran, die Kapazitäten in der Intensivpflege auszubauen, zuweilen auch mit Hilfe des Militärs. In den am meisten betroffenen Gebieten der Lombardei etwa wurde Anfang März die Anzahl verfügbarer Betten innert Tagen nahezu ver­vierfacht. Berlin möchte seine 1000 Betten jetzt vorsorglich verdoppeln und baut zudem das ­besagte Notspital, das ebenfalls mit möglichst vielen Intensivpflegeplätzen ausgerüstet sein soll. Selbst ein ländlich geprägtes Bundesland wie Thüringen mit seinen 2 Millionen Einwohnern möchte nun schnell von 650 auf 1400 Plätze aufstocken.

Das wichtigste Hindernis bei der Schaffung zusätzlicher Intensivpflegeplätze sind die Beatmungsgeräte, die Covid-19-Patienten mit Lungenentzündung benötigen. Überall in der Welt bestellen Regierungen und Spitäler derzeit solche Geräte, das Angebot hält mit der Nachfrage bei weitem nicht Schritt. In Europa gibt es nur ein halbes Dutzend Hersteller, unter anderem in Deutschland und in der Schweiz.

Die deutsche Regierung hat gerade 10’000 Geräte bei Dräger in Lübeck bestellt, zudem 6500 bei Löwenstein in Bad Ems. Die Schweizer Regierung möchte 900 dazukaufen. Selbst grosse Hersteller produzieren aber nicht mehr als 400 Geräte in der Woche. Wer nicht rechtzeitig mehr Beatmungsmaschinen auftreibt, muss – wie im französischen Elsass – Covid-19-Patienten in kritischem Zustand mit dem Helikopter in weniger überlastete Spitäler fliegen, neuerdings sogar über die Grenze nach Baden-Württemberg, ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz.

Personal fehlt

Ein ähnlich grosser Engpass besteht beim Personal. Deutschland etwa hat zwar viele Plätze, aber viel zu wenige Intensivpfleger. 2017 waren deswegen 3 von 4 deutschen Akutpflegeplätzen zeitweise ausser Betrieb. 17’000 Planstellen sind in deutschen Spitälern derzeit ausgeschrieben, können aber nicht besetzt werden.

Das fehlende Personal wird auch für den Betrieb des Notspitals in Berlin das grösste Pro­blem sein. Man zähle auf pensionierte Ärzte und Pfleger und auf ­Medizinstudenten, hiess es.Der ehemalige Feuerwehrchef ­Broemme hat die Berliner zur Mitarbeit aufgerufen.