«Dann kann man ausrechnen, wie schnell sich das Virus ausbreitet»

Die Corona-Epidemie scheint ausser Kontrolle zu geraten. Sind mathematische Modelle hilfreich, um die Situation zu bewältigen?

Mit mathematischen Modellen versuchen wir, abzuschätzen, wie schnell sich die Epidemie momentan ausbreitet. Im Idealfall lässt sich damit auch abschätzen, inwieweit Massnahmen, die getroffen wurden, Auswirkungen auf die Ausbreitung haben.

Was muss man über ein Virus wie Sars-CoV-2 wissen, um dessen Ausbreitung zu verstehen?

Dazu gibt es zwei verschiedene Ansätze. Beim einen Ansatz muss man wissen, wie viele Krankheitsfälle es zu welcher Zeit in welchen Regionen gab. Das wäre die klassische Epidemiologie. Anhand dieser Fälle lässt sich dann extrapolieren, wie sich die Epidemie weiterentwickelt, wenn keine Gegenmassnahmen getroffen werden.

Dazu braucht man folglich gute Informationen über die Anzahl Fälle.

Genau. Beim Ausbruch der Corona-Epidemie in China und auch in Italien war die Datenlage allerdings recht dünn. Wir können die Fälle erst zählen, wenn wir von einem Ausbruch wissen, und auch dann sehen wir nicht alle Fälle. Das limitiert die Genauigkeit der Analyse.

Sie verfolgen die Epidemie anhand genetischer Daten des Virus.

Das ist die zweite Methode. Wir verwenden genomische Sequenzdaten des Virus von verschiedenen Patienten. Wenn das eine zufällige Stichprobe aus der ganzen Epidemie ist, kann man schon anhand weniger Gensequenzen beginnen auszurechnen, wie schnell sich das Virus ausbreitet.

Die Mathematikerin Tanja Stadler ist Professorin am Departement für Biosystems Science und Engineering an der ETH. Sie entwickelt Methoden, um die Ausbreitung von Virus-Epidemien zu berechnen.

Wie ist das möglich?

Das Virus verändert sich laufend aufgrund von Mutationen. Wenn sich die Virengenome von zwei Patienten sehr ähnlich sind, haben sie sich erst kürzlich voneinander angesteckt oder wurden beide erst kürzlich von einer dritten Person angesteckt. Unterscheiden sich die Virengenome zweier Patienten hingegen stark voneinander, sind die beiden Patienten in der Übetragungskette weiter voneinander entfernt. Wir erstellen also einen Stammbaum der Viren, den wir als Übertragungsbaum interpretieren können.

Und daraus lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnen?

Ja. Aus Italien haben wir aktuell 20 Genomsequenzen. Obwohl das eine kleine Stichprobe aus Tausenden infizierten Personen ist, können wir mit statistischen Methoden die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmen. Entsprechende Daten haben wir aus der Region Wuhan in China.

Und?

Wir sehen keinen signifikanten Unterschied zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit in Wuhan und in Italien vor den Quarantänemassnahmen. Sprich: Ohne Massnahmen scheint die Ausbreitungsgeschwindigkeit an beiden Orten ungefähr gleich zu sein.

Das bedeutet: exponentiell ansteigend?

Genau. Wir berechnen die sogenannte Reproduktionszahl. Sie gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt. Wenn die Reproduktionszahl grösser als eins ist, breitet sich die Epidemie exponentiell aus. Konkret erhielten wir Werte für die Reproduktionszahl von zwei bis dreieinhalb, sowohl für Wuhan, als auch für Italien.

Es klingt nicht so schlimm, wenn eine Person zwei oder drei Leute ansteckt.

Die jährliche Grippe hat eine Reproduktionszahl von ungefähr 1,3. Die Corona-Epidemie breitet sich somit deutlich schneller aus. Das zeigt, dass sehr weitreichende gesundheitspolitische Massnahmen ergriffen werden müssen, um die Reproduktionszahl auf unter eins zu drücken. Nur dann geht die Epidemie zurück.

Können Sie anhand der Modelle abschätzen, was regelmässiges Händewaschen, Quarantäne oder das Verbot von grösseren Veranstaltungen wirklich bringt?

Im Grunde können wir die gleiche Methode anwenden, mit der wir die Geschwindigkeit der Ausbreitung in den Anfängen der Epidemie bestimmen – nur eben nach bereits erfolgten Massnahmen. Dann liefert uns die möglicherweise veränderte Reproduktionszahl einen Hinweis auf die Wirksamkeit der Massnahmen.

Wie viel hat die drastische Quarantäne in Wuhan bewirkt?

Die Quarantäne hat die Ausbreitung der Epidemie sicher gebremst. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch enorm wichtig, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu verhindern. Wie viel genau die grossräumige Quarantäne gebracht hat, können wir mit unseren Methoden aber nicht sagen. Das Problem ist, dass wir nach dem Start der Quarantäne in Wuhan am 23. Januar extrem wenig Daten erhalten haben. Die Quarantäne war so streng, dass kaum biologische Proben mehr ausgefahren wurden. Die Hoffnung ist, dass wir jetzt aus Italien, also nach der Abriegelung, weitere Daten bekommen werden.

Wie schnell können Sie der Politik Feedback geben, ob Massnahmen wirken?

Wir können die Daten quasi in Echtzeit analysieren und Voraussagen treffen. In dem Sinn ist die Corona-Epidemie beispiellos. Bei bisherigen Epidemien war das nicht vorstellbar. Da hat es viele Wochen, wenn nicht Monate gedauert, bis die Gendaten vorlagen.

In der Schweiz sind seit mehr als einer Woche Veranstaltungen mit über 1000 Personen untersagt. Sieht man da schon einen Effekt?

In der Schweiz haben wir erst seit wenigen Tagen einen unkontrollierten Verlauf der Epidemie. Daher brauchen wir noch ein paar Tage, bis wir genug genomische Sequenzdaten von Patienten haben, um die aktuelle Ausbreitungsgeschwindigkeit zu berechnen.

Ist zu erwarten, dass sich die Entwicklung in der Schweiz von derjenigen in China oder Italien unterscheidet?

Italien und Wuhan sind kulturell und von den Verhaltensmustern sicher sehr unterschiedlich. Trotzdem sehen wir, ohne Gegenmassnahmen, eine ähnliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Daher ist zu erwarten, dass die Reproduktionszahl in der Schweiz auch zwischen zwei und dreieinhalb liegen dürfte, sofern gar keine Massnahmen getroffen würden.

Angeblich ist die Anzahl unbemerkter Infektionen sehr hoch. Konnten Sie die Dunkelziffer bestimmen?

Aus den genetischen Daten können wir auch die Zahl der insgesamt infizierten Personen ausrechnen. Für Wuhan haben wir das gemacht. Zu Beginn der Quarantäne am 23. Januar gab es dort nicht einmal 600 bestätigte Fälle. Unsere genetische Analyse lässt vermuten, dass es zu diesem Zeitpunkt insgesamt schon zwischen 4000 und 19'000 Fälle gab. Das heisst, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Für Italien sind unsere Schätzungen noch extrem unsicher.

Wenn die Dunkelziffer so hoch ist, liegt dann die Sterblichkeit tiefer als bislang befürchtet?

Nicht unbedingt. Auch die bisherigen Abschätzungen zur Sterblichkeit haben eine Dunkelziffer berücksichtigt. Vieles deutet darauf hin, dass die Todesrate im Bereich von einem Prozent liegt. Aber wie hoch sie tatsächlich ist, können wir aufgrund der Datenlage noch nicht mit Sicherheit sagen.

Ein Gerücht besagt, der Ursprung der Epidemie in Europa liege in Bayern. Können Sie das aufgrund des Virenstammbaums bestätigen?

Die genomischen Sequenzdaten erlauben es uns grundsätzlich, die verschiedenen Hypothesen zu testen. Man kann sich das so vorstellen: Wenn der Stammbaum der italienischen Epidemie Teil des Stammbaums der chinesischen Epidemie ist, und der Stammbaum der bayerischen Epidemie ein anderer Teil des chinesischen Stammbaums ist, dann legt das nahe, dass das chinesische Virus direkt nach Italien und direkt nach Bayern gelangt ist. Wenn umgekehrt die Stammbäume von Italien und Bayern nahezu identisch sind und in viele chinesische Gensequenzen eingebettet sind, dann suggeriert das, dass ein direkter Link zwischen Bayern und Italien besteht. Momentan brauchen wir aber noch mehr Sequenzen aus China, um die Abstammungsverhältnisse in Europa eindeutig bestimmen zu können.

Was sollte die Schweiz aus Ihrer Sicht nun tun, um die Epidemie zu bremsen?

Um null Übertragungen zu haben, müsste jede Person isoliert werden. Das ist natürlich nicht umsetzbar. Also muss in diesem Fall das Bundesamt für Gesundheit, unterstützt unter anderem von Ethikern, Epidemiologen und Mathematikern, eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen: Wenn wir jetzt Schulen schliessen, den öffentlichen Verkehr lahmlegen oder Regionen dichtmachen, dann wird sich die Anzahl Neuansteckungen bis zu einem gewissen Grad vermindern. Aber: Steht die Reduktion der Ausbreitung in Relation zu den Kosten? Das zu entscheiden, ist letztlich Aufgabe der Politik.