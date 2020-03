Die Schweiz muss sich auf eine lange Corona-Krise einstellen

Noch ist das Vertrauen in die Schweizer Spitäler und Behörden gross. Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) funktioniert das Krisenmanagement, Bundesrat Alain Berset und Daniel Koch vom BAG haben gezeigt, was sie können. Für Verwirrung sorgt der Kantönligeist. Ganz daneben ist es, wenn Zürich, immerhin der bevölkerungsreichste Kanton, meint, die schweizweit abgesprochenen Massnahmen nicht umsetzen zu müssen.

Die Spitäler funktionieren, und noch gibt es genügend Tests und Medikamente. Die meisten Leute gehen zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Doch langsam macht sich die Erkenntnis breit: Die Corona-Krise verschwindet nicht einfach in ein paar Wochen, als sei nichts passiert. Im Gegenteil, man muss sich darauf einstellen, dass es Monate dauert, bis wirksame Impfstoffe und Medikamente gefunden sind. Im Sommer wird es wohl zu einer Abschwächung der Epidemie kommen, aber wenn es wieder kälter wird, kann das Virus zurückkommen. Bis zu einer Rückkehr zur Normalität kann es also noch ein bis zwei Jahre dauern.

«Wenn die Krise länger andauert, werden die bisherigen Massnahmen nicht reichen.»

Entscheidend dafür, wie schlimm es für den Einzelnen kommt, wird sein, ob die Massnahmen, welche die Verbreitung des Virus verlangsamen sollen, greifen – und ob sie überhaupt umsetzbar sind. Reicht es wirklich, wenn die Bevölkerung dazu aufgerufen wird, in der Stosszeit den öffentlichen Verkehr nicht zu benützen, oder braucht es da nicht doch stärkere Einschränkungen? Was bedeutet es, wenn einzelne Kantone die Quarantänemassnamen ausser Kraft setzen, verbreitet sich dann das Virus nicht noch schneller?

Wie hart die wirtschaftlichen Folgen sind, hängt sehr davon ab, wie stark die USA vom Virus betroffen sein werden. Das weiss heute niemand, denn es fehlen vielerorts die Tests. Offiziell gemeldet sind dort bisher erst gut 300 Fälle, wenig mehr als in der Schweiz. Kommt es dort zu einem starken Anstieg wie bei uns oder anderen Ländern, dann werden die Auswirkungen gravierend sein. Denn das wird bei der wichtigsten Volkswirtschaft auf den Konsum drücken, mit Folgen für die Weltwirtschaft. Das befürchten im Moment die Anlegerinnen, darum sinken weltweit die Aktienkurse.

Darum wird es für die Schweiz immer wichtiger, dass man sich in Bern nicht nur im BAG Gedanken macht, was wäre wenn, sondern auch im Volkswirtschaftsdepartement. Die bisherigen Massnahmen, nämlich die unbürokratische Zulassung von Kurzarbeit, sind gut. Doch wenn die Krise länger andauert, werden sie nicht reichen. Dann braucht es Ideen, wie eine Wirtschaftskrise überwunden werden kann. Unser Wirtschaftsminister Guy Parmelin und seine Spezialistinnen müssen also bald zeigen, was sie können.



