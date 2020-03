Die Stunde der starken Demokratie

In einer Krise ist der Ruf nach einem starken Staat immer verlockend. Brauchen die Demokratien, braucht Europa, braucht die Schweiz mehr China? Die Skepsis gegenüber dem langsamen Rechtsstaat hat zugenommen angesichts der entschlossenen Reaktion Pekings auf die Corona-Pandemie. Es ist unbestritten eindrücklich, wie die kommunistische Diktatur Millionenstädte abriegelte, Spitäler aus dem Boden stampfte und innert Wochen die Seuche besiegte, wie die kommunistische Führung nun beteuert. Und das alles ohne lästige und langatmige Diskussionen.

Ob China tatsächlich so erfolgreich gegen das Virus gekämpft hat, ist umstritten. Offensichtlich ist hingegen, dass die westlichen Demokratien schlecht gestartet sind in die Corona-Krise. Lange nahmen sie das Virus nicht ernst genug, und als sie reagierten, taten sie es zunächst zögerlich. Es liegt jedoch im Wesen einer demokratischen Regierung, dass sie die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger nicht beschneiden möchte. Gleichzeitig muss sie deren Sicherheit gewährleisten, was am ehesten gelingt, wenn Konflikte vermieden oder am Verhandlungstisch gelöst werden.

Anders als Diktaturen provozieren Demokratien in der Regel keine Krisen, sie stolpern in sie hinein. Als Hitler-Deutschland Europa überrannte, schien der Faschismus triumphiert zu haben. Dann aber lancierten zwei von den Demokratien, die noch übrig geblieben waren, die USA und Grossbritannien, ein Crash-Programm und bauten das Arsenal auf, das sie brauchten, um sich durchzusetzen. Dabei steht nicht in Abrede, dass es am Ende vor allem die Sowjetunion war, die die Aggressoren niedergerungen hatte. Das gelang jedoch nur, weil Briten und Amerikaner mit Waffenlieferungen an die Rote Armee gerade noch verhindern konnten, dass Moskau Anfang Dezember 1941 fiel.

Der Kampf gegen Corona ist kein Krieg, aber dennoch die grösste Herausforderung für Europas Demokratien seit 1945, wie Angela Merkel festhielt. Die von den Populisten rechts wie links bereits abgeschriebene deutsche Kanzlerin läuft zur Hochform auf und wirkt mit ihrer nüchternen Art glaubwürdig. Oder Giuseppe Conte, bis vor kurzem noch die Marionette eines Möchtegern-Duce, ist nun ein Staatsmann, der seinen eingesperrten Landsleuten Zuversicht gibt.

Gleichzeitig sind plötzlich die Beamten und Experten wieder gefragt, selbst in populistischen Scheindemokratien wie Ungarn oder Polen, wo sie als überflüssig und überbezahlt diffamiert worden waren. Dabei bilden sie das Rückgrat einer funktionierenden Demokratie. Vielleicht realisiert das sogar Donald Trump, jener US-Präsident, der in seinem Stab den Job des für Pandemien zuständigen Beraters gestrichen hat. Inzwischen haben in den USA die Gouverneure der Bundesstaaten jene Verantwortung übernommen, die Trump nicht wahrnehmen wollte. Anders als in einer Diktatur ist es einer Demokratie dank Gewaltenteilung und Föderalismus möglich, korrigierend einzugreifen.

Klar, das verhindert noch nicht, dass im Kampf gegen einen so heimtückischen Gegner keine Fehler gemacht werden. Aber Demokratie heisst eben auch: learning by doing. Das haben die Finanz- und die Flüchtlingskrise gezeigt. Und im Umgang mit Viren machten es Taiwan, Südkorea und Singapur vor, ebenfalls Demokratien, wenn auch nicht so liberale wie im Westen. Sie haben im Gegensatz zur Pekinger Parteidiktatur vom Sars-­Ausbruch 2003 gelernt, entsprechend resolut reagierten diese Länder, als in China Corona ausbrach. Sars war aus westlicher Sicht ein weitgehend asiatisches Phänomen geblieben, was sich jetzt rächt.

Zu Hoffnung Anlass gibt dafür die Innovationskraft, über die pluralistische Gesellschaften verfügen, etwa wenn es um die Entwicklung eines Impfstoffs geht. Autoritär geführte Staaten sind oft auf Kopien angewiesen. Das macht die Demokratie allerdings noch nicht zur sicheren Siegerin im Kampf gegen die Seuche. Falls sich Lockdown und Ausgangssperren hinziehen, falls die Wirtschaft ganz zusammenbricht, die Menschen ihre Jobs verlieren und verelenden, könnte China an Strahlkraft gewinnen. Und in den Demokratien dürften die Populisten wieder mehr Gehör finden als jetzt in der Stunde der starken Demokratie.

Ihr wichtigster Vorteil gegenüber der Diktatur besteht darin, dass jeder Bürger, jede Bürgerin auch Politiker ist. Das ist besonders ausgeprägt in einer direkten Demokratie wie der Schweiz. Jeder trägt Verantwortung. Deshalb sollte er sich an die An­weisungen seiner Regierung halten, die in demokratischen Prozessen gebildet wurde, an denen er sich beteiligen konnte. Die Milliarden für die Wirtschaft muss der Bundesrat verteilen, alles andere ist Sache jedes Einzelnen. Deshalb scheint der ­Moment gekommen, wieder einmal das bekannteste Zitat John F. Kennedys zu bemühen: «Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst.»