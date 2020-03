Gott ging weg, die Angst blieb

Vor Wochen, die Coronavirus-Epidemie lag noch in ihren Anfängen, habe ich in einem Streitgespräch mit Roger Schawinski eine gewisse Skepsis geäussert, ob diese neuartige Krankheit wirklich so schlimm sei, und vor allem, ob wir unter Anleitung etwa der WHO oder anderer Behörden uns nicht viel zu rasch Sorgen machten. Wirkten wir nicht wie Menschen, die sich vor lauter Todesangst gleich selber umbringen? Heute, ich gebe es zu, sind diese Überlegungen vollkommen irrelevant, vielleicht auch weltfremd. Das Virus breitet sich unablässig aus, die Opferzahlen steigen, wenn auch auf tiefem Niveau, und zur Stunde scheint es schwer vorstellbar, dass wir uns irgendwann wieder die Hand geben. Eine Reise nach Venedig? Ein Toilettenaufenthalt ohne gründliches Händewaschen? Der Besuch eines Altersheims? Es handelt sich um Abenteuer, die so fern liegen, als gehörten sie in ein anderes Jahrhundert.

Zwar stimmt nach wie vor, dass eine Ansteckung für die meisten Menschen ungefährlich verläuft. Wer unter sechzig ist, muss sich kaum beunruhigen, nur die Älteren haben sich vorzusehen. Ebenfalls fällt es leicht, sich zu schützen, allein regelmässiges Händewaschen genügt, um das Risiko deutlich zu vermindern, und doch ist die Krise sehr real und deren Ende unabsehbar geworden. Ob wir überreagiert oder uns klug verhalten haben, kümmert keinen mehr: Weil wir Angst haben, gibt es immer bessere Gründe, Angst zu bekommen.

«Woran liegt es, dass wir alle drei Monate den Weltuntergang erleben?»

Die Prophezeiung, wonach alles untergeht, erfüllt sich selber, bevor sie widerlegt ist. Wenn sich das ­Virus weiterhin so unverdrossen durch unsere Körper wühlt, werden gar Dinge denkbar, die noch vor kurzem fantastisch erschienen: Stürzt die Weltwirtschaft in eine Rezession? Wird China vollends destabilisiert und versinkt im Chaos? Verliert Donald Trump, der Präsident der USA, seine Wiederwahl? Die Krise ist real – und doch haftet ihr auch etwas Dekadentes an. Es häufen sich die Hysterien in letzter Zeit mit hoher Kadenz. Kaum hatten wir Greta Thunbergs finstere Prognosen überstanden und den wärmsten Winter überhaupt betrauert oder sind knapp dem dritten Weltkrieg entronnen, nachdem Trump einen iranischen General hatte töten lassen – tauchte Sars-CoV-2 auf, ein Coronavirus, dessen Name einem Science-Fiction-Film entnommen sein könnte. Klingoninnen treffen auf Reptilianerinnen. Menschen sterben.

Woran liegt es, dass wir alle drei Monate den Weltuntergang erleben? In Echtzeit und auf dem Smartphone? Gewiss, wir Journalistinnen tragen auch einen Teil der Verantwortung: Immer schneller und schriller bedienen wir die Neugierde unserer Leserinnen – was wir allerdings nur tun, weil die Click-Zahlen zeigen, dass die Leserinnen davon nicht genug bekommen können. Wäre es anders, würden wir uns gerne wichtigeren Themen zuwenden: dem Gartenbau im Frühling etwa oder der Leistungsbilanz eines unbekannten und unbegabten Politikers, sofern das jemanden interessierte. Wenn man uns Journalistinnen etwas nicht mehr vorwerfen kann, seit die Click-Rate regiert, dann dies: dass wir die Wünsche des Publikums übersähen. Das Gegenteil trifft zu. Es ist das Publikum selbst, das genauso von der Lust am Untergang ergriffen ist, das Ängste geniesst und Katastrophen verschlingt, solange sie nicht eintreffen oder erst nach Sendeschluss.

Ich sehe zwei Ursachen. Zum einen leben wir Menschen im Westen so sicher und umsorgt wie nie zuvor, seit der Homo sapiens sich vor etwa 500'000 Jahren aufgemacht hat, die Welt zu erobern. Fast genauso lang war dies kein Sonntagsspaziergang, sondern ein Weg durch ein Tal der Tränen, wo Gefahren lauerten, wo wir Menschen starben wie Fliegen und nur jener überlebte, der aufpasste oder rechtzeitig zuschlug. Paranoia war vernünftig. Der Tod grinste uns überall an. Womöglich fehlt uns das, wenn es auch etwas pervers erscheint, vielleicht sind wir verliebt geblieben in jenen Augenblick, wo wir am Rand des Abgrunds stehen, zittern und – Gott sei Dank nicht fallen.

Denn zum andern fehlt uns wohl auch Gott. Ein gütiger, strenger Vater oder eine göttliche Mutter, die uns bestraft für Sünden, für die wir nichts können, und die wir dennoch bereuen. Wer sich in die Geschichte des Mittelalters vertieft, dem fällt auf, wie regelmässig die Menschen den Weltuntergang erwarteten – oft aus verständlichen Gründen, und trotzdem waren sie verrückt. Sie geisselten sich, sie beteten, Gott spendete Trost. Gott haben die meisten im Westen aufgegeben, ob zu Recht oder nicht, das ist offen – geblieben ist ihnen aber die Angst, die ­ihnen nur Gott hatte nehmen können.

Hinweis:

Dieser Artikel erschien zuerst am 8. März, dem Weltfrauentag. Aus diesem Anlass verwenden wir darin – wo immer möglich – statt des generischen Maskulinums das generische Femininum. Zum Beispiel: Patientinnen statt Patienten.



