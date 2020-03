Hoffnung im Kampf gegen Covid-19

Es gibt einen Lichtblick für alle, die das neue Coronavirus fürchten: Amerikanische und chinesische Forscher testen im Moment ein Medikament, das vor allem den Schwererkrankten helfen soll. Noch gibt es keine Substanz, die spezifisch gegen das neue ­Virus entwickelt worden ist, denn das dauert Jahre. Doch die Wissenschaftler greifen auf bestehende Medikamente zurück und testen, ob sie im Kampf gegen das Virus helfen.

Ein erfolgversprechender Kandidat ist das Medikament Remdesivir, das in Einzelfällen bereits gewirkt hat. Die Forscher des Pharmaunternehmens ­Gilead Sciences haben es ursprünglich gegen Ebola entwickelt. Remdesivir schleicht sich in den Mechanismus ein, den sogenannte RNA-Viren zur Vermehrung nützen, und stört diesen. Sowohl das Ebola- wie auch das Coronavirus gehören zu den RNA-Viren. In einer kürzlich erschienenen Studie entschlüsselten kanadische Viro­logen, wie Remdesivir wirkt. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass die Substanz gegen die Krankheit Covid-19, die vom Virus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, tatsächlich helfen könnte.

Auch der Fall eines Patienten im amerikanischen Seattle deutet in diese Richtung. Der 35-jährige Mann meldete sich am 19. Januar in der Notaufnahme. Er litt zu diesem Zeitpunkt schon vier Tagen an Fieber, Übelkeit und einem trockenen Husten und war einige Tage zuvor aus dem chine­sischen Wuhan zurückgekehrt. Das Spital behandelte den Patienten in einem Isolationszimmer. Am fünften Tag verschlechterte sich sein Zustand. Beide Lungenflügel waren entzündet, der Mann brauchte Sauerstoff. Die Ärzte wandten sich an die US-Gesundheitsbehörden und bekamen die Erlaubnis, Remdesivir zu testen. Schon nach einer einzigen Dosis verbesserte sich der Zustand des Mannes am nächsten Tag deutlich.

Studien in China und den USA

Einzelfälle sind in der Medizin wenig aussagekräftig. Niemand weiss, ob sich der noch junge Patient auch ohne das Medikament wieder stabilisiert hätte. Aus ­diesem Grund laufen nun die internationalen Studien, zwei in ­China und eine in den USA. 400 Patienten mit schweren Verläufen sollen an der US-Studie teilnehmen. Erste Resultate wollen die Forscher bereits Anfang April veröffentlichen. Auch der Hersteller selbst meldete am Dienstag zwei weitere Wirksamkeitsstudien zu Covid-19 an.

Und was ist mit der Schweiz? Könnten Schwererkrankte auch hier von dem noch nicht zu­gelassenen Medikament profitieren? «Wir könnten Remdesivir für die individuelle Nutzung in schweren Fällen zur Verfügung stellen», sagt Nuriye Vanggaard, Sprecherin von Gilead Sciences.

Es werden auch Medikamente gegen HIV und

Rheuma getestet.



Auch rechtlich gäbe es keine Hürden, um das Medikament in der Schweiz einzusetzen. Mit der Revision des Heilmittelgesetzes vor einem Jahr entfallen Sonderbewilligungen für hierzulande nicht zugelassene Substanzen. «Wenn eine Behörde in einem Land mit einem vergleichbaren Kontrollsystem das Medikament für eine Studie zugelassen hat, können die Ärzte es für einen bestimmten Patienten importieren», sagt Lukas Jaggi von der Schweizer Kontrollbehörde Swissmedic. Weil eine der Studien in den USA läuft, ist diese Voraussetzung bei Remdesivir erfüllt. Zudem soll die US-Studie auch einen internationalen Fokus bekommen. «Wir planen, auch Spitäler in anderen Ländern in unsere Studie aufzunehmen», sagt André Kalil, Infektiologe an der Universität Nebraska und Koordinator der US-Studie.

Sollte sich Remdesivir tatsächlich als wirkungsvoll erweisen, wäre entscheidend, ob ­Gilead die Nachfrage decken kann. Im Moment greift das Unternehmen, laut Vanggaard, auf Lager zurück, die im Rahmen der Ebola-Epidemie entstanden sind. Doch die Produktion sei nun bereits wieder angelaufen. Gilead Sciences hat Remdesivir ursprünglich gegen das Ebola­virus entwickelt. Es blieb in einer grossen Studie gegen Ebola aber hinter den Erwartungen zurück, was nicht heissen muss, dass es gegen das neue Coronavirus nicht erfolgreicher sein könnte.

Was sich gegen Ebola, Mers und Sars erfolgreicher zeigte, schlagen Forscher im Fachmagazin «Lancet» nun auch als weitere Strategie bei Covid-19 vor: Schwererkrankte könnte man mit Blutplasma von Menschen behandeln, die die Krankheit erfolgreich überstanden haben. Die Antikörper der Genesenen würden dabei das Immunsystem der Neuinfizierten unterstützen.

Zwei Varianten des Virus?

In China haben Wissenschaftler der National Biotech Group ­diese Methode laut eigenen Angaben bereits erfolgreich an einigen schwer kranken Patienten getestet. «Das ist ein seriöser, wichtiger Ansatz», sagt Manuel Battegay, Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel. Man sollte mit einer solchen Behandlung bei Schwererkrankten möglichst früh beginnen, rät Battegay. Darauf weisen auch Studien zu Sars hin. Norwegische Forscher haben letzte Woche in einer Literaturanalyse nach weiteren Substanzen gesucht und überprüften 120 bereits zugelassene Medikamente, die Ärzte gegen Viren einsetzen. Darunter auch die beiden HIV-Medikamente Lopinavir und Ritonavir. Zu diesen beiden Mitteln laufen in Hongkong und ­Guangdong ebenfalls bereits Studien. Auch das Antirheumatikum Actemra des Schweizer Pharmaherstellers Roche wollen chinesische Forscher testen. Es soll die Entzündungsreaktionen eindämmen.

Im Moment erscheinen täglich neue Studien zum Coronavirus. Viele davon sind noch nicht durch das übliche Testverfahren gegangen. Für Aufregung sorgte eine chinesische Studie, in der die Forscher die Möglichkeit diskutieren, dass das Coronavirus in zwei verschiedenen Varianten kursiere: Die L-Linie sei die aggressivere Variante als die S-Linie. Die Theorie der Forscher: Zu Beginn sei der aggressivere L-Typus häufiger vorgekommen, vor allem im stark betroffenen Wuhan. Durch die Quarantänemassnahmen der chinesischen Behörden sei der L-Typus allerdings zurückgedrängt worden, und der harmlosere S-Typus habe sich stärker durchgesetzt. Die Studie basiert jedoch erst auf 100 Fällen. Ob die Theorie stimmt, werden erst gross­flächigere Analysen zeigen.

Mitarbeit: Nik Walter